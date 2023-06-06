Sáng 6/6, trên đèo Đá Xẻ đã xảy ra vụ xe tải lật nghiêng khiến nhiều người mắc kẹt. Trong số 3 người trên xe thì 1 nạn nhân đã tử vong, 1 người nguy kịch còn 1 người bị thương nặng.

Dẫn tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 6/6, trên đèo Đá Xẻ (địa phận xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) đã xảy ra vụ xe tải lật nghiêng khiến nhiều người mắc kẹt.

Tại hiện trường, ô tô tải mang BKS 15C 278.19 bị lật nghiêng xuống rãnh đường, ngay kế bên hệ thống hộ lan bằng lốp xe trên đèo Đá Xẻ.

Ông Đoàn Phi Trường - Chủ tịch UBND xã Kim Đồng cho biết, nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để cấp cứu các nạn nhân. Trong số 3 người trên xe thì 1 nạn nhân đã tử vong, 1 người nguy kịch còn 1 người bị thương nặng.

Hiện trường tai nạn, chiếc xe tải bị lật nghiêng trên đèo Đá Xẻ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, có thể do xe tải mất phanh dẫn đến tai nạn bởi xe tự lật và không hề va chạm với bất kỳ phương tiện nào.

Gần đây, ngày 01/05/2023 cũng xảy ra một vụ tai nạn tương tự. Dẫn tin từ Báo điện tử VOV, chiều 1/5, tại chân đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 5 người bị thương, giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng cả 2 chiều.

Tai nạn xảy ra vào lúc 14h10, khi xe tải mang biển kiểm soát 84C-05012 do tài xế Thạch Sa Ranl (37 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) điều khiển chở cà phê và chè lưu thông theo hướng Bảo Lộc đi TP.HCM.

Hiện trường vụ xe tải bị lật trên đèo Bảo Lộc - Ảnh: Báo điện tử VOV

Khi xe tải đi đến một khúc cua đoạn gần cuối chân đèo, thuộc địa bàn thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai thì bất ngờ mất lái và lật nằm nghiêng. Trong lúc xe tải bị lật gây ra tai nạn giao thông liên hoàn với 2 xe máy đi ngược chiều và một ô tô 7 chỗ.

Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông trạm Madagui và công an huyện Đạ Huoai đã khẩn trương có mặt hiện trường để xử lý và điều tiết giao thông.

Liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 1 người thiệt mạng Trên cao tốc Nội Bài - Lào Cao trong hôm nay đã ghi nhận 3 vụ tai nạn xảy ra. Cả 3 vụ tai nạn đều xảy ra đối với xe chở khách về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

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