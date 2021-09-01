Thiết kế website chuẩn SEO AIO - Giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng

Trước làn sóng kinh doanh online phát triển mạnh mẽ, việc sở hữu website chuẩn SEO, chuyên nghiệp được xem là chìa khoá “vàng” cho mọi doanh nghiệp, cửa hàng. Thấu hiểu nhu cầu này, AIO đi đầu trong việc thiết kế website - những gian hàng online ấn tượng, hiện đại theo phong cách của từng đối tượng khách hàng.

Từ xưa đến nay, các doanh nghiệp, công ty vẫn trung thành với phong cách kinh doanh truyền thống offline. Đây là giải pháp bán hàng an toàn, kém rủi ro. Tuy nhiên, khi đối mặt với đại dịch Covid bùng phát mạnh mẽ, doanh nghiệp truyền thống nhận ra, kinh doanh offline đã không có vị thế, chỗ đứng vững trên thị thị trường.

Sự sụt giảm nghiêm trọng trong bán hàng

Trước tình hình dịch Covid căng thẳng, hơn 30.000 doanh nghiệp đã đóng cửa, doanh thu của 60% doanh nghiệp sụt giảm nghiêm trọng lên đến 50%. Bạn có đặt câu hỏi 40% doanh nghiệp còn lại làm gì để duy trì doanh số? Câu trả lời chính là việc chuyển đổi số, kinh doanh trên nền tảng online thông qua website.

Tất cả con số đều biết “nói” chứng minh cho thực tế rằng, nếu doanh nghiệp vẫn luẩn quẩn bán hàng truyền thống offline, cơ hội tồn tại sẽ dần dần bị thu hẹp. Thậm chí, những “ngày tháng huy hoàng” trước đây khó có thể quay trở lại.

Do đó, việc thiết kế website chuyên nghiệp không còn là sự đắn đo của mỗi doanh nghiệp mà là bài toán sống còn. Với những kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực, AIO tin rằng sẽ giúp doanh nghiệp phát triển khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thiết kế website của công ty.

Doanh nghiệp được gì khi sử dụng dịch vụ thiết kế website của AIO?

Trong hơn 10 năm hoạt động, AIO liên tục làm mới bản thân, nâng cấp các công nghệ. Vì thế, AIO là địa chỉ thiết kế website uy tín, chất lượng, được hàng nghìn lượt khách hàng ủng hộ trong nhiều năm qua.

Chạy quảng cáo rẻ hơn bởi thiết kế web chuẩn SEO

Bạn đã từng đổ nhiều tiền quảng cáo nhưng không ra đơn? Bạn cảm thấy bế tắc khi không biết rõ nguyên nhân và cách giải quyết của tình trạng này? Đây không phải là vấn đề của riêng bạn, mà là vấn đề chung của đa số doanh nghiệp, cửa hàng hiện nay.

Thông thường, các website bị quét toàn bộ code và thư viện liên quan bởi Google một cách nghiêm ngặt. Nếu website của bạn không chuẩn SEO, điểm SEO thấp, chứa nhiều code thừa khiến tốc độ tải nặng thì sẽ bị Google đánh giá thấp. Thiết kế chuẩn SEO tại AIO giúp bạn khắc phục tình trạng này.

Tiếp cận lượng lớn khách hàng, tăng doanh số

Mục tiêu thiết kế website của các doanh nghiệp, công ty, cửa hàng chính là lợi nhuận bán hàng, doanh số. Để làm được điều này, website doanh nghiệp của bạn cần tiếp cận lượng khách hàng “siêu to, khổng lồ”. Từ đó, gia tăng tỷ lệ chuyển đổi khách truy cập thành khách tiềm năng.

Thiết kế website lên TOP tìm kiếm Google đòi hỏi nhiều yếu tố kỹ thuật trong việc xây dựng từ khoá, hệ thống backlink… Dịch vụ thiết kế website AIO ra đời với nhiều ưu điểm nổi bật giúp website của bạn lên TOP nhanh, bền vững, tăng khả năng cạnh tranh.

Bán hàng 24/7 trong mọi điều kiện

Nếu bạn đang cần nhân viên trung thành, không đòi hỏi tăng lương, không cần nghỉ phép, không chia doanh số, làm việc 24/7 bất kể ngày đêm, tận tụy chăm sóc khách hàng thì đích thị là website của bạn.

Bằng việc trang bị tính năng live chat, email marketing… bởi AIO, các thông tin sản phẩm mới, khuyến mãi, tư vấn, bán hàng được thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Công cụ này sẽ giúp bạn không tốn chi phí thuê mặt bằng, tuyển nhân viên, đặt banner quảng cáo....

Cải thiện doanh số bằng thiết kế website AIO

Tốc độ tải nhanh, thân thiện, dễ sử dụng

Tốc độ tải và sự ổn định là yếu tố quan trọng giúp khách hàng ở lại, truy cập sử dụng trang web, gắn bó trang web của doanh nghiệp lâu dài. Qua đây, khách hàng đánh giá cao sự chuyên nghiệp, uy tín của doanh nghiệp trên kênh bán hàng hấp dẫn này.

Vì thế, AIO xây dựng website toàn diện cập nhật các xu thế mới nhất, đáp ứng thuật toán của Google giúp quá trình tải trang web nhanh chóng, hoạt động ổn định. Hệ thống backlink chất lượng từ nhiều domain có độ uy tín cao, tăng traffic, duy trì chất lượng website.

Bảo hành dài hạn và các ưu đãi trọn gói

AIO thiết kế website đa ngành nghề, đa lĩnh vực bao gồm thiết kế website bất động sản, kiến trúc, nội thất… trọn gói, từ A-Z với ưu đãi khủng. Khách hàng được hưởng các dịch vụ thiết kế web miễn phí chưa từng có. Ngoài ra, các cam kết bảo hành của công ty AIO giúp khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ.

Trong hiện tại và tương lai, website chính là cánh cửa kết nối khách hàng liên tục, thường xuyên đến “gian hàng” của doanh nghiệp, công ty trên internet. Vậy nên, hãy đến với AIO ngay hôm nay để xây dựng website uy tín, chuyên nghiệp, chuẩn SEO để chào đón lượng lớn khách hàng tiềm năng.

Công ty Thiết kế website chuẩn seo AIO luôn là đơn vị tiên phong trong cung cấp các giải pháp Marketing Online: tạo chiến dịch quảng cáo Google Ads, viết bài chuẩn SEO, thiết kế website chuẩn SEO. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ đến Hotline 086.779.5558 hoặc truy cập thiết kế website website https://thietkewebaio.com/ để sử dụng dịch vụ ngay hôm nay!