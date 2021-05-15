Xứ Huế thay 'màu áo mới', đắm chìm trong hương thơm và sắc màu rực rỡ của mùa sen

Mùa sen xứ Huế thường bắt đầu từ tháng tư và kéo dài đến tận tháng 5 hoặc tháng 6. Cũng chính vào thời điểm đó, Huế như "thay màu áo mới" vô cùng tỏa sáng và rực rỡ. Sắc xanh của lá hòa quyện cùng nét tinh khiết của hoa sen trắng, tươi thắm của búp sen hồng, vẽ nên bức tranh thiên nhiên xứ Huế tuyệt đẹp.

Đến với đồng sen xứ Huế, không ai có thể bỏ lỡ qua làng La Chữ, người đi qua đường sẽ bắt gặp màu sắc rực rỡ của những hoa sen đang bung nở, tỏa hương thơm ngát cả một vùng. Những bông sen khẽ đung đưa trên nền xanh của lá cũng đủ làm xao xuyến biết bao người ngang qua.