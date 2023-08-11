Đoạn clip được cho là quay tại một trường THPT công lập ở TP.HCM, ghi lại cuộc trao đổi giữa học sinh và nhân viên nhà trường về việc mua đồng phục đầu năm học.

Theo thông tin từ VietNamNet, mới đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn clip, trong đó, nhân viên hướng dẫn học sinh mua các loại đồng phục và nói rõ không đeo (balo đồng phục) bảo vệ không cho vào cổng trường.

Cũng trong clip, học sinh rụt rè cho biết chỉ tính mua thêm áo đồng phục vì đã có váy, nhân viên nói không được vì "đồng phục tính theo đơn vị bộ". Nữ sinh này tiếp tục trình bày: "Tại nhà có mấy cái váy mới mua nữa sẽ bỏ uổng". Lúc này, nhân viên nhà trường đề nghị: "Không đủ thì mua 2 bộ sơ mi, 1 bộ thể dục trước".

Trong clip, khi hướng dẫn học sinh đăng ký mua đồng phục, nhân viên này nói balo cũng là đồng phục (có tên trường) "để mai mốt đeo, không bảo vệ sẽ không cho vào cổng trường".

Cùng với clip, phiếu đăng ký đồng phục của trường cũng được đăng tải lên mạng xã hội.

Không đề cập tới giá tiền của các món đồ, người đăng tải clip chỉ đưa ra thắc mắc liệu có nhất thiết phải đồng phục cả balo hay không và đồng phục có nhất thiết bắt buộc phải mua theo bộ hay có thể tách lẻ? Câu hỏi này đã nhận được rất nhiều ý kiến tranh luận.

Trước đó, mạng xã hội cũng xôn xao tranh luận gay gắt chuyện "muốn lắp điều hòa cho con thì học xong phải tặng lại trường" tại một ngôi trường khác, tuy nhiên đây là thông tin không chính xác nên đã được gỡ bỏ, tránh gây xôn xao trước năm học mới.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 11/8, ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Trì, Hà Nội cho biết, UBND huyện vừa có báo cáo xác minh thông tin phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Hữu Hòa.

Ngay khi nhận được phản ánh của phụ huynh lớp 1A5 trường Tiểu học Hữu Hòa rằng "muốn lắp điều hòa cho con thì phải cam kết tặng lại nhà trường, nếu không tặng thì không được lắp”, UBND huyện Thanh Trì đã thành lập tổ công tác kiểm tra xác minh.

Tổ xác minh yêu cầu hiệu trưởng trường Tiểu học Hữu Hòa, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5 báo cáo tường trình, làm việc với giáo viên chủ nhiệm, ban đại diện phụ huynh lớp 1A5 cùng toàn thể ban đại diện phụ huynh của khối 1, 2, 3, 4.

Giáo viên dạy học trường Tiểu học Hữu Hoà. (Thanh Trì, Hà Nội) - Ảnh: VTC News

Tại buổi làm việc, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5, hiệu trưởng trường đều khẳng định không chỉ đạo, không phát ngôn, không yêu cầu hay bắt buộc các nội dung như thông tin trên mạng xã hội nêu.

Làm việc với toàn thể phụ huynh các lớp 1 và đại diện các khối lớp 2, 3, 4, họ cũng khẳng định năm học này và các năm học trước nhà trường không yêu cầu các nội dung như mạng xã hội nêu.

Chủ tài khoản Facebook Minhnguyen - người đăng tải thông tin gây xôn xao trên mạng xã hội cũng thừa nhận, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5 không nêu các vấn đề liên quan đến lắp đặt điều hoà mà do phụ huynh lớp tự liên hệ, cùng nhau tự lập nhóm zalo để bàn bạc, trao đổi (không có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm).

Như vậy, thông tin "trường ép phụ huynh ký cam kết tặng lại điều hoà, máy chiếu sau khi con ra trường" là không chính xác, do phụ huynh tự bịa. Tổ xác minh đã yêu cầu vị phụ huynh này xin lỗi và gỡ bài đăng tải.

Sau sự cố này, UBND huyện Thanh Trì cũng yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn, trong đó có việc thu - chi tài chính, tiếp nhận, quản lý sử dụng các nguồn tài trợ, quà tặng bảo đảm đúng quy định của pháp luật; nếu và phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.