Tự trồng cả vườn hành ăn quanh năm không cần dùng đến đất, mẹo hay mọi phụ nữ phải biết

Từ nay bạn sẽ không phải tốn một nghìn nào cho tiền mua hành lá chỉ với mẹo vặt đơn giản sau.

Hành là loại rau gia vị khá phổ biên trong gian bếp của các chị em nội trợ. Không chỉ giúp cho các món ăn thêm bắt mắt hành còn giúp hương vị của món ăn thêm phần hấp dẫn.

Sẽ thật khó chịu khi một đĩa rau xào hay một tô canh thiếu đi màu xanh tươi mát của hành lá, thế nên việc tự trồng hành không chỉ giúp bạn “chủ động” được nguồn cung hành lá mà còn đảm bảo gia đình mình được dùng nguồn thực phẩm sạch.

Hành lá được trồng trong nhà còn có thể là một cây cảnh trang trí gian bếp và mùi hành còn giúp bạn xua đuổi ruồi muỗi cực công hiệu.

Không cần tốn tiền mua hạt giống, bạn có thể trồng hành tại nhà theo cách sau:

Chuẩn bị:

- Hành lá

- Ly thủy tinh

- Nước sạch

Thực hiện:

- Hành lá khi mua về bạn dùng phần lá và giữ lại phần gốc, cắt sao cho phần gốc dài khoảng 3cm là được.

- Cho nước vào ly thủy tinh, sau đó ngâm phần gốc hành này vào nước rồi đặt ở nơi có ánh sáng như cửa sổ chẳng hạn.

Chỉ sau vài ngày, từ phần gốc hành này sẽ nhanh chóng đâm chồi xanh mơn mởn. Khi cần dùng ahnhf lá bạn chỉ việc cắt phần lá này để ăn, phần gốc vẫn để yên trong nước ngâm và tiếp tục “hồi sinh” ra những lứa hành lá mới khác.

Bạn thấy đấy, chỉ với một vài thao tác đơn giản bạn đã có hành lá ăn quanh năm mà không phải tốn một đồng nào rồi.

Chúc bạn thành công!

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