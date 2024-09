Sau khi gây tai nạn, thanh niên này đã dựng xe lên bỏ chạy mặc kệ nạn nhân đang nằm co giật bên đường.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên: Ngày 29.9, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy xảy ra tại giao lộ đường số 4A - đường số 1A (P.Bình Hưng Hòa B).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, hơn 20 giờ ngày 27.9, T.L.T.V. (21 tuổi, ở Q.Bình Tân) chạy xe máy biển số 59C2 - 205.88 trên đường số 1A khu dân cư Vĩnh Lộc, hướng từ đường số 6B nối dài về đường số 2A. Khi đến giao lộ đường số 1A - đường số 4A (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) thì xảy ra va chạm với xe máy (chưa rõ biển số) do một người nam giới cầm lái, chạy cắt ngang qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: PLO)

Va chạm khiến 2 xe máy ngã ra đường, V. va đập mạnh phần đầu dẫn đến co giật. Điều khiến người nhà nạn nhân và những người chứng kiến vụ tai nạn bức xúc, là khi xảy ra vụ việc, người nam giới chạy xe máy bỏ mặt nạn nhân, dựng xe máy của mình lên rồi chạy khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ báo PLO: Người dân khu vực phát hiện, hô hoán, đuổi theo nhưng không kịp.

Theo người thân, anh V. là sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

“Tai nạn khiến đầu của V. bị chấn thương, giờ lúc nhớ lúc không” – người thân của V. nói và mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng tìm được người liên quan đến vụ tai nạn.

Công an quận Bình Tân sau đó phong tỏa, xử lý hiện trường. Ngoài camera an ninh tại giao lộ xảy ra tai nạn công an cũng đã trích xuất các camera khác dọc các tuyến đường này để truy tìm nam thanh niên tông người rồi bỏ chạy.

