Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 11 dùng gậy gỗ đánh học sinh lớp 9 tử vong

Đời sống 13/11/2025 05:15

Chiều 12/11, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương (18 tuổi, trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 12/11, Viện KSND Khu vực 1 Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương (SN 2007, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, khoảng 11h25 phút ngày 24/9, giữa Nguyễn Khâm M. (SN 2011, học sinh lớp 9, Trường THCS Minh Lạc) và Lê Văn Phương (học sinh lớp 11 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên) xảy ra mâu thuẫn.  Sau giờ tan học, cả hai hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc.

Tại đây, hai bên xảy ra xích mích và được người dân can ngăn. Nguyễn Khâm M. sau đó đã quay về. Lúc này, Lê Văn Phương đã đuổi theo, dùng gậy gỗ đánh vào đầu Lê Khâm M. khiến em này bị thương nặng.

Thông tin MỚI vụ nam sinh lớp 11 dùng gậy gỗ đánh học sinh lớp 9 tử vong - Ảnh 1

Lê Văn Phương bị khởi tố để phục vụ điều tra. Ảnh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, Lê Khâm M. được người dân đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sau đó, do vết thương quá nặng, M. được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội để điều trị. Tuy nhiên, đến ngày 30/10, M. đã tử vong.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, M. được xác định tử vong do chấn thương sọ não.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Phẫn nộ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Phẫn nộ chồng đánh vợ thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Thời gian vừa qua, mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh tượng người chồng hành hung vợ ở ngay hành lang tòa chung cư tại Hà Nội.

