Ngày 9/7, lãnh đạo Công an TP Chí Linh cho biết, quá trình truy bắt Dương Đình Luyện (39 tuổi, ở phường Chí Minh, TP Chí Linh), nghi phạm ra tay sát hại 2 mẹ con ở địa phương này là do lực lượng công an tự tổ chức bắt giữ.