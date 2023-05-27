Theo chị Thắm, hơn năm trước con trai từng gãy xương cầu vai sau khi gửi nhà trẻ nói trên.

Theo thông tin từ VnExpress, hôm 25/5, bé được gia đình đưa đến gửi tại cơ sở mầm non tư thục Minh Ngọc (hoạt động không phép) ở xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành. Qua trưa cơ sở thông báo khi học bé lịm đi, người tím tái. Bác sĩ cấp cứu gần một giờ nhưng bé trai không qua khỏi. "Bảo mẫu lúc nói cháu thức dậy quấy khóc, sau khi uống nước người vặn vẹo, khó thở" - chị Thắm (mẹ của bé) nói và cho biết khi đưa về gia đình thấy "trên lưng bé có vết hằn đỏ, to bằng bàn tay". Thời điểm xảy ra vụ việc, lớp học có khoảng 10 bé, một bảo mẫu.

Theo chị Thắm, hơn năm trước con trai từng gãy xương cầu vai sau khi gửi nhà trẻ nói trên. Gia đình gặng hỏi, bảo mẫu nói không biết bé bị nạn. Nghĩ chuyện xui rủi, vợ chồng chị chạy chữa cho con, sau đó tiếp tục gửi bé ở đây. Chị Thắm làm công nhân trong khu công nghiệp, chồng làm thợ hàn. Gia đình từng đưa bé gửi trường công nhưng dưới hai tuổi nên không được nhận. Công an tỉnh An Giang đã khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong, song chưa công bố thông tin. Theo UBND xã Vĩnh Hanh, cơ sở mầm non Minh Ngọc chưa được cấp phép hoạt động. 8 năm trước bị kiểm tra, chủ cơ sở dừng hoạt động, mới mở lại từ năm 2022.

Cơ sở giáo dục mầm non chuyên biệt Ánh Dương xảy ra vụ bé gái 5 tuổi tử vong vào sáng nay - Ảnh: Dân Trí Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 10h sáng nay (ngày 26/5), Phòng GD&ĐT huyện Lý Nhân cũng nhận được thông tin một bé gái 5 tuổi đang theo học ở cơ sở giáo dục mầm non chuyên biệt Ánh Dương, đóng tại thôn 2, Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tử vong. Hiện chưa có kết luận chính xác về sự việc vì cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Phía UBND huyện Lý Nhân đã chỉ đạo Công an huyện, Phòng GD&ĐT và các cơ quan chức năng phối hợp để làm rõ sự việc. Nạn nhân là cháu B.N.C. (5 tuổi), quê ở Quảng Ninh, cháu C. được bố mẹ gửi về nhà ông bà ngoại quê huyện Lý Nhân. Được biết, cơ sở giáo dục mầm non chuyên biệt Ánh Dương là cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, thẩm quyền cấp phép và quản lý thuộc cấp thị trấn, Phòng GD&ĐT huyện chỉ hướng dẫn về mặt chuyên môn. Phía gia đình cháu bé cũng phối hợp rất tích cực với cơ sở mầm non, cơ quan chức năng giải quyết sự việc. Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân cho biết, nguyên nhân ban đầu cơ quan chức năng xác định là thời điểm ăn cơm ở cơ sở mầm non chuyên biệt Ánh Dương, cháu bé bị sặc cơm và được đưa sang trung tâm y tế cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi. Phía công an huyện cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Bé gái 5 tuổi tử vong tại trường mầm non chuyên biệt, nghi do sặc cơm Nạn nhân là cháu B.N.C. (5 tuổi), quê ở Quảng Ninh, cháu C. được bố mẹ gửi về nhà ông bà ngoại quê huyện Lý Nhân.

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