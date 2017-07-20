Vì muốn bán đắt hàng, mẹ livestream cho con uống serum dưỡng da để chứng minh chất lượng gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng

Đời sống 20/07/2017 21:48

Gần đây, cư dân mạng đang vô cùng phẫn nộ với chiêu thức bán hàng mới - mẹ livestream rồi cho con uống serum dưỡng da để chứng minh sự lành tính của sản phẩm.

Hiện nay, để đạt được doanh thu, các hãng mỹ phẩm đã đưa ra hàng loạt các chiêu trò quảng bá sản phẩm vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải cách thức nào cũng nhận được sự ủng hộ từ dư luận và người mua hàng.

Mới đây, dư luận đã có một cơn dậy sóng với hàng loạt các hình ảnh, đoạn clip của các mẹ bỉm sữa kinh doanh mỹ phẩm cho con mình uống các loại serum chỉ vì muốn nhận được lòng tin từ khách hàng. 

Vì muốn bán đắt hàng, mẹ livestream cho con uống serum dưỡng da để chứng minh chất lượng gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng - Ảnh 1
Hình ảnh người mẹ tự cho con uống serum dưỡng da nhằm "câu" được nhiều khách hàng - Ảnh: Internet

Trước những hình ảnh phản cảm và nhẫn tâm đó, cư dân mạng đã bày tỏ những ý kiến vô cùng bức xúc. Nhiều người đã đăng tải trạng thái trên trang cá nhân của mình.

Một người mẹ có con nhỏ bày tỏ: "Cho trẻ uống serum - Mẹ có ác độc không?

Đầu tiên, sản phẩm như thế nào thì mình không nói đến, vậy nên có ai bán serum dưỡng da đừng vì thế mà bình luận này nọ bên dưới trạng thái này nhé. Ở đây mình nói đến việc đưa con bé vào việc bán hàng thì người mẹ không phải ác mà là quá ác.

Bạn định chứng minh sản phẩm của mình an toàn đến nỗi uống được đúng không?

Sản phẩm ghi rõ là dùng ngoài da, hạn sử dụng đến 3 năm chắc chắn có dùng đến chất bảo quản, vậy mà cớ sao lại cho trẻ em uống?

Bán hàng trục lợi quá mức đến nỗi lôi con mình ra để quảng cáo thế tâm của một người mẹ để ở đâu?

Sản phẩm dùng ngoài da mặt, phải sử dụng theo hướng dẫn và chỉ định của chuyên gia là được rồi, bạn còn đem cả con mình ra chứng minh để làm gì? 

Mình không sợ kẻ xấu mà chỉ sợ người tốt im lặng. Đến nay, thấy ai cũng quảng cáo như vậy thì không biết bao trẻ bị đem ra trục lợi, vậy hậu quả ai gánh chịu? Cũng là một người mẹ bạn nghĩ sao về HÀNH ĐỘNG NÀY?".

Vì muốn bán đắt hàng, mẹ livestream cho con uống serum dưỡng da để chứng minh chất lượng gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng - Ảnh 2
Những dòng trạng thái bày tỏ sự bất bình trước chiêu thức quảng cáo mới: Cho trẻ uống serum dưỡng da - Ảnh: Internet

Ngoài ra, còn có một dòng trạng thái lên án gay gắt chiêu trò quảng cáo này: "Như thế này thì đến cạn lời! Những bà mẹ bỉm sữa này chắc chưa từng chăm sóc da hay có chút kiến thức cơ bản về thành phầm mỹ phẩm, các chị bị cấp trên nhồi nhét những điều sai trái về các sản phẩm được gọi là thiên nhiên.

Một thứ dịch màu vàng được tung hô đủ công dụng thần thánh từ trị mụn, nám, tàn nhang thậm chí làm hồng cả "chỗ ấy". Quảng cáo thiên nhiên nhưng lại không hề có bản thành phần rõ ràng, ngoài họ hàng các thể loại vitamin thì chấm ba chấm để như ai thích nghĩ nó là gì thì nghĩ. Căm phẫn với sự ngu dốt của những người mẹ này 1, tớ lại thù 10 những đứa táng tận lương tân tạo ra thứ hiểu biết độc hại, ngu si hòng kiếm tiền trên lòng tin, sự ngô nghê và ước mong có tiền nuôi con của nhiều bà mẹ trẻ Việt Nam".

Qua đây, các mẹ bỉm sữa đang kinh doanh sản phẩm serum dưỡng da nên hiểu được rằng, các sản phẩm dù được chiết xuất từ thành phần thiên nhiên lành tính, an toàn đến mấy cũng có thể gây kích ứng khi uống vào cơ thể.

Đặc biệt là với hệ tiêu hóa yếu ớt, chưa hoàn thiện của trẻ em thì hành động này còn có thể gây ra những hậu quả vô cùng đáng tiếc! 

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