Bức xúc trước thái độ của nhóm Bình, Quang gọi điện thoại rủ Đạt cùng Sáng đến nhà đối thủ để trả thù. Khi đi, Sáng mang theo khẩu súng loại bắn đạn bi đã lên đạn, để dưới chân ghế lái ô tô. Lúc 4 giờ 23 phút cùng ngày, nhóm của Sáng gặp nhóm của Chính và Quân nên gọi dừng lại nói chuyện song nhóm của Chính và Quân vẫn phóng xe máy bỏ đi.

Nạn nhân trong vụ án là chị T.Q.H. - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Sáng lập tức điều khiển ô tô phóng đuổi theo. Do chạy vào ngõ cụt tại phường Ngọc Thụy, Quân điều khiển xe máy quay lại. Đúng lúc này, Sáng giơ súng lên bắn một phát về phía xe máy do Quân điều khiển chở theo 2 cô gái. Hậu quả, chị T.Q.H. (22 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) bị trúng đạn và tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Sáng điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Khi được thông báo mình đã bắn chết người, Sáng chở Quang và Đạt về chỗ ở của mình. Sau đó, Sáng bỏ trốn vào miền Nam và đến ngày 5-7-2024, Quang bị bắt giữ.

Ngày 10-7-2024, Công an TP Hà Nội đã phối hợp lực lượng bắt giữ Sáng khi bị can trên đường lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Long An.