Tưng bừng ngày hội 'Sống khỏe - Sống thanh xuân' người cao tuổi Thủ đô

Đồng thời, tập trung công tác tuyên truyền, vận động hội viên, người cao tuổi phát huy vai trò và truyền thống của người cao tuổi thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng đã trao tặng cho lớp người cao tuổi: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam , Ngày Người cao tuổi Việt Nam là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của người cao tuổi, để ghi nhớ lại những công lao, đóng góp của các thế hệ người cao tuổi trong các giai đoạn cách mạng của đất nước. Nhân dịp này, các cấp Hội Người cao tuổi thành phố phối hợp với các ngành đẩy mạnh chăm lo cho người cao tuổi, xã hội hóa phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi”; tổ chức các hoạt động khám, tư vấn sức khỏe ; vận động gia đình, con cháu và cộng đồng dân cư thăm hỏi, động viên, giúp đỡ người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

Cũng tại chương trình, hơn 600 người cao tuổi Thủ Đô sẽ được tham gia Ngày hội “Sống khỏe, sống thanh xuân” người cao tuổi Thủ đô năm 2022. Đây cũng là sự kiện khởi động hành trình “Sống khỏe, sống thanh xuân” chăm sóc sức khỏe NCT năm 2022 do Vinamilk phối hợp cùng các Hội NCT địa phương tổ chức cho người cao tuổi cả nước, với sự đồng hành của các nhãn hàng Sure Prevent Gold, Kenko, Sure Diecerna.

Tại sự kiện ở Hà Nội, người cao tuổi Thủ đô sẽ được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích như: được Chuyên gia dinh dưỡng Bác sỹ - Thạc sỹ Đào Thị Thu Hoài, Trung tâm Dinh dưỡng, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội tư vấn về việc chăm sóc sức khỏe; tham gia các hoạt động khám và tư vấn sức khỏe như đo loãng xương, đường huyết, huyết áp và tư vấn sức khỏe tổng quát; xem những tiết mục thú vị do đại diện người cao tuổi Thủ Đô biểu diễn.

Tính đến tháng 03/2022, Thành phố Hà Nội có 1.044.590 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 13% dân số Thành phố. Trong hơn 1 triệu người cao tuổi có gần 6 vạn người cao tuổi có công với nước, trên 29 vạn hưu trí.

Ông Nguyễn Thế Toàn, Phó trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi TP. Hà Nội cho biết “Khi tổ chức chương trình này, chúng tôi mong muốn sẽ cùng Vinamilk tổ chức được một chương trình thiết thực, ý nghĩa, mang đến nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe đến nhiều NCT địa phương”.

Chị Phạm Thị Nhung, Giám đốc ngành hàng Sữa bột Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk cũng chia sẻ: “Công ty Vinamilk rất tự hào được đồng hành cùng với Hội Người cao tuổi của các địa phương trên cả nước để tổ chức các hoạt động ý nghĩa như thế này cho người cao tuổi, với hy vọng được góp phần chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cả về thể chất lẫn tinh thần. Hy vọng sự kiện đầu tiên này sẽ là một dấu ấn quan trọng và thành công cho chuỗi hành trình “Sống khỏe, sống thanh xuân” trong năm nay”.

Sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch, Vinamilk nhận thấy ngoài việc phải tăng cường sức khỏe thể chất, NCT còn cần phải chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần. Thấu hiểu được nhu cầu đó, các sản phẩm sữa dinh dưỡng của Vinamilk mong muốn cải thiện sức khỏe và lan tỏa tinh thần vui vẻ, lạc quan tận hưởng cuộc sống của NCT trong xã hội hiện đại. Dự kiến năm 2022, Vinamilk sẽ đồng hành cùng hơn 20 Hội Người cao tuổi ở các tỉnh thành trên cả nước để tổ chức các chương trình ngày hội “Sống khỏe, sống thanh xuân” chăm sóc sức khỏe cho hơn 10 ngàn người cao tuổi Việt Nam. Đây cũng là hoạt động tiếp nối hành trình chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu người cao tuổi cả nước mà Vinamilk đã thực hiện trong các năm qua. Tính đến năm nay, Vinamilk đã tổ chức các hoạt động cho hơn 500.000 người cao tuổi cả nước.

Một số hoạt động trong dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam:

Nhân dịp này, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn Thành phố:

1. Phối hợp với Công ty TNHH dược phẩm Tân Đức Minh tổ chức Chương trình “Tư vấn chăm sóc sức khỏe - nâng cao tuổi thọ” cho 210 người cao tuổi trên địa bàn quận Đống Đa.

2. Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tổ chức khám miễn phí về mắt cho 200 người cao tuổi huyện Thanh Trì và tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 100 người cao tuổi quận Ba Đình.

3. Tổ chức Chương trình văn nghệ “Liên hoan tiếng hát người cao tuổi” của cụm thi đua số 3, với 9 đơn vị tham gia.

4. Phối hợp với huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng người cao tuổi có thành tích tham gia phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện Mê Linh.

5. Tổ chức Hội nghị tọa đàm “Phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao”.

6. Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình phối hợp hoạt động đến năm 2025.