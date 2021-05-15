Xứ Huế thay 'màu áo mới', đắm chìm trong hương thơm và sắc màu rực rỡ của mùa sen

Du lịch 15/05/2021 06:21

Đến Huế vào những ngày cuối tháng 5 này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những đồng sen đua nhau khoe sắc và chìm đắm trong hương sen thơm dịu khiến cái nóng tan biến.

Mùa sen xứ Huế thường bắt đầu từ tháng tư và kéo dài đến tận tháng 5 hoặc tháng 6. Cũng chính vào thời điểm đó, Huế như "thay màu áo mới" vô cùng tỏa sáng và rực rỡ. Sắc xanh của lá hòa quyện cùng nét tinh khiết của hoa sen trắng, tươi thắm của búp sen hồng, vẽ nên bức tranh thiên nhiên xứ Huế tuyệt đẹp.

Đến với đồng sen xứ Huế, không ai có thể bỏ lỡ qua làng La Chữ, người đi qua đường sẽ bắt gặp màu sắc rực rỡ của những hoa sen đang bung nở, tỏa hương thơm ngát cả một vùng. Những bông sen khẽ đung đưa trên nền xanh của lá cũng đủ làm xao xuyến biết bao người ngang qua. 

Trong loạt ảnh của hai bạn trẻ Trần Đặng Ngọc Phú và Phúc Ánh Hoàng chia sẻ trong hội những người thích "Check in Vietnam", những ngày này, xứ Huế chìm đắm trong không gian bao la của đồng sen rực rỡ, hoa sen hồng lẫn hoa sen trắng tinh khiết đua nhau nở rộ.

mua sen xu Hue
Mùa sen nở rộ, tỏa hương thơm ngát khắp làng La Chữ (Huế) - Ảnh: Trần Đặng Ngọc Phú
mua sen xu Hue 1
Xứ Huế như được 'thay áo mới' vào mỗi mùa sen đến - Ảnh: Trần Đặng Ngọc Phú
mua sen xu Hue 3
Cánh đồng phủ đầy sắc hồng rực rỡ của hoa sen - Ảnh: Trần Đặng Ngọc Phú
mua sen xu Hue 4
Đóa sen hồng nổi bật giữa cánh đồng sen xanh mát, bao la - Ảnh: Trần Đặng Ngọc Phú
mua sen xu Hue 5
Huế có cả sen hồng lẫn sen trắng - Ảnh: Phúc Ánh Hoàng
mua sen xu Hue 6
Một đóa sen trắng tinh khiết nở rộ - Ảnh: Phúc Ánh Hoàng
Xứ Huế thay 'màu áo mới', đắm chìm trong hương thơm và sắc màu rực rỡ của mùa sen - Ảnh 7
Bông sen đương bung nở khoe sắc giữa cánh đồng - Ảnh: Trần Đặng Ngọc Phú
Xứ Huế thay 'màu áo mới', đắm chìm trong hương thơm và sắc màu rực rỡ của mùa sen - Ảnh 8
Cận cảnh nụ sen chưa kịp 'bung lụa' - Ảnh: Trần Đặng Ngọc Phú
Xứ Huế thay 'màu áo mới', đắm chìm trong hương thơm và sắc màu rực rỡ của mùa sen - Ảnh 9
Những người chơi hoa sành sỏi đều cho rằng sen trắng Huế là loài hoa đẹp nhất - Ảnh: Phúc Ánh Hoàng
Xứ Huế thay 'màu áo mới', đắm chìm trong hương thơm và sắc màu rực rỡ của mùa sen - Ảnh 10
Đồng sen cũng là một địa điểm 'sống ảo' tuyệt đẹp dành cho các bạn trẻ - Ảnh: Phúc Ánh Hoàng
Xứ Huế thay 'màu áo mới', đắm chìm trong hương thơm và sắc màu rực rỡ của mùa sen - Ảnh 11
Thiếu nữ kỉ niệm thời thanh xuân trong tà áo dài trắng cùng hoa sen - Ảnh: Phúc Ánh Hoàng

Vào mùa sen, các O Huế lại có dịp trổ tài làm các món ăn đặc sản. Lá hoa sen thường dùng gói xôi, gói thức ăn, nấu cùng nhiều thứ tạo mùi thanh và cảm giác ngon miệng cho người ăn. Hoa sen được sử dụng làm trà sen, tim sen được lấy hạt làm sen xuất khẩu.

mua sen xu Hue 7
Cơm hấp lá sen làm 'nức lòng' người thưởng thức - Ảnh: Internet
mua sen xu Hue 8
Chè hạt sen nhãn lồng giúp giải nhiệt mùa hè - Ảnh: Internet

Hạt sen và ngó sen được sử dụng làm nhiều món ăn hấp dẫn trong ẩm thực Việt. Tuy nhiên, ở cố đô Huế, nổi tiếng nhất vẫn là hai món ăn "hoàng gia" cơm hấp lá sen và chè hạt sen nhãn lồng. Nếu có dịp đến cố đô bạn đừng quên thưởng thức 2 đặc sản này nhé.

Củ sen có tác dụng giải nhiệt rất tốt trong mùa hè nhưng có 5 điều cấm kỵ khi ăn cần nhớ kẻo mang thêm bệnh

Củ sen có tác dụng giải nhiệt rất tốt trong mùa hè nhưng có 5 điều cấm kỵ khi ăn cần nhớ kẻo mang thêm bệnh

Củ sen có tác dụng thanh nhiệt, mát huyết, chữa cảm sốt rất tốt. Nó vị ngọt, tính bình, dùng tốt cho người bị sốt, tiêu khát, ho ra máu. Do đó, củ sen được rất nhiều gia đình ưa chuộng sử dụng thường ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa sen mùa sen xứ Huế mùa sen

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ