Thường xuyên ăn cà chua mà không biết những điều này thì chỉ gây hại sức khỏe

Đời sống 06/08/2018 15:32

Cà chua là thực phẩm giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe và được nhiều chị em yêu thích bởi khả năng nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ qua những lưu ý này khi dùng chúng thì rất có thể gây hại cho sức khỏe.

Cà chua thường được nhiều chị em lựa chọn để chế biến thành những món ăn thơm ngon trong mỗi bữa cơm gia đình. Đây là thực phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe, giúp cải thiện làn da và vóc dáng hiệu quả.

Thường xuyên ăn cà chua mà không biết những điều này thì chỉ gây hại sức khỏe - Ảnh 1
Không phải ai cũng biết sử dụng cà chua đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên ăn cà chua nhưng bạn đã thực sự dùng chúng đúng cách? Dưới đây là những điều cần lưu ý khi sử dụng cà chua để bảo toàn dưỡng chất vốn có cũng như tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe:

Những điều cần lưu ý khi ăn cà chua để không gây hại cho sức khỏe

Không ăn cà chua khi đói

Hàm lượng chất pectin và nhựa phenolic trong cà chua có thể gây phản ứng axit khi bạn ăn lúc đói. Phản ứng này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến dạ dày, thậm chí dẫn đến tình trạng nôn mửa, đau bụng.

Tốt nhất bạn nên tránh sử dụng cà chua khi bụng đói, nhất là đối với những trường hợp ăn kiêng với cà chua.

Tránh sử dụng cà chua chưa chín

Cà chua chín rất tốt cho sức khỏe nhưng cà chua xanh lại chứa chất độc solanine. Nếu ăn cà chua xanh bạn sẽ có cảm giác đắng chát ở khoang miệng, trong nhiều trường hợp có thể xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, mệt lả…

Chính vì vậy, bạn chỉ sử dụng cà chua chín để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Thường xuyên ăn cà chua mà không biết những điều này thì chỉ gây hại sức khỏe - Ảnh 2
Tránh sử dụng cà chua còn xanh - Ảnh minh họa: Internet

Cà chua kỵ với một số thực phẩm

Mặc dù là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất nhưng nếu kết hợp không đúng cách, cà chua có thể gây hại sức khỏe. Khoai tây, cà rốt, dưa chuột là 3 thực phẩm kỵ với cà chua mà bạn nên tránh dùng chung.

Kết hợp cà chua và dưa chuột, hàm lượng vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy. Đối với khoai tây, khi dùng chung với cà chua sẽ dẫn đến chứng khó tiêu, đau bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy. Bên cạnh đó, những món ăn chế biến từ cà rốt và cà chua sẽ mất đi những dưỡng chất quý giá trong cả 2 loại thực phẩm này.

Thường xuyên ăn cà chua mà không biết những điều này thì chỉ gây hại sức khỏe - Ảnh 3
Không nên kết hợp cà chua với dứa leo - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng ăn cà chua với một số loại bệnh

Những người mắc bệnh viêm dạ dày, bệnh đại tràng cấp tính, sỏi mật hoặc mắc bệnh thống phong thì không nên sử dụng cà chua. Nguyên nhân là do những chất có trong loại thực phẩm này có thể khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng.

Không dùng cà chua nấu chín nhừ hoặc để lâu

Nhiều người có thói quen ninh nhừ thức ăn hoặc nấu một lần rồi dùng trong thời gian dài mà không hề biết rằng điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt, cà chua nấu chín nhừ hoặc để trong thời gian dài sẽ mất đi dưỡng chất, thậm chí biến chất gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Trên đây là những lưu ý bạn cần biết khi sử dụng cà chua để bảo toàn dưỡng chất vốn có trong loại thực phẩm này, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Không chỉ chuối, những thực phẩm này cũng rất tốt cho bạn khi cần bổ sung kali

Không chỉ chuối, những thực phẩm này cũng rất tốt cho bạn khi cần bổ sung kali

Bên cạnh chuối cũng còn rất nhiều thực phẩm giàu kali khác dành cho bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   lưu ý khi ăn cà chua cà chua ca chua

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 17 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội