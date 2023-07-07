Thương tâm: Chỉ 30 phút lơ là, bé trai 5 tuổi tử vong tại bể bơi ở resort khi đi du lịch cùng gia đình

Đời sống 07/07/2023 12:05

Thời gian trẻ có tim trở lại từ lúc được cấp cứu đến khi vào cơ sở y tế ban đầu khoảng 30 phút, sau đó trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau một ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tử vong.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 7/7, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) chia sẻ một trường họp đuối nước đau lòng của bé trai 5 tuổi. Cụ thể, chỉ 30 phút gia đình không để ý, bé trai đã đuối nước ngay tại bể bơi resort. Khi tìm thấy trẻ, mọi người vác ngược bé 3 phút rồi mới cấp cứu ngừng tuần hoàn.

Bệnh nhi quê Hải Dương. Thời gian trẻ có tim trở lại từ lúc được cấp cứu đến khi vào cơ sở y tế ban đầu khoảng 30 phút, sau đó trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Khi vào đến Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, trẻ trong tình trạng nguy kịch vì suy đa cơ quan, hôn mê sâu, đồng tử giãn. Nguyên nhân được xác định là trẻ tổn thương não do thiếu oxy não kéo dài. Sau một ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đã tử vong.

Thương tâm: Chỉ 30 phút lơ là, bé trai 5 tuổi tử vong tại bể bơi ở resort khi đi du lịch cùng gia đình - Ảnh 1
Bệnh nhân là bé trai 8 tuổi bị ngã xuống ao thả cá - Ảnh: Bệnh viên Nhi Trung ương

Trong tuần qua, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tiếp nhận một trường hợp nguy kịch vì cấp cứu đuối nước ban đầu sai cách bằng hành động dốc ngược chạy. Bệnh nhân là bé trai 8 tuổi ở Bắc Giang, vào viện ngày 1/7. Gia đình kể lại bé đang chơi với 2 người anh thì bị ngã xuống ao thả cá. Một lúc sau trẻ được vớt lên, người cấp cứu không rõ trẻ có ngừng thở ngừng tim không, chỉ biết trẻ tím tái, anh và mọi người lập tức vác chạy, không ép tim, thời gian mất khoảng 10 phút.

Sau đó, trẻ được chuyển đến bệnh viện huyện trong tình trạng hôn mê, tím tái, thở ngáp, được đặt nội khí quản chuyển đến bệnh viện tỉnh rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, trẻ hôn mê, suy hô hấp, phổi tổn thương nặng, được điều trị thở máy, ổn định huyết động, kháng sinh, sử dụng biện pháp hạ thân nhiệt chủ động để bảo vệ não.

Đến ngày 7/7, trẻ tỉnh hơn, tự thở, hô hấp và huyết động ổn định. Tuy nhiên trẻ vẫn cần được điều trị và theo dõi lâu dài về những di chứng thần kinh do thời gian thiếu oxy lên não kéo dài sau đuối nước.

Các bác sĩ cho biết thời gian chịu đựng thiếu oxy của não tối đa chỉ khoảng từ 4-5 phút, nếu quá thời gian này sẽ dẫn tới tổn thương não không hồi phục, gây tử vong hoặc di chứng thần kinh.

Vì thế, khi thấy trẻ bị đuối nước không tỉnh, không thở, ngừng tim thì cần phải hồi sức tim phổi (thổi ngạt, ép tim) ngay bởi đây là thời điểm vàng để cứu sống trẻ.

 

Thương tâm: Chỉ 30 phút lơ là, bé trai 5 tuổi tử vong tại bể bơi ở resort khi đi du lịch cùng gia đình - Ảnh 2
Ngày 1/5/2023, vừa qua, bảo vệ phát hiện bé Phạm Minh Đăng (14 tuổi, trú thị trấn Phố Châu) nổi trên mặt nước ở bể bơi khu du lịch sinh thái Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn - Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, ngày 1/5/2023, vừa qua, bảo vệ phát hiện bé Phạm Minh Đăng (14 tuổi, trú thị trấn Phố Châu) nổi trên mặt nước ở bể bơi khu du lịch sinh thái Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn.

Sau đó, Đăng được người thân đưa đến khu du lịch sinh thái nghỉ lễ chiều cùng ngày. Bé trai sau đó xuống tắm tại bể bơi sâu 90 cm. Khoảng 30 phút sau, bảo vệ phát hiện Đăng nổi trên mặt nước, xung quanh có hàng chục người đang bơi. Lúc cứu hộ tiếp cận đưa lên bờ sơ cứu, Đăng đã tử vong.

Ông Nguyễn Xuân Lợi - Giám đốc Công ty TNHH Quý Gia, đơn vị vận hành khu du lịch sinh thái Hải Thượng, cho biết lực lượng chức năng bước đầu khám nghiệm đã nhận định "nạn nhân tử vong do bị ngạt thở, nhiều khả năng gặp vấn đề về bệnh lý chứ không phải đuối nước".

Theo ông Lợi, khu du lịch có ba bể bơi, dành cho ba lứa tuổi khác nhau và có 7 nhân viên túc trục. Nạn nhân bơi ở bể bơi cấp độ 2 dành cho lứa tuổi thiếu niên. Khi cứu hộ tiếp cận làm các biện pháp sơ cứu và hô hấp nhân tạo, "nạn nhân không có nước trong phổi".

Lãnh đạo xã Sơn Trung cho biết đang phối hợp với công an làm rõ nguyên nhân bé trai gặp nạn, xem xét trách nhiệm của các bên liên quan.

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