Thường xuyên ăn cà chua mà không biết những điều này thì chỉ gây hại sức khỏe

Thường xuyên ăn cà chua nhưng bạn đã thực sự dùng chúng đúng cách? Dưới đây là những điều cần lưu ý khi sử dụng cà chua để bảo toàn dưỡng chất vốn có cũng như tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe:

Cà chua thường được nhiều chị em lựa chọn để chế biến thành những món ăn thơm ngon trong mỗi bữa cơm gia đình. Đây là thực phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe , giúp cải thiện làn da và vóc dáng hiệu quả.

Tốt nhất bạn nên tránh sử dụng cà chua khi bụng đói, nhất là đối với những trường hợp ăn kiêng với cà chua.

Hàm lượng chất pectin và nhựa phenolic trong cà chua có thể gây phản ứng axit khi bạn ăn lúc đói. Phản ứng này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến dạ dày, thậm chí dẫn đến tình trạng nôn mửa, đau bụng.

Tránh sử dụng cà chua chưa chín

Cà chua chín rất tốt cho sức khỏe nhưng cà chua xanh lại chứa chất độc solanine. Nếu ăn cà chua xanh bạn sẽ có cảm giác đắng chát ở khoang miệng, trong nhiều trường hợp có thể xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, mệt lả…

Chính vì vậy, bạn chỉ sử dụng cà chua chín để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Tránh sử dụng cà chua còn xanh - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua kỵ với một số thực phẩm

Mặc dù là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất nhưng nếu kết hợp không đúng cách, cà chua có thể gây hại sức khỏe. Khoai tây, cà rốt, dưa chuột là 3 thực phẩm kỵ với cà chua mà bạn nên tránh dùng chung.

Kết hợp cà chua và dưa chuột, hàm lượng vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy. Đối với khoai tây, khi dùng chung với cà chua sẽ dẫn đến chứng khó tiêu, đau bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy. Bên cạnh đó, những món ăn chế biến từ cà rốt và cà chua sẽ mất đi những dưỡng chất quý giá trong cả 2 loại thực phẩm này.

Không nên kết hợp cà chua với dứa leo - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng ăn cà chua với một số loại bệnh

Những người mắc bệnh viêm dạ dày, bệnh đại tràng cấp tính, sỏi mật hoặc mắc bệnh thống phong thì không nên sử dụng cà chua. Nguyên nhân là do những chất có trong loại thực phẩm này có thể khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng.

Không dùng cà chua nấu chín nhừ hoặc để lâu

Nhiều người có thói quen ninh nhừ thức ăn hoặc nấu một lần rồi dùng trong thời gian dài mà không hề biết rằng điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt, cà chua nấu chín nhừ hoặc để trong thời gian dài sẽ mất đi dưỡng chất, thậm chí biến chất gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Trên đây là những lưu ý bạn cần biết khi sử dụng cà chua để bảo toàn dưỡng chất vốn có trong loại thực phẩm này, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.