Trải nghiệm tính năng mới trong kết nối và hẹn hò của thế hệ trẻ

Đời sống 21/11/2023 19:26

Nhằm nâng cấp trải nghiệm kết nối và hẹn hò của thế hệ trẻ, ứng dụng Tinder vừa ra mắt hàng loạt tính năng mới trên toàn cầu.

Tinder vừa tiếp tục đổi mới để người dùng thể hiện cá tính chân thật nhất không chỉ qua những bức hình.

Ông Mark Van Ryswyk, Giám đốc Sản phẩm của Tinder cho biết: “Tinder hiểu rằng mọi kết nối ngày nay đều dựa trên sự chân thực và người dùng luôn mong muốn có được những gắn kết sâu sắc, vượt ra khỏi giới hạn của màn hình công nghệ.

Bộ tính năng mới vừa ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối đang ngày một thay đổi này.

Trải nghiệm tính năng mới trong kết nối và hẹn hò của thế hệ trẻ - Ảnh 1

Chúng tôi biết rằng khi hẹn hò, thế hệ trẻ ưu tiên những phẩm chất như sự tôn trọng (78%) và cởi mở (61%) hơn là ngoại hình (56%)1. Họ quan tâm đến sự gắn kết chân thành dựa trên những sở thích và mục tiêu chung, thay vì tập trung vào trò chơi tình cảm, đoán tâm trí nhau như các thế hệ trước. Họ muốn thể hiện bản thân chân thực và mong đợi điều tương tự từ đối phương. Với những tính năng mới trên hồ sơ và khám phá của Tinder, việc tự tin thể hiện bản thân dễ dàng và thú vị hơn”.

Bộ tính năng mới gồm những cập nhật sau:

Câu gợi ý: Tính năng này giúp bạn thể hiện cá tính độc đáo và cho mọi người thấy tất cả những khía cạnh khác nhau về con người bạn, từ sự hài hước vui vẻ đến những suy nghĩ sâu lắng.

Bằng cách chọn và trả lời các Câu gợi ý, bạn có thể khơi gợi những cuộc trò chuyện thú vị và tạo kết nối sâu sắc hơn so với việc chỉ “quẹt phải” hay “quẹt trái” đơn thuần.

Ba câu gợi ý phổ biến nhất người dùng Tinder toàn cầu hay sử dụng là: "Chìa khóa mở cửa trái tim mình là…", "Điều đầu tiên trong danh sách những thứ mình muốn làm là…", "Hai sự thật và một lời nói dối".

Trắc nghiệm trên Hồ sơ: Khám phá mức độ hòa hợp giữa bạn và các đối tượng tương hợp tiềm năng thông qua một bài trắc nghiệm thú vị về bản thân bạn. Bạn cũng có thể chia sẻ câu trả lời trắc nghiệm của mình lên Hồ sơ để bật mí cho mọi người về sở thích và những điều bạn quan tâm.

Thẻ thông tin: Giờ đây, đối phương không cần phải “đoán già đoán non” về bạn nữa bởi bạn có thể hé lộ trước một vài thông tin quan trọng về bản thân, từ thú cưng, thói quen cho đến cung hoàng đạo và ngôn ngữ tình yêu.

Việc sử dụng các thẻ thông tin trên hồ sơ không chỉ giúp bạn dễ dàng chia sẻ về bản thân một cách thú vị hơn, mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về đối tượng tương hợp tiềm năng.

Nâng cấp quy trình báo cáo: Hệ thống báo cáo tài khoản được cải tiến cho phép người dùng có thể dễ dàng báo cáo các lý do cụ thể trong một hồ sơ nhằm giúp mọi người dùng có một trải nghiệm an toàn và văn minh hơn. Việc báo cáo Hồ sơ của ai đó là một tính năng có sẵn trên Tinder. Giờ đây, bạn đã có thêm nhiều tùy chọn để báo cáo những vấn đề cụ thể trong hồ sơ của ai đó.

Thiết kế giao diện mới: Cùng trải nghiệm các bản cập nhật giao diện ứng dụng, hiệu ứng ảnh động nâng cao và màn hình thông báo “It’s a Match!” đặc trưng  hoàn toàn mới nhằm giúp cho mọi lượt Thích hoặc Không trên Tinder đều luôn đặc biệt và hấp dẫn.

Chế độ nền tối: Giúp bạn thoải mái sử dụng app vào ban đêm hoặc giữ sự riêng tư nơi công cộng, Chế độ nền tối hiện đã có sẵn trong cài đặt của Tinder.

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