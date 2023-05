Tưng bừng ngày hội 'Sống khỏe - Sống thanh xuân' người cao tuổi Thủ đô

Cũng tại chương trình, hơn 600 người cao tuổi Thủ Đô sẽ được tham gia Ngày hội “Sống khỏe, sống thanh xuân” người cao tuổi Thủ đô năm 2022. Đây cũng là sự kiện khởi động hành trình “Sống khỏe, sống thanh xuân” chăm sóc sức khỏe NCT năm 2022 do Vinamilk phối hợp cùng các Hội NCT địa phương tổ chức cho người cao tuổi cả nước, với sự đồng hành của các nhãn hàng Sure Prevent Gold, Kenko, Sure Diecerna.