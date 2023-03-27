Do mâu thuẫn sau khi thách đố chở cô gái 27 tuổi lên xe với phần thưởng 100 nghìn đồng, nam thanh niên đâm bạn nhậu đến trọng thương.

Dẫn nguồn tin từ báo Tiền Phong, Viện KSND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Đạt (31 tuổi, trú xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, 13h ngày 21/3, Đạt cùng Trịnh Quốc Sơn (36 tuổi, trú xã Sơn Hồng) và nhóm bạn ngồi nhậu tại một nhà dân ở trong xã.

Đến 16h cùng ngày, khi thấy chị T.T.M. (27 tuổi, trú cùng xã) đang đi bộ ngoài đường, cả nhóm thách nhau ai chở được chị M. sẽ được thưởng 100 ngàn đồng.

Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, Nguyễn Đình Đạt đồng ý và điều khiển xe mô tô tới đề nghị chở, nhưng bị chị M. từ chối, phải quay về. Tiếp đó, Trịnh Quốc Sơn đề nghị chở chị M. và được chị đồng ý.

Khi Sơn quay về, giữa Đạt và Sơn có lời qua tiếng lại, xảy ra mâu thuẫn với nhau. Sơn dùng nắp ấm và điện thoại ném Đạt, rồi cả hai lao vào đánh nhau.

Đạt lấy con dao trên xe máy để gần đó đâm 1 nhát trúng vào ngực Sơn. Sau khi vụ việc xảy ra, Sơn được đưa đi bệnh viện cấp cứu, tổn thương 9%.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định.

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