Vụ nam sinh bị nhóm bạn thúc vùng nhạy cảm vào cột, nhà trường chính thức lên tiếng

Bị thúc vào vùng nhạy cảm, nam sinh đau đớn co rúm mặt mũi, nhưng không thể chống cự do tay chân đều bị nhóm học sinh khống chế.

Theo báo Dân Trí đưa tin, sáng ngày 28/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh nam giữ chặt tay chân một học sinh nam khác, sau đó khiến nam sinh này ra khu vực cột cờ giữa sân trường thúc mạnh vùng kín vào cột nhiều lần.

Được biết, vụ việc xảy ra tại Trường THCS Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Nam sinh bị bạo hành trong clip đang là học sinh lớp 8 của trường.

Khung cảnh xung quanh sân trường khi ấy giống như giờ ra chơi. Có rất nhiều học sinh vây quanh nhưng không một ai ngăn cản hành vi này, thậm chí còn hỗ trợ cho nhóm học sinh đang bạo lực học đường với bạn.

Nam sinh lớp 8 bị 5 bạn học khống chế thúc vùng kín liên tục vào cột cờ gây bức xúc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo chia sẻ trên báo Lao Động, ông Đoàn Vũ Hải - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hòa Nam (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) xác nhận vụ việc và cho biết, sau khi nắm được thông tin đã đưa vụ việc ra cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Trong ngày 24.11, học sinh bị các bạn trêu đùa được đưa đi khám, chụp chiếu ở ổ bụng và bộ phận sinh dục nhưng không có tổn thương, không có dấu vết gì. “Hiện tâm lý của cháu vẫn ổn định, các bạn cũng đã vui vẻ chơi với nhau”, ông Hải nói.

Cũng theo ông Hải, căn cứ vào kết quả điều tra của công an, ngày 25.11, Trường đã lập hội đồng kỷ luật, đồng thời gọi tất cả các bên liên quan đến làm việc.

Nhà trường tiến hành tạm dừng học tập từ 1-2 tuần đối với 6 học sinh vi phạm (5 em tham gia và 1 em quay clip) để các em nghiêm túc kiểm điểm hành vi của mình. Thời gian áp dụng hình thức kỷ luật bắt đầu từ ngày 27.11.

Mặc dù những hình ảnh trong clip khiến người xem phẫn nộ, ông Đoàn Vũ Hải cho biết nhóm học sinh này chơi với nhau. Không có biểu hiện nào cho thấy nam sinh bị bạn thúc vùng kín vào cột cờ mâu thuẫn với các học sinh còn lại. Trong buổi tường trình sự việc, các học sinh đều cho biết "chỉ là trêu đùa".

Ông Đoàn Vũ Hải bày tỏ sự đáng tiếc khi sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát, cam kết sẽ tăng cường công tác quản lý, giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh toàn trường. Nhà trường cũng sẽ theo sát mối quan hệ của nhóm học sinh này để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những mâu thuẫn phát sinh nếu có.