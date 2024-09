Xót xa tiếng gọi chồng não lòng sau vụ sập cầu Phong Châu: 'Anh ơi, anh gọi điện cho em đi, anh báo anh bình an đi'

Do nước sông lên cao, chảy xiết, vào khoảng 10 giờ 2 phút ngày 9/9, cầu Phong Châu tại km18+300 Quốc lộ 32C (kết nối 2 huyện Tam Nông, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) bị sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

Theo thông tin từ VietNamNet, do ảnh hưởng của bão số 3, nước lũ trên sông Thao (sông Hồng) lên rất cao, tại Ấm Thượng là +27,25m (trên báo động 3 là 1,25m).

Lực lượng chức năng liên tục động viên, người dân ra sức xoa dịu, nhưng nỗi đau của người phụ nữ này chẳng chút nguôi ngoai. Nhớ lại cuộc gọi cuối cùng với chồng, chị kể: "Chồng em là lái xe đầu kéo, sáng nay em còn chở anh ấy ra bãi lấy xe đi làm. 9h30, anh ấy vẫn gọi điện nói chuyện với em. Đến khi em thấy trên mạng có thông tin về vụ sập cầu, biết chồng đi qua cung đường ấy, em gọi điện hỏi thăm thì không liên lạc được. Các anh tìm chồng em giúp em, dưới ấy lạnh lắm".

Chị Đào Thị Hồng Nhung liên tục gọi tên chồng trong nước mắt - Ảnh: Báo Tiền Phong

Dù trong lòng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, người phụ nữ này vẫn nuôi một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng chồng vẫn bình an. Liên tục chắp tay nhìn về phía bờ sông, chị Nhung tự nói một mình: "Con cầu xin Trời Phật cho chồng con bình an, cầu xin Trời Phật đưa chồng con về với con. Anh ơi, anh gọi điện cho em đi, anh báo anh bình an đi, anh gọi cho em một chút thôi. Con xin Trời Phật thương con, sao con khổ thế này!".

Chẳng có ngôn từ nào diễn tả được cảm xúc, nỗi đau của người nhà nạn nhân - Ảnh: VTC News

Sáng 10/9, bầu trời Tam Nông mưa nhỏ hạt dần, hàng chục người vẫn đang hướng ánh mất thất thần về phía dòng nước lũ chờ tin tức của người thân mất tích. Họ hy vọng mưa ngừng rơi, dòng nước hiền hòa trở lại, mực nước sông rút xuống để công việc tìm kiếm dễ dàng hơn. Họ đau đáu mong nhận được chút tin tức của người thân, từng giây phút trôi qua đều khắc khoải. Nỗi đau buồn lan sang những người xung quanh khiến ai cũng nặng trĩu. Nhiều người dân chứng kiến thở dài: "Ngày buồn quá, cuộc đời chúng tôi ở đây bao năm, chưa từng thấy đau thương như thế này!".