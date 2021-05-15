Xứ Huế thay 'màu áo mới', đắm chìm trong hương thơm và sắc màu rực rỡ của mùa sen

Đến Huế vào những ngày cuối tháng 5 này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những đồng sen đua nhau khoe sắc và chìm đắm trong hương sen thơm dịu khiến cái nóng tan biến.
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Mùa sen xứ Huế thường bắt đầu từ tháng tư và kéo dài đến tận tháng 5 hoặc tháng 6. Cũng chính vào thời điểm đó, Huế như "thay màu áo mới" vô cùng tỏa sáng và rực rỡ. Sắc xanh của lá hòa quyện cùng nét tinh khiết của hoa sen trắng, tươi thắm của búp sen hồng, vẽ nên bức tranh thiên nhiên xứ Huế tuyệt đẹp.
Đến với đồng sen xứ Huế, không ai có thể bỏ lỡ qua làng La Chữ, người đi qua đường sẽ bắt gặp màu sắc rực rỡ của những hoa sen đang bung nở, tỏa hương thơm ngát cả một vùng. Những bông sen khẽ đung đưa trên nền xanh của lá cũng đủ làm xao xuyến biết bao người ngang qua.
Trong loạt ảnh của hai bạn trẻ Trần Đặng Ngọc Phú và Phúc Ánh Hoàng chia sẻ trong hội những người thích "Check in Vietnam", những ngày này, xứ Huế chìm đắm trong không gian bao la của đồng sen rực rỡ, hoa sen hồng lẫn hoa sen trắng tinh khiết đua nhau nở rộ.
Vào mùa sen, các O Huế lại có dịp trổ tài làm các món ăn đặc sản. Lá hoa sen thường dùng gói xôi, gói thức ăn, nấu cùng nhiều thứ tạo mùi thanh và cảm giác ngon miệng cho người ăn. Hoa sen được sử dụng làm trà sen, tim sen được lấy hạt làm sen xuất khẩu.
Hạt sen và ngó sen được sử dụng làm nhiều món ăn hấp dẫn trong ẩm thực Việt. Tuy nhiên, ở cố đô Huế, nổi tiếng nhất vẫn là hai món ăn "hoàng gia" cơm hấp lá sen và chè hạt sen nhãn lồng. Nếu có dịp đến cố đô bạn đừng quên thưởng thức 2 đặc sản này nhé.