Vụ nhóm 'Bông hồng đen' ở Hải Phòng: Bộ Y tế có chỉ đạo khẩn, yêu cầu báo cáo việc tự ý lấy mẫu máu của học sinh để xét nghiệm HIV

Đời sống 21/08/2023 10:46

Cục Phòng, chống HIV/AIDS-Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Phòng yêu cầu báo cáo thông tin nhóm cộng đồng triển khai xét nghiệm HIV cho học sinh.

Cụ thể, theo thông tin từ VietnamPlus, trong hai ngày 18-19/8, Cục Phòng, chống HIV/AIDS nhận được thông tin của báo chí phản ánh về việc nhóm Bông hồng đen (nhóm cộng đồng) tổ chức tuyên truyền và lấy mẫu máu xét nghiệm của học sinh trường Trung học Cơ sở ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, Hải Phòng, không thông qua phụ huynh hay nhà trường và chính quyền địa phương.

Cục Phòng, chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ thông tin các báo phản ánh và có văn bản báo cáo về Cục Phòng, chống HIV/AIDS trước 12 giờ ngày 22/8 để báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế; tăng cường việc quản lý, chấn chỉnh các hoạt động của nhóm cộng đồng triển khai hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.           

Vụ nhóm 'Bông hồng đen' ở Hải Phòng: Bộ Y tế có chỉ đạo khẩn, yêu cầu báo cáo việc tự ý lấy mẫu máu của học sinh để xét nghiệm HIV - Ảnh 1
Sổ ghi danh sách tên người lấy mẫu, kết quả xét nghiệm, số điện thoại và số tiền thanh toán - Ảnh: VietnamPlus

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, trước đó vào khoảng 10h sáng 18/8, một số phụ huynh phản ánh, tại căn nhà số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn (Đồ Sơn, Hải Phòng) có một nhóm phụ nữ lấy máu hàng loạt học sinh không rõ mục đích.

Nhận được thông tin, UBND phường Hải Sơn đã phối hợp với lực lượng công an, y tế thành lập đoàn kiểm tra. Tại căn nhà được nhóm người trên thuê làm văn phòng hoạt động, cơ quan chức năng phát hiện có 12 học sinh, trong đó có 4 học sinh nữ khoảng 16 tuổi đang ở phía trong và được nhóm người trên tư vấn lấy mẫu xét nghiệm HIV. Mỗi người đến tư vấn, lấy máu sẽ được tổ chức này cho 100.000 đồng.

Những người lấy máu thuộc nhóm tự lực Bông hồng đen. Nhóm được thành lập với chức năng thông tin, tuyên truyền, tư vấn nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV ở những người sử dụng ma túy, có các vấn đề về sức khỏe sinh sản... từ 16 đến 24 tuổi. Cả 5 người trong nhóm tự ý tham gia lấy máu xét nghiệm học sinh đều nhiễm HIV.

Vụ nhóm 'Bông hồng đen' ở Hải Phòng: Bộ Y tế có chỉ đạo khẩn, yêu cầu báo cáo việc tự ý lấy mẫu máu của học sinh để xét nghiệm HIV - Ảnh 2
Cơ quan chức năng ở Hải Phòng làm việc với nhóm Bông hồng đen - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Theo thông tin ban đầu từ CDC Hải Phòng, ngày 19/8, đơn vị đã làm việc với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) - là đơn vị quản lý nhóm Bông Hồng Đen - Cầu Vồng Đen và các đơn vị liên quan.

Kết quả làm việc xác định: Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ra Quyết định thành lập năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cùng năm.

Hiện tại, SCDI đang triển khai Dự án “Bảo vệ tương lai - Tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma tuý tại Việt Nam”. Sau đó, SCDI hợp tác với 6 nhóm, trong đó nhóm Bông Hồng Đen - Cầu Vồng Đen có 5 tiếp cận viên.

Cũng theo CDC Hải Phòng, đến thời điểm diễn ra buổi làm việc, CDC Hải Phòng chưa nhận được kế hoạch, văn bản và những tài liệu liên quan đến việc triển khai dự án này tại địa bàn TP Hải Phòng của SCDI.

Do đó, CDC Hải Phòng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tạm dừng hoạt động của dự án nên trên tại Hải Phòng.

 

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Theo đại diện UBND phường Hải Sơn, qua xác minh ban đầu, nhóm này gồm 6 thành viên, có văn phòng hoạt động tại số 44 Nguyễn Hữu Cầu do bà Đinh Thị Út (52 tuổi, ở tổ dân phố 2, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn) làm trưởng nhóm.

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