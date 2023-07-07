Bệnh nhi quê Hải Dương. Thời gian trẻ có tim trở lại từ lúc được cấp cứu đến khi vào cơ sở y tế ban đầu khoảng 30 phút, sau đó trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 7/7, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) chia sẻ một trường họp đuối nước đau lòng của bé trai 5 tuổi. Cụ thể, chỉ 30 phút gia đình không để ý, bé trai đã đuối nước ngay tại bể bơi resort. Khi tìm thấy trẻ, mọi người vác ngược bé 3 phút rồi mới cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Trong tuần qua, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tiếp nhận một trường hợp nguy kịch vì cấp cứu đuối nước ban đầu sai cách bằng hành động dốc ngược chạy. Bệnh nhân là bé trai 8 tuổi ở Bắc Giang, vào viện ngày 1/7. Gia đình kể lại bé đang chơi với 2 người anh thì bị ngã xuống ao thả cá. Một lúc sau trẻ được vớt lên, người cấp cứu không rõ trẻ có ngừng thở ngừng tim không, chỉ biết trẻ tím tái, anh và mọi người lập tức vác chạy, không ép tim, thời gian mất khoảng 10 phút.

Khi vào đến Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, trẻ trong tình trạng nguy kịch vì suy đa cơ quan, hôn mê sâu, đồng tử giãn. Nguyên nhân được xác định là trẻ tổn thương não do thiếu oxy não kéo dài. Sau một ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tử vong.

Sau đó, trẻ được chuyển đến bệnh viện huyện trong tình trạng hôn mê, tím tái, thở ngáp, được đặt nội khí quản chuyển đến bệnh viện tỉnh rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, trẻ hôn mê, suy hô hấp, phổi tổn thương nặng, được điều trị thở máy, ổn định huyết động, kháng sinh, sử dụng biện pháp hạ thân nhiệt chủ động để bảo vệ não.

Đến ngày 7/7, trẻ tỉnh hơn, tự thở, hô hấp và huyết động ổn định. Tuy nhiên trẻ vẫn cần được điều trị và theo dõi lâu dài về những di chứng thần kinh do thời gian thiếu oxy lên não kéo dài sau đuối nước.

Các bác sĩ cho biết thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa chỉ khoảng từ 4-5 phút, nếu quá thời gian này sẽ dẫn tới tổn thương não không hồi phục, gây tử vong hoặc di chứng thần kinh.

Vì thế, khi thấy trẻ bị đuối nước không tỉnh, không thở, ngừng tim thì cần phải hồi sức tim phổi (thổi ngạt, ép tim) ngay bởi đây là thời điểm vàng để cứu sống trẻ.



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Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, ngày 1/5/2023, vừa qua, bảo vệ phát hiện bé Phạm Minh Đăng (14 tuổi, trú thị trấn Phố Châu) nổi trên mặt nước ở bể bơi khu du lịch sinh thái Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn.