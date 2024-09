Tỉnh Yên Bái có 22 người chết, 6 người mất tích do sạt lở đất, gồm: Lục Yên 13 người, TP Yên Bái 14 người, Văn Chấn 1 người.

Tỉnh Quảng Ninh 9 người chết do bão và lũ. TP Hải Phòng 2 người chết do bão; Hải Dương 1 người chết do bão; Hà Nội 1 người chết do bão. Hòa Bình 4 người chết do sạt lở đất; Lạng Sơn 2 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang 1 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn. Hà Giang 1 người chết và 1 người mất tích. Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất. Phú Thọ có 8 người mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu.