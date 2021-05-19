Mê mẩn 4 điểm ngắm hoàng hôn cực xịn tại Phú Quốc, khung cảnh thơ mộng làm say đắm lòng người

Hoàng hôn được xem là khoảnh khắc đẹp và lãng mạn nhất. Nhiều người thường thích được ngắm nhìn và đắm chìm trong khung cảnh ấy. Vì vậy, hãy lưu ngay lại 4 địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp tuyệt diệu tại Phú Quốc để bạn không phải bỏ lỡ nhé.

Ngắm hoàng hôn trên bãi biển Trên đường Trần Hưng Đạo, Dương Tơ, Phú Quốc có một địa điểm ngắm hoàng hôn mà bất kỳ ai khi đến đây đều không thể bỏ qua, đó là một bar nhỏ nằm ngay trên bãi biển. Khung cảnh thoáng đãng, phóng tầm mắt xa xa là ngắm được buổi chiều hoàng hôn đầy nắng, bàn chân được vùi dưới bãi cát trắng mịn, mang lại cảm giác bình yên, lãng mạn. Bất kỳ ai cũng đều thích vẻ đẹp lãng mạn và rực rỡ của nắng hoàng hôn - Ảnh: Bùi Huy Khang Phóng tầm mắt xa xa là ngắm được buổi chiều hoàng hôn đầy nắng, bàn chân được vùi dưới bãi cát trắng mịn, mang lại cảm giác bình yên, lãng mạn - Ảnh: Bùi Huy Khang Ngắm hoàng hôn Hải Đăng - Dinh Cậu Hải đăng Phú Quốc và quần thể di tích lịch sử Dinh Cậu tọa lạc ở khu phố 2, thị trấn Dương Đông, cách chợ đêm không xa, nằm trong danh sách những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Phú Quốc.

Tuy nhiên chỉ lên và tham quan Dinh Cậu thôi chưa đủ, điều đặc sắc và hấp dẫn chính là khung cảnh hoàng hôn tại nơi này. Khi những ánh nắng của buổi hoàng hôn bắt đầu chiếu trên biển thì cũng là lúc nước biển nhuộm một màu vàng lung linh mang đến vẻ đẹp ảo diệu như tranh vẽ. Khi những ánh nắng của buổi hoàng hôn bắt đầu chiếu trên biển thì cũng là lúc nước biển nhuộm một màu vàng lung linh - Ảnh: Tran Vuong Xuan Phu Mặt trời như hòn ngọc rực sáng giữa biển trời - Ảnh: Tran Vuong Xuan Phu Nắng chiều chiếu xuyên qua những tán dừa khiến ai cũng phải nán lại ngắm nhìn - Ảnh: Tran Vuong Xuan Phu Bãi Trường - nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc Bãi Trường là một bãi biển nổi tiếng với bờ cát trắng mịn trải dài và nước biển sạch trong tại Phú Quốc. Tại đây có một khu tổ hợp bao gồm nhà hàng, nghỉ dưỡng được mệnh danh là "nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc".

Địa điểm cách sân bay 5km và cách trung tâm Dương Đông 9km. Nơi đây vào buổi chiều du khách có thể ngắm nhìn một khung cảnh rực rỡ của biển mà mặt trời như hòn ngọc bừng sáng dần lặn xuống đại dương. Cảnh biển chiều buồn nhưng đẹp, khiến bao người xiêu lòng - Ảnh: Tô đi đâu Ánh nắng nhiều không gắt nhưng dịu dàng, ấm áp - Ảnh: Tô đi đâu Bức ảnh sinh động cảnh con người đắm mình vào hoàng hôn - Ảnh: Tô đi đâu Bãi Sao - điểm ngắm hoàng hôn "đáng đồng tiền bát gạo" Bảo Đức một chàng travel blogger đã nhận xét về Bãi Sao vào buổi chiều tà: "Mình rất may mắn khi chụp được những hình ảnh của Bãi Sao dưới bầu trời đang chuẩn bị ngả về tối. Lúc này bãi biển đã vắng người, gió mát thổi, nền trời ửng hồng chiếu xuống cát trắng của Bãi Sao, tạo nên khung cảnh hết sức tĩnh lặng và đầy thơ mộng. Mình ấn tượng với Bãi Sao Phú Quốc vì bãi cát trắng mịn như kem, nước biển trong và nông, những làn sóng nhẹ nhàng êm đềm". Bao nhiêu cũng đủ thấy được sự xinh đẹp và thơ mộng của một địa điểm ngắm hoàng hôn "ăn khách" bậc nhất Phú Quốc. Lúc này bãi biển đã vắng người, gió mát thổi, nền trời ửng hồng chiếu xuống cát trắng của Bãi Sao, tạo nên khung cảnh hết sức tĩnh lặng và đầy thơ mộng - Ảnh: Bảo Đức Một nơi ít người biết nhưng vô cùng thích hợp để ngắm hoàng hôn - Ảnh: Bảo Đức Đến Phú Quốc ngoài việc đắm chìm trong sự tươi mát của biến cả thì bạn có thể dành một khoảng thời gian buổi chiều để cùng người thân, bạn bè, người yêu ngắm nhìn mặt trời lặn dần về phía biển với biết bao lãng mạn, ngọt ngào. Hy vọng những chia sẻ trên giúp những bạn trẻ mê xê dịch có thêm nhiều địa điểm check in cực "xịn sò" tại Phú Quốc.

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