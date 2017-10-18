Than thở việc bố chồng thường xuyên xông vào phòng lúc 5 giờ sáng, nàng dâu nhận về '500 chiêu' đối phó từ hội chị em

“Các mom nào mở mắt ra đã bị bố chồng xông vào tận phòng đòi cháu chưa. Mới hơn 5 giờ sáng đã xông vào phòng con dâu hỏi 'Thằng ku đâu, đưa thằng ku đây', thế là túm cháu ra ngoài trong khi cháu vẫn đang ngủ. Đã thế mới được có 5 phút, khua cho nó dậy xong lại gọi em ra bế con cho ông đi ngủ. Điên không thể tả được mà *** biết làm thế nào, ai có cao kiến chỉ em cái để ông bỏ cái tật xông vào phòng con dâu đòi cháu lúc sáng sớm”.

Mới đây, cư dân mạng đã được dịp mở rộng tầm mắt với ông bố chồng “vô duyên nhất năm” chuyên xông vào phòng con dâu đòi bế cháu lúc 5 giờ sáng. Quá bức xúc, nàng dâu đã than vãn với hội chị em trên Facebook nhằm mong chờ "cao nhân" trợ giúp.

Ngay sau khi nhìn thấy lời than vãn của nàng dâu trẻ, hội chị em thi nhau đưa ra "cao kiến" giúp cô đối phó với bố chồng.

Bạn gái Linh Trang bày tỏ: “Trời, tưởng gì, cứ khóa cửa là xong thôi mẹ nó ơi. Ông ý mà gõ cửa hay đập cửa thì cứ nói vọng ra là con và cháu đang ngủ, bố muốn gì thì đợi cháu dậy đã. Mà sau ông bố chồng vô duyên thế nhỉ, chả tế nhị gì cả. Dù không khóa thì ít ra trước khi vào cũng phải gõ cửa chứ. Bố chồng mình muốn gì thì gõ cửa đợi mình ra luôn đấy, chứ cũng chả bao giờ tự tiện vào như thế”.

“Chị cứ nói thẳng với ông ý là bố cần phải tế nhị khi cần gặp cháu hay gặp con như việc gõ cửa trước khi vào, nhưng tránh những cái giờ người khác còn đang ngủ ra. Nếu ông ấy vẫn chứng nào tật nấy thì mách chồng, mách mẹ chồng luôn, chứ cứ như này thì còn gì là giấc ngủ, chưa kể sớm muộn cũng cãi nhau” - góp ý của mẹ bỉm sữa Phan Quỳnh Hoa.

Một cách xử lý nhẹ nhàng được bạn Bạch Ngọc đưa ra: “Bạn cứ nhẹ nhàng nói là con đang ngủ, ông muốn gì thì đợi cháu dậy đã, chứ con nít cần ngủ nhiều mà cứ kêu dậy đòi bế thì không tốt. Hoặc bạn có thể chốt cửa, bên trong bật nhạc rồi ông ấy gõ cửa cứ giả vờ không nghe thấy, vài lần thì cũng chả dám làm phiền đâu”.

Hiện tại, câu chuyện về bố chồng vô duyên này vẫn đang là chủ đề bàn tán xôn xao của hội chị em trên mạng.