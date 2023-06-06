Tối 6/6, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện Củ Chi (TP.HCM) vào khoảng 19 giờ, làm một nữ công nhân tử vong thương tâm dưới bánh xe container.

Dẫn tin từ Báo Công an TP. Hồ Chí Minh, tối 6/6, Công an huyện Củ Chi, TPHCM đã khám nghiệm hiện trường và đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm một nữ công nhân tử vong trên cầu Phú Cường. Gần 19 giờ tối cùng ngày, nữ công nhân điều khiển xe máy biển số 36B6-080.22 chạy trên cầu Phú Cường hướng từ huyện Củ Chi qua Bình Dương.

Khi đang lên dốc cầu thuộc địa phận xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM thì được cho là xảy ra va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều. Tai nạn làm nữ công nhân ngã qua trái lọt vào gầm một xe container chạy cùng chiều ngay phía sau.

Nữ công nhân tử vong thương tâm dưới bánh container - Ảnh: Báo Công an TP. Hồ Chí Minh Hậu quả nạn nhân bị bánh xe container cán tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai xe máy dính vào nhau, thi thể nạn nhân nằm dưới bánh container. Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi và Trạm CSGT Tây Bắc có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Do hiện trường chắn giữa cầu làm cho giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là chị P.T.N (SN 1997, quê Thanh Hoá, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) làm công nhân trong khu công nghiệp Đông Nam huyện Củ Chi. Chị N vừa tan ca đang về nhà ở Thủ Dầu Một thì gặp nạn. Cùng ngày cũng xảy ra vụ tai nạn tương tự. Dẫn tin từ Báo điện tử VOV, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra sáng nay (6/6) trên Quốc lộ 34B qua địa phận tỉnh Cao Bằng khiến 3 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 07h20 sáng 6/6 tại Km 34+500, QL34B (đoạn qua đèo Khau Múc, thuộc địa phận xóm Nậm Nàng, xã Kim Đồng, huyện Thạch An, Cao Bằng). Hiện trường vụ tai nạn tại Cao Bằng - Ảnh: Báo điện tử VOV Theo thông tin ban đầu, xe ô tô tải BKS 15C-278.19 di chuyển hướng Thạch An đi thành phố Cao Bằng gặp tai nạn khi đang xuống đèo. Tại hiện trường, xe tải bị lật sát taluy dương và hư hại khá nặng làm 2 người tử vong tại chỗ, một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Hiện chưa rõ người điều khiển phương tiện. Lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt để xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại Gia Lai: 3 người trong gia đình tử vong, tang thương bao trùm cả khu phố Sáng 6/6, chính quyền địa phương phối hợp cùng gia đình làm thủ tục mai táng cho các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều qua 5/6. Căn nhà cấp 4 của gia đình nạn nhân bao trùm một màu tang tóc bởi những tiếng khóc đau thương đến xé lòng.

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