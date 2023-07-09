Xót xa nam sinh viên 19 tuổi tử vong trong Khu Công nghệ cao TP.HCM

Đời sống 09/07/2023 15:04

Nạn nhân được xác định là N.T.K. (19 tuổi, quê Đồng Tháp, sinh viên một trường đại học tại TPHCM).

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 9/7, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ nam sinh viên tử vong trong Khu Công nghệ cao.

Rạng sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra trên đường D12, bảo vệ Khu Công nghệ cao phát hiện nam thanh niên nằm bất động trên dải phân cách liền gọi báo cơ quan chức năng.

Công an TP Thủ Đức cùng lực lượng y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Xót xa nam sinh viên 19 tuổi tử vong trong Khu Công nghệ cao TP.HCM - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Tại hiện trường, cách thi thể nạn nhân không xa là chiếc xe máy nằm bên dải phân cách. Mũ bảo hiểm, dép văng qua làn đường kế bên.

 

Theo thông tin từ báo Giao Thông, trong người thanh niên có giấy tờ mang tên N.T.K, 19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp. Người nhà cho biết nạn nhân là sinh viên, và đang trên đường đi đá bóng về phòng trọ.

Qua dấu vết ở hiện trường, công an nhận định xe máy của nạn nhân va vào dải phân cách rồi trượt dài, còn nạn nhân văng lên dải phân cách và tử vong.

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Vụ tai nạn xảy ra tại đường Nguyễn Văn Trỗi giao với đường Lê Thánh Tông, thuộc khối phố An Hà Trung, phường An Phú, TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

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