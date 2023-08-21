Liên quan việc nhóm 'Tự lực Bông hồng đen' gồm 6 thành viên tự ý lấy mẫu máu của nhiều học sinh tại Hải Phòng, chiều 20/8, một phụ huynh có con học trường cấp 2 ở quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho hay, trước khi con bị nhóm này lấy mẫu máu xét nghiệm, chị đã có mặt kịp thời.

Theo thông tin từ báo Lao Động, chiều 20/8, chị H. - phụ huynh có con học Trường THCS Vạn Sơn (Đồ Sơn, Hải Phòng) vẫn cảm thấy may mắn vì có mặt kịp thời trước khi con bị Nhóm tự lực Bông Hồng Đen lấy mẫu máu xét nghiệm. Theo chị H., qua tìm hiểu của chị và một số phụ huynh, từ tháng 4.2023, các con có nhận được tin nhắn từ người phụ nữ tên T., rủ các cháu đến nhà "lăn tay, có lấy máu". Người này cũng đề nghị các cháu "mượn" thêm bạn bè đến lấy cùng "mỗi người cô trả cho cháu 25k (25 nghìn đồng). Đáng nói, người phụ nữ này còn yêu cầu các cháu "đừng mặc quần áo học sinh". Số 44 Nguyễn Hữu Cầu (Đồ Sơn, Hải Phòng) - nơi nhóm Tự lực Bông hồng đen tổ chức lấy mẫu máu của học sinh - Ảnh: Báo Lao Động Thấy có biểu hiện đáng ngờ, chị H. và nhóm phụ huynh báo với chính quyền và cơ quan công an; đồng thời, âm thầm theo các con đến điểm lấy mẫu để ngăn chặn kịp thời. "Lúc chúng tôi đến, có 4 cháu gái vừa lấy mẫu xong, đang chờ lấy tiền; 4 cháu khác đang chờ được lấy mẫu, đều trong độ tuổi cấp 2" - chị H. kể lại với báo Lao Động.

Không chỉ chị H., rất nhiều phụ huynh trên địa bàn đang bức xúc trước hoạt động của nhóm người này khi họ ngang nhiên qua mặt chính quyền, nhà trường, phụ huynh để tiếp cận các cháu để lấy máu xét nghiệm. Anh H.N, một phụ huynh có con ở độ tuổi THCS cho biết với báo Lao Động: "Hành động lấy mẫu máu của học sinh dù mục đích gì mà không được sự đồng ý của phụ huynh đều là quá nguy hiểm và không thể chấp nhận được. Chúng tôi yêu cầu chính quyền, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý thật nghiêm nhóm người này". Một số thành viên nhóm Tự lực Bông Hồng Đen - Ảnh: Báo Lao Động Theo thông tin từ VTC News, một người dân sống gần khu vực xảy ra vụ việc cho biết, ngôi nhà số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu được nhóm thuê từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, các thành viên của nhóm không tới đây thường xuyên.

Từ nhiều tháng nay, người dân sống xung quanh thấy có việc một số cháu trong độ tuổi học sinh dựng xe ở vỉa hè, sát bờ tường rồi đi vào trong căn nhà này. Sau đó, bên trong hoạt động như thế nào thì người dân không nắm được. Lãnh đạo phường Hải Sơn cho biết, bà Đinh Thị Út - trưởng nhóm "Tự lực Bông hồng đen" là người địa phương. Việc nhóm này hoạt động nhiều năm trên địa bàn chính quyền địa phương nắm được. Tuy nhiên, việc họ tổ chức lấy máu thì đến nay địa phương mới biết và đang vào cuộc xử lý. Cũng trong nguồn tin này, lúc 10h30 ngày 18/8, UBND phường Hải Sơn thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra trực tiếp nội dung phản ánh tại địa chỉ số 44, đường Nguyễn Hữu Cầu, tổ dân phố Đoàn Kết. Lúc 15h, UBND phường tổ chức buổi làm việc với nhóm "Tự lực Bông hồng đen", thành phần có lãnh đạo phường, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn gồm Phòng LĐTB&XH, Phòng Y tế, Công an quận và Công an phường Hải Sơn. Tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Út giải trình, nhóm "Tự lực Bông hồng đen" được thành lập với chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, tư vấn nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV trong nhóm người sử dụng ma túy trẻ, các vấn đề về sức khỏe sinh sản... trong độ tuổi từ 16 đến 24. Bà Hoàng Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Sơn tại buổi làm việc - Ảnh: VTC News Theo lãnh đạo quận Đồ Sơn, thời gian qua, nhóm này đã tổ chức lấy máu xét nghiệm của hơn 400 người, chủ yếu tại 3 quận Kiến Thụy, quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn, trong đó có cả trẻ vị thành niên cần người giám hộ. Công an quận cũng gặp gỡ các cháu để lấy thêm thông tin. Nhóm trên chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định. Lãnh đạo quận Đồ Sơn yêu cầu sáng thứ 2 (21/8), nhóm phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, nếu có dấu hiệu phạm tội sẽ chuyển cơ quan chức năng để thực hiện điều tra, xử lý theo quy định. Hiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đồ Sơn cũng yêu cầu các trường trên địa bàn quận thống kê các cháu tham gia lấy máu xét nghiệm tại địa điểm do nhóm "Tự lực Bông hồng đen" thuê ở phường Hải Sơn. Tuy nhiên, hiện chưa có số liệu cụ thể. Lãnh đạo phòng cũng yêu cầu giáo viên các trường tuyên truyền phụ huynh nhắc các con không tham gia việc lấy mẫu máu xét nghiệm như vụ việc trên.

Nóng: 5 người nhóm 'Bông hồng đen' ở Hải Phòng, lấy máu học sinh đi xét nghiệm đều nhiễm HIV Trạm phó Trạm y tế phường Hải Sơn cho biết, cả 5 người trong nhóm tự ý tham gia lấy máu xét nghiệm học sinh đều nhiễm HIV.

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