Trạm phó Trạm y tế phường Hải Sơn cho biết, cả 5 người trong nhóm tự ý tham gia lấy máu xét nghiệm học sinh đều nhiễm HIV.

Theo thông tin từ VietNamNet, thông tin từ lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng), khoảng 10h sáng 18/8, một số phụ huynh phản ánh, tại căn nhà số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn có một nhóm phụ nữ lấy máu hàng loạt học sinh không rõ mục đích. Nhận được thông tin, UBND phường Hải Sơn đã phối hợp với lực lượng công an, y tế thành lập đoàn kiểm tra. Tại căn nhà được nhóm người trên thuê làm văn phòng hoạt động, cơ quan chức năng phát hiện có 12 học sinh (gồm cả nam và nữ).

Lãnh đạo UBND phường Hải Sơn cùng đoàn kiểm tra làm việc với nhóm Bông hồng đen - Ảnh: VietNamNet Trong đó có 4 học sinh nữ khoảng 16 tuổi đang ở phía trong và được nhóm người trên tư vấn lấy mẫu dịch hầu để xét nghiệm HIV. Bên ngoài có 8 học sinh dưới 16 tuổi đang chờ. Mỗi người đến tư vấn, lấy máu sẽ được tổ chức này cho 100.000 đồng. Những người trên nhận thuộc nhóm tự lực Bông hồng đen. Họ cung cấp một biên bản ký kết thỏa thuận với tổ chức SCDI. Tuy nhiên, tổ chức đó đã không còn hoạt động trên địa bàn Hải Phòng từ nhiều năm nay.

Căn nhà được nhóm "Bông hồng đen" thuê làm văn phòng hoạt động không phép - Ảnh: VietNamNet Cơ quan chức năng quận Đồ Sơn thông tin, nhóm Bông hồng đen do bà Đ.T.U (sinh năm 1971, trú tại TDP 2, phường Hải Sơn) làm trưởng nhóm. Nhóm được thành lập với chức năng thông tin, tuyên truyền, tư vấn nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV ở những người sử dụng ma túy, có các vấn đề về sức khỏe sinh sản... từ 16 đến 24 tuổi. Bà Bùi Thu Thủy, Trạm phó Trạm y tế phường Hải Sơn cho biết, cả năm người trong nhóm tự ý tham gia lấy máu xét nghiệm học sinh đều nhiễm HIV. Theo thông tin từ VTC News, theo lãnh đạo quận Đồ Sơn, thời gian qua, nhóm này đã tổ chức lấy máu xét nghiệm của hơn 400 người, chủ yếu tại 3 quận Kiến Thụy, quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn, trong đó có cả trẻ vị thành niên cần người giám hộ. Công an quận cũng gặp gỡ các cháu để lấy thêm thông tin. Các thành viên trong nhóm "Bông hồng đen" - Ảnh: VTC News "Nhóm trên chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định. Chúng tôi yêu cầu sang thứ 2, nhóm phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, nếu có dấu hiệu phạm tội sẽ chuyển cơ quan chức năng để thực hiện điều tra, xử lý theo quy định", lãnh đạo quận Đồ Sơn nói với VTC News. Cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động của nhóm này trên địa bàn phường Hải Sơn.

Nóng: Điều tra nhóm 'Bông hồng đen' tự ý lấy máu, xét nghiệm hàng loạt học sinh ở Hải Phòng Trên địa bàn phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) vừa xuất hiện nhóm "Bông hồng đen" tự ý tổ chức lấy mẫu máu xét nghiệm của nhiều học sinh mà không thông qua chính quyền, nhà trường và các bậc phụ huynh.

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