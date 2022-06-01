Tiền mất tật mang: Bài học xương máu cho du khách vào nhà hàng gọi vài chân cua và 2 ly nước mà "bị chém đẹp" 15 triệu đồng

Đời sống 01/06/2022 15:46

Du khách gọi vài chân cua và 2 ly nước khi đi du lịch, nhưng hóa đơn thanh toán lại ‘khống’ lên đến 15 triệu đồng.

Cụ thể sự việc tại xảy đến với hai mẹ con Brenda và Keila Moulton. Sau khi chọn một nhà hàng có vị trí thuận lợi, được nhân viên nhiệt tình mời chào ăn uống, họ đã khóc ròng vì hóa đơn thanh toán được kê lên đến 15 triệu đồng.

Tiền mất tật mang: Bài học xương máu cho du khách vào nhà hàng gọi vài chân cua và 2 ly nước mà 'bị chém đẹp' 15 triệu đồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Không dùng quá nhiều thức ăn và chỉ ngồi nghỉ tại chiếc giường phơi nắng ngoài bãi biển" - là lời khẳng định chắc nịch của hai mẹ con. Do đó, khi nhận hóa đơn họ không tin vào mắt mình và hỏi ngược lại nam nhân viên nhưng vẫn nhận được câu trả lời đã tính đúng.

Sự việc ngày càng mâu thuẫn khi hai mẹ con muốn biết về giá thì không nhận được sự giải đáp hợp lý, vì “nhà hàng không để giá thực đơn” đồng thời "không ghi chi tiết chính xác món mà du khách đã đặt". Được biết, họ đã gọi chân cua Hoàng đế và hai ly cocktail trong thời gian trên.

Tiền mất tật mang: Bài học xương máu cho du khách vào nhà hàng gọi vài chân cua và 2 ly nước mà 'bị chém đẹp' 15 triệu đồng - Ảnh 2
Món ăn mà hai du khách đã gọi trong thực đơn của mình.

Kết quả, hai mẹ con thắt lưng buộc bụng để trả số tiền đã dùng bữa cho êm xuôi nhưng không ngại ngần báo cảnh sát, bóc phốt cửa hàng ăn chặn của du khách.

Tiền mất tật mang: Bài học xương máu cho du khách vào nhà hàng gọi vài chân cua và 2 ly nước mà 'bị chém đẹp' 15 triệu đồng - Ảnh 3

Bảng kê hóa đơn thanh toán được cho là bất hợp lý tại cửa hàng, hóa đơn có giá 600 EURO tương đương 15 triệu VNĐ.

Phía nhà hàng cho hay, "họ không hề chặt chém" và không có hiện tượng "nhân viên chèo kéo, ép buộc hay đe dọa khách hàng". "Khách bị tính giá này vì chúng tôi tính tiền theo hóa đơn nhập hàng. Món này vốn chẳng rẻ tiền gì". Do đó, lỗi "quên" không niêm yết rõ giá của từng món tại nhà hàng khó trả lại công bằng cho du khách trong trường hợp trên. Cảnh sát đang làm việc để đi đến kết luận cuối cùng sau vụ việc mất tiền oan của du khách.

Bài học xương máu, những điều bất thành văn khi đi du lịch mà nhiều người nên chú ý:

- Tìm hiểu trước chuyến đi và các địa điểm checkin trên các trang uy tín

- Tốt hơn hết, bạn có thể đặt bàn và chọn những nơi nghỉ ngơi, ăn uống rõ ràng để tránh những rủi ro

- Tham khảo giá và hỏi rõ phí phục vụ trước khi sử dụng để tránh những phát sinh

- Tìm hiểu thêm thông tin từ người dân địa phương để tổng hợp thêm kiến thức cho mình

- Ngoài ra, bạn cần chú ý thêm về các dịch vụ di chuyển hay vấn đề thời tiết.

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