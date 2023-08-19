Nóng: 5 người nhóm 'Bông hồng đen' ở Hải Phòng, lấy máu học sinh đi xét nghiệm đều nhiễm HIV

Đời sống 19/08/2023 18:49

Trạm phó Trạm y tế phường Hải Sơn cho biết, cả 5 người trong nhóm tự ý tham gia lấy máu xét nghiệm học sinh đều nhiễm HIV.

Theo thông tin từ VietNamNet, thông tin từ lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng), khoảng 10h sáng 18/8, một số phụ huynh phản ánh, tại căn nhà số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn có một nhóm phụ nữ lấy máu hàng loạt học sinh không rõ mục đích. 

Nhận được thông tin, UBND phường Hải Sơn đã phối hợp với lực lượng công an, y tế thành lập đoàn kiểm tra. Tại căn nhà được nhóm người trên thuê làm văn phòng hoạt động, cơ quan chức năng phát hiện có 12 học sinh (gồm cả nam và nữ). 

Nóng: 5 người nhóm 'Bông hồng đen' ở Hải Phòng, lấy máu học sinh đi xét nghiệm đều nhiễm HIV - Ảnh 1
Lãnh đạo UBND phường Hải Sơn cùng đoàn kiểm tra làm việc với nhóm Bông hồng đen - Ảnh: VietNamNet

Trong đó có 4 học sinh nữ khoảng 16 tuổi đang ở phía trong và được nhóm người trên tư vấn lấy mẫu dịch hầu để xét nghiệm HIV. Bên ngoài có 8 học sinh dưới 16 tuổi đang chờ. Mỗi người đến tư vấn, lấy máu sẽ được tổ chức này cho 100.000 đồng.

Những người trên nhận thuộc nhóm tự lực Bông hồng đen. Họ cung cấp một biên bản ký kết thỏa thuận với tổ chức SCDI. Tuy nhiên, tổ chức đó đã không còn hoạt động trên địa bàn Hải Phòng từ nhiều năm nay.

Nóng: 5 người nhóm 'Bông hồng đen' ở Hải Phòng, lấy máu học sinh đi xét nghiệm đều nhiễm HIV - Ảnh 2
Căn nhà được nhóm "Bông hồng đen" thuê làm văn phòng hoạt động không phép - Ảnh: VietNamNet

Cơ quan chức năng quận Đồ Sơn thông tin, nhóm Bông hồng đen do bà Đ.T.U (sinh năm 1971, trú tại TDP 2, phường Hải Sơn) làm trưởng nhóm. Nhóm được thành lập với chức năng thông tin, tuyên truyền, tư vấn nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV ở những người sử dụng ma túy, có các vấn đề về sức khỏe sinh sản... từ 16 đến 24 tuổi.

Bà Bùi Thu Thủy, Trạm phó Trạm y tế phường Hải Sơn cho biết, cả năm người trong nhóm tự ý tham gia lấy máu xét nghiệm học sinh đều nhiễm HIV.

Theo thông tin từ VTC News, theo lãnh đạo quận Đồ Sơn, thời gian qua, nhóm này đã tổ chức lấy máu xét nghiệm của hơn 400 người, chủ yếu tại 3 quận Kiến Thụy, quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn, trong đó có cả trẻ vị thành niên cần người giám hộ. Công an quận cũng gặp gỡ các cháu để lấy thêm thông tin.

Nóng: 5 người nhóm 'Bông hồng đen' ở Hải Phòng, lấy máu học sinh đi xét nghiệm đều nhiễm HIV - Ảnh 3
Các thành viên trong nhóm "Bông hồng đen" - Ảnh: VTC News

"Nhóm trên chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định. Chúng tôi yêu cầu sang thứ 2, nhóm phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, nếu có dấu hiệu phạm tội sẽ chuyển cơ quan chức năng để thực hiện điều tra, xử lý theo quy định", lãnh đạo quận Đồ Sơn nói với VTC News. 

Cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động của nhóm này trên địa bàn phường Hải Sơn.

Nóng: Điều tra nhóm 'Bông hồng đen' tự ý lấy máu, xét nghiệm hàng loạt học sinh ở Hải Phòng

Nóng: Điều tra nhóm 'Bông hồng đen' tự ý lấy máu, xét nghiệm hàng loạt học sinh ở Hải Phòng

Trên địa bàn phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) vừa xuất hiện nhóm "Bông hồng đen" tự ý tổ chức lấy mẫu máu xét nghiệm của nhiều học sinh mà không thông qua chính quyền, nhà trường và các bậc phụ huynh.

Xem thêm
Từ khóa:   nhóm bông hồng đen xét nghiệm máu HIV

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi