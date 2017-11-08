Vốn ôm hận chuyện bị mẹ bỏ rơi chạy theo nhân tình, nay lại nhìn thấy cả hai sống ngay cạnh nhà, Khang luôn cảm thấy khó chịu trong lòng và nung nấu ý định trả thù.

Sáng ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang xác nhận đã bắt tạm giam Lê Minh Khang (22 tuổi, ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) về hành vi Cố ý giết người. Nạn nhân tên Lê Văn U. (47 tuổi, ngụ cùng xã).

Ngoài vai trò là người tình của mẹ Khang, nạn nhân còn là chú ruột của nam thanh niên.

Tại cơ quan điều tra, Khang cho biết vào năm 2007, mẹ ruột đã bỏ 5 cha con Khang để trốn đi sống như vợ chồng với người chú ruột. Một thời gian sau, không hiểu vì lý do gì, đôi uyên ương "chị dâu - em chồng" quay lại sinh sống ngay cạnh nhà cha con Khang tại ấp Kinh Làng, xã Đông Thái.

Vốn ôm hận chuyện bị mẹ bỏ rơi chạy theo nhân tình, nay lại nhìn thấy cả hai sống ngay cạnh nhà, Khang luôn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hơn nữa, hàng ngày ông U. thường xuyên rượu chè, đánh đập chửi bới mẹ Khang, hăm dọa đánh cả cha con Khang khiến nam thanh niên lúc nào cũng nuôi ý định trả thù.

Theo Công An Nhân Dân, khoảng 21 giờ ngày 16/10, Khang đang uống rượu cùng một số người quen thì nghe tin mẹ bị ông U. đánh nhập viện. Quá tức giận, nam thanh niên bỏ về nhà lấy con dao bấm giấu trong túi quần rồi đi tìm ông U. để "rửa hận".

Khang đang đi thì gặp ông U. trên đường. Nam thanh niên rút dao cắt cổ ông U. khiến nạn nhân bị thương nặng. May mắn là người dân có mặt kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu nên vẫn giữ được mạng sống.

Gây án xong, Khang vứt bỏ con dao tại hiện trường rồi đến Trại giam Kênh 7 đầu thú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Sốc: Bà chủ tiệm tóc bò ra đường kêu cứu trong tình trạng không mặc quần, cổ có vết cắt Phát hiện chị K.A. chủ tiệm gội đầu lết ra đường kêu cứu trong tình trạng không mảnh vải che thân và cổ có vết cắt, người dân lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu.

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