TP.HCM: Lớp học có 100% học sinh đều trúng tuyển vào các khoa, trường thuộc ngành Y

Đời sống 29/08/2023 09:58

Thành tích đáng ngưỡng mộ trên thuộc về tập thể học sinh lớp 12B2 Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông (quận Tân Phú, TP.HCM). Tất cả 36/36 thành viên của lớp đều trúng tuyển vào các khoa, trường đại học đào tạo Y, Dược.

Theo thông tin từ VietNamNet, tại kỳ tuyển sinh đại học năm 2023, trong số 891 học sinh của Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông tham gia xét tuyển đã có tới 212 em trúng tuyển vào các trường y dược.

Trên mạng xã hội mới đây chia sẻ một clip "khoe nhẹ" thành tích đáng nể của học sinh lớp 12B2 Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông (quận Tân Phú, TP.HCM).

Theo đó, tất cả 36 thành viên của lớp đều trúng tuyển vào các khoa, trường đại học đào tạo Y, Dược. Trong đó, 28 học sinh trúng tuyển vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM, 5 học sinh trúng tuyển vào Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 1 học sinh trúng tuyển Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM và 2 học sinh trúng tuyển Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.

TP.HCM: Lớp học có 100% học sinh đều trúng tuyển vào các khoa, trường thuộc ngành Y - Ảnh 1
Học sinh lớp 12B2 Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông - Ảnh: VietNamNet

Điểm trung bình từng môn khối B của học sinh lớp 12B2 là 9,17 điểm với môn Toán, 9,07 điểm với môn Hóa và 9,24 với môn Sinh. Tổng điểm trung bình cả 3 môn là 27,48 điểm. 

Nhưng Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông không chỉ có 36 học sinh lớp 12B2 trúng tuyển vào các trường đào tạo y dược.

Theo thông tin từ nhà trường, tại kỳ tuyển sinh đại học năm 2023, trong số 891 học sinh của trường tham gia xét tuyển đã có tới 212 em trúng tuyển vào các trường y dược. Cụ thể: có 97 học sinh trúng tuyển Trường ĐH Y dược TP.HCM, 45 học sinh vào Trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch, 25 học sinh vào Trường ĐH Y dược Cần Thơ và 45 học sinh vào trường đại học y các vùng miền khác.

Đồng thời, có 190 em trúng tuyển vào các ngành khoa học kỹ thuật, trong đó 102 học sinh trúng tuyển Trường ĐH Bách khoa TP.HCM...; có 217 học sinh trúng tuyển vào các ngành kinh tế, tài chính, trong đó 124 em trúng tuyển Trường ĐH Kinh tế TP.HCM...

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trước đó, Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông (quận Tân Phú, TP HCM) là ngôi trường có nhiều em đạt rất nhiều điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, trong đó có 2 học sinh là thủ khoa, á khoa khối B của TP HCM, 1 học sinh là thủ khoa khối A toàn quốc.              

Với 29,55 điểm và 29,5 điểm, em Châu Khánh Hưng và Nguyễn Lê Duy Anh, học sinh Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông (quận Tân Phú, TP HCM) trở thành thủ khoa và á khoa khối B ở TP HCM.

TP.HCM: Lớp học có 100% học sinh đều trúng tuyển vào các khoa, trường thuộc ngành Y - Ảnh 2
Em Châu Khánh Hưng, học sinh lớp 12B1, Trường TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông, là thủ khoa khối B của TP HCM với 29,55 điểm - Ảnh: Báo Người Lao Động

Em Châu Khánh Hưng, học sinh lớp 12B1, là thủ khoa khối B của TP HCM với 29,55 điểm. Chia sẻ về niềm vui, Hưng cho biết khi nhìn điểm trên hệ thống vẫn không tin là sự thật. "Dù 8 giờ mới có điểm thi THPT nhưng 6 giờ 30 phút em đã đến trường để chờ xem cùng thầy, em hồi hộp lắm. Khi nhìn thấy kết quả, em chụp và gửi liền về cho cha mẹ rồi mới chạy về nhà" – Hưng chia sẻ với báo Người Lao Động

Là anh cả trong gia đình có 3 người con, từ bé, Hưng ước mơ được trở thành bác sĩ. Trong suốt 3 năm học THPT cậu học trò luôn cố gắng đạt thành tích tốt nhất. Với kết quả điểm số lần này, Hưng hi vọng có thể đậu vào rằng ngành Y đa khoa, Trường ĐH Y Dược TP HCM.

TP.HCM: Lớp học có 100% học sinh đều trúng tuyển vào các khoa, trường thuộc ngành Y - Ảnh 3
Nguyễn Lê Duy Anh, lớp 12B2, với tổng điểm khối B là 29,5, là Á khoa khối B của TP HCM - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cùng ước mơ trở thành bác sĩ, cùng học chung trường, em Nguyễn Lê Duy Anh, lớp 12B2, với tổng điểm khối B là 29,5, là Á khoa khối B của TP HCM. "Vừa thi xong, em đã dò kết quả và đoán được số điểm của mình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bảng điểm chính thức thì mọi thứ như vỡ òa. Điểm số ngoài sự mong đợi của em. Mọi thứ rất tuyệt vời!" – Duy Anh hào hứng chia sẻ với báo Người Lao Động.    

 

 

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