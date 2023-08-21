Theo đại diện UBND phường Hải Sơn, qua xác minh ban đầu, nhóm này gồm 6 thành viên, có văn phòng hoạt động tại số 44 Nguyễn Hữu Cầu do bà Đinh Thị Út (52 tuổi, ở tổ dân phố 2, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn) làm trưởng nhóm.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 20/8, Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tiến hành điều tra làm rõ việc một số người xưng nhóm “Bông hồng đen” (ở số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn) tự ý lấy máu của một số học sinh trên địa bàn và bồi dưỡng bằng tiền cho các cháu. Theo đại diện UBND phường Hải Sơn, qua xác minh ban đầu, nhóm “Bông hồng đen” này gồm 6 thành viên, có văn phòng hoạt động tại số 44 Nguyễn Hữu Cầu do bà Đinh Thị Út (52 tuổi, ở tổ dân phố 2, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn) làm trưởng nhóm.

Theo giải trình của bà Út, nhóm được thành lập với chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, tư vấn nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV trong nhóm người trẻ sử dụng ma túy và các vấn đề về sức khỏe sinh sản ở độ tuổi 16-24. Tuy nhiên, tới thời điểm này, nhóm này chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định và hoạt động lấy máu chưa có báo cáo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Nhóm "Bông hồng đen" tại buổi làm việc với UBND phường Hải Sơn liên quan việc cho tiền để lấy mẫu máu của học sinh xét nghiệm - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng Theo thông tin từ VTC News, lãnh đạo phường Hải Sơn cho biết, bà Đinh Thị Út - trưởng nhóm "Tự lực Bông hồng đen" là người địa phương. Việc nhóm này hoạt động nhiều năm trên địa bàn chính quyền địa phương nắm được. Tuy nhiên, việc họ tổ chức lấy máu thì đến nay địa phương mới biết và đang vào cuộc xử lý.

Cũng trong nguồn tin này, lúc 10h30 ngày 18/8, UBND phường Hải Sơn thành lập đoàn kiểm tra, kiểm tra trực tiếp nội dung phản ánh tại địa chỉ số 44, đường Nguyễn Hữu Cầu, tổ dân phố Đoàn Kết. Lúc 15h, UBND phường tổ chức buổi làm việc với nhóm "Tự lực Bông hồng đen", thành phần có lãnh đạo phường, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn gồm Phòng LĐTB&XH, Phòng Y tế, Công an quận và Công an phường Hải Sơn. Tại buổi làm việc, bà Đinh Thị Út giải trình, nhóm "Tự lực Bông hồng đen" được thành lập với chức năng, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, tư vấn nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV trong nhóm người sử dụng ma túy trẻ, các vấn đề về sức khỏe sinh sản... trong độ tuổi từ 16 đến 24. Cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động của nhóm này trên địa bàn phường Hải Sơn - Ảnh: VTC News Theo lãnh đạo quận Đồ Sơn, thời gian qua, nhóm này đã tổ chức lấy máu xét nghiệm của hơn 400 người, chủ yếu tại 3 quận Kiến Thụy, quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn, trong đó có cả trẻ vị thành niên cần người giám hộ. Công an quận cũng gặp gỡ các cháu để lấy thêm thông tin. Nhóm trên chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định. Lãnh đạo quận Đồ Sơn yêu cầu sáng thứ 2 (21/8), nhóm phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, nếu có dấu hiệu phạm tội sẽ chuyển cơ quan chức năng để thực hiện điều tra, xử lý theo quy định. Hiện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đồ Sơn cũng yêu cầu các trường trên địa bàn quận thống kê các cháu tham gia lấy máu xét nghiệm tại địa điểm do nhóm "Tự lực Bông hồng đen" thuê ở phường Hải Sơn. Tuy nhiên, hiện chưa có số liệu cụ thể. Lãnh đạo phòng cũng yêu cầu giáo viên các trường tuyên truyền phụ huynh nhắc các con không tham gia việc lấy mẫu máu xét nghiệm như vụ việc trên.

Vụ 'Tự lực Bông hồng đen' ở Hải Phòng: Phụ huynh bức xúc kể việc phát hiện nhóm tự ý lấy máu, xét nghiệm hàng loạt học sinh Liên quan việc nhóm 'Tự lực Bông hồng đen' gồm 6 thành viên tự ý lấy mẫu máu của nhiều học sinh tại Hải Phòng, chiều 20/8, một phụ huynh có con học trường cấp 2 ở quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho hay, trước khi con bị nhóm này lấy mẫu máu xét nghiệm, chị đã có mặt kịp thời.

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