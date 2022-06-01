Hoảng hốt chiếc smartphone đang sạc điện bỗng nổ tung ‘tóe lửa’ ngay cạnh 2 em bé đang ngồi

Đời sống 01/06/2022 11:50

Trong những tình huống như thế này, cha mẹ và các anh chị chứng kiến đều hết sức hốt hoảng và lo lắng.

Trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn video có thiết bị điện tử phát nổ ngay cạnh kề hai em bé đang ngồi trên ghế. Được biết, chiếc smartphone phát nổ với tiếng động cực lớn. Ngay sau đó, hai em bé đã được mẹ chạy đến vỗ về để không còn lo sợ trong trường hợp này.

Hoảng hốt chiếc smartphone đang sạc điện bỗng nổ tung ‘tóe lửa’ ngay cạnh 2 em bé đang ngồi - Ảnh 1
Hoảng hốt chiếc smartphone đang sạc điện bỗng nổ tung ‘tóe lửa’ ngay cạnh 2 em bé đang ngồi - Ảnh 2

Chưa rõ tình huống diễn ra ở đâu và khá may mắn khi không có thương vong về người. Tuy nhiên, nỗi kinh hoàng không ai biết trước này đang là lời cảnh tỉnh cho các phụ huynh và những người thường xuyên sử dụng smartphone, chơi game hay sử dụng thiết bị trong lúc sạc bởi hậu quả khó lường mà nó có thể gây ra.

Hoảng hốt chiếc smartphone đang sạc điện bỗng nổ tung ‘tóe lửa’ ngay cạnh 2 em bé đang ngồi - Ảnh 3

Một số bình luận chia sẻ:

"Không thể tin được smartphone lại có thể phát nổ giống bom như vậy. Tiếng nổ và ngọn lửa bùng lên cho thấy sức công phá của nó rất khủng khiếp. Nếu ai đó sử dụng chiếc smartphone vào thời điểm này, chắc chắn hậu quả sẽ rất kinh hoàng", người dùng Facebook M.Tài bình luận sau khi xem đoạn clip.

"Tôi biết rằng pin smartphone có thể phát nổ nếu bị hỏng, nhưng không ngờ rằng nó lại nổ và bốc cháy dữ dội như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một vụ nổ smartphone khi đang cắm sạc, thật đáng sợ", người dùng Facebook H.Hiền bình luận.

Hoảng hốt chiếc smartphone đang sạc điện bỗng nổ tung ‘tóe lửa’ ngay cạnh 2 em bé đang ngồi - Ảnh 4

"Thật may mắn vì lửa không văng trúng 2 em nhỏ, chứ nếu không 2 em bé đã có thể bị bỏng. Tội nghiệp, hẳn 2 em bé này sẽ hoảng sợ nhiều lắm sau khi nghe tiếng nổ. Cũng may vụ nổ không gây ra hỏa họa, chứ nếu không hậu quả sẽ thật khó lường", một người dùng Facebook khác chia sẻ.

Hoảng hốt chiếc smartphone đang sạc điện bỗng nổ tung ‘tóe lửa’ ngay cạnh 2 em bé đang ngồi - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, có khá nhiều cảnh báo về các vụ việc cháy nổ đã được đề cập. Do đó, việc sử dụng các thiết bị điện tử một cách thông minh và an toàn luôn được cân nhắc, lưu ý. 

  • Bạn cần bảo đảm củ sạc, cáp sạc chất lượng, giảm thiểu tối đa các phát sinh. Tránh sử dụng các củ sạc trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
  • Không nên sử dụng khi các thiết bị hoạt động quá năng suất, khi chúng có dấu hiệu nóng và hoạt động chậm.
  • Tránh tiếp xúc với nước. Hầu hết các thiết bị di động đều được trang bị pin công nghệ lithium-ion - chất dễ cháy và có thể nổ khi tiếp xúc với không khí và nước.
  • Nên thay pin và củ sạc khi có dấu hiệu cũ, hư hỏng
  • Thiết lập các thiết bị bảo đảm an toàn khi có cháy nổ, các thiết bị chống giật, cảnh báo nguy hiểm…
  • Tránh để trong các môi trường có khả năng ảnh hưởng dẫn đến cháy nổ cho các thiết bị như: lò vi sóng, ấm siêu tốc, cốp xe…
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