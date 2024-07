Hiện tại, gia đình đã đưa nạn nhân về nơi thường trú để tổ chức an táng theo phong tục. Các lực lượng chức năng tại địa phương cũng đang phối hợp giúp đỡ gia đình lo các thủ tục mai táng cho nạn nhân.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, khoảng 15h40 ngày 20/7, tại quốc lộ 27, đoạn qua thôn Trung Tâm, xã Đạ Knàng xảy ra vụ sạt lở đất (phía taluy dương), làm sập căn nhà cấp 4 của gia đình ông Nguyễn Quang Long (SN 1959).

Đặc biệt, vị trí sạt lở này chỉ cách điểm sạt lở ngày 15/7 khiến chị Nguyễn Thị Thu (SN 1984) tử vong hơn 50m.

Hiện trường vụ sạt lở đất chiều 20/7 tại thôn Trung Tâm, xã Đạ K'nàng chỉ cách vị trí sạt lở ngày 15/7 hơn 50m - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ngay khi xảy sạt lở đất ngày 15/7, Công an huyện Đam Rông đã phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, căng dây, yêu cầu các hộ trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở di dời và ký cam kết, trong đó có gia đình ông Nguyễn Quang Long. Tuy nhiên, chiều ngày 20/7, anh Nguyễn Quang Duyệt và Nguyễn Văn Đồng đã quay lại lấy một số vật dụng trong nhà thì gặp nạn.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đam Rông đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, Đoàn kinh tế Quốc phòng tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Đạ K’nàng, Công an xã Phi Liêng thực hiện phương châm "4 tại chỗ”, huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm, cấp cứu người bị nạn, khắc phục hậu quả của vụ sạt lở trên.