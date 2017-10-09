Mẹ chồng - nàng dâu luôn là vấn đề muôn thuở được phụ nữ mang ra bàn tán khắp các diễn đàn mạng xã hội. Mới đây, một cô vợ trẻ đăng đàn "nói xấu" mẹ chồng trong một nhóm kín khiến chị em dậy sóng.

Theo những gì bài viết đăng tải, bà mẹ chồng này quả thật rất xấu tính, luôn có tư tưởng chia rẽ con trai và con dâu, thậm chí đánh tiếng mong con dâu... bỏ chồng để con trai bà kiếm được người vợ giàu có hơn.

Nguyên văn lời chia sẻ đầy ấm ức của nàng dâu:

"Ngày em sinh đẻ, mẹ chồng không vô chăm được ngày nào, khi con em được 1 tuổi thì vô ở suốt, cứ từ qua lễ 30/4 đến Tết. Nhà nhỏ, tuy có gác nhưng bà không ngủ, cứ ngủ chung với vợ chồng em, năm nào cũng vậy hết, 4 người ngủ chung với nhau. Chồng bà, bà để ở quê một thân một mình, cũng tội nghiệp lắm, không ai cơm nước cho cơ.

Con em ốm nằm bệnh ở viện gần 10 ngày, đồ cầm về, bà chỉ giặt cho cháu chứ không giặt cho em, em phải tự về mà giặt. Người ta thì vun vén cho con hạnh phúc, mẹ chồng em thì so sánh, nói con nhà ta lấy vợ giàu, không phải lo nhà cửa, xe cộ, con dâu người ta phước đức xây nhà cho bố mẹ chồng, nói con trai bà lấy phải vợ nghèo nên cực khổ, rồi suốt ngày kể cho chồng em chuyện con bé kia nhường chồng cho người khác để chồng đi lấy Việt kiều, quay ra hỏi em như em thì em tính sao. Em nói bộ mẹ muốn chia rẽ vợ chồng con hay sao mà hỏi vậy, bà im luôn. Rồi lại so sánh, nói người ta đi làm công nhân tháng mười mấy triệu, còn ăn học ra làm lương không bao nhiêu (ý nói em).

Em quan tâm hỏi han, nhưng chẳng bao giờ bà ừ 1 tiếng các mẹ ạ. Ngày nào đi làm cũng chào, đi làm về cũng hỏi, nhưng bà cứ bơ đi, coi như không nghe thấy. Em cũng mệt mỏi, đi làm về đã mệt, bà ở nhà không lo giúp được còn tạo áp lực. Chồng em thì trước mặt bà lạnh lùng bảo thủ với em và bênh mẹ 100%, cho dù là chuyện đúng sai, còn sau lưng mẹ thì cũng vẫn quan tâm em, nhiều lúc chồng lại ôm em nhưng lại giật mình sợ mẹ thấy. Bữa nào mẹ thấy vợ chồng em nói chuyện vui xíu thì mặt mẹ chồng em lại xị ra, em có cảm giác bà ghen tỵ với em, các mẹ ạ.

Riết vợ chồng em ít nói chuyện. Em đi làm về thấy 2 mẹ con ổng nói chuyện hợp lắm, lâu lắm. Rồi chồng quay ra chơi với con xíu, rồi chơi điện tử, đọc báo, cũng chẳng thèm hỏi em tiếng nào. Còn em đi làm về tắm con, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp rồi cho con ngủ là hết buổi tối. Mẹ chồng em ngủ sớm, 9h30 là chuẩn bị đi ngủ.

Cuộc sống của em mệt mỏi quá, đi làm về tưởng rằng được nghỉ ngơi, nhưng lại áp lực vô cùng. Các mẹ tin không, em từ 60kg giờ chỉ còn 44kg, so với 3 năm lấy chồng, em xuống 16kg vì áp lực".

Lỗi là tại... anh chồng?

Chia sẻ của nàng dâu nhanh chóng nhận "bão" bình luận từ chị em. Đa số đều lên tiếng cảm thông, an ủi cô vợ trẻ đáng thương gặp phải mẹ chồng vừa tính toán vừa vô duyên. Số khác thì "ném đá" anh chồng thậm tệ vì quá vô tâm, thờ ơ và không biết bảo vệ vợ.

Bạn Thanh Thủy bức xúc: "Mẹ chồng đòi ngủ chung với vợ chồng con trai thì thua rồi. Cái mình không hiểu nổi là chồng bạn nghĩ gì mà không can thiệp. Đúng là đàn ông nhu nhược chỉ làm khổ vợ. Nếu bạn không nhanh chóng tìm cách giải quyết chắc sẽ trầm cảm mất".

"Chồng chị chính là tác nhân gây mâu thuẫn lớn nhất. Trước mặt thì bênh mẹ, sau lưng lại bênh vợ. Làm như vậy sẽ khiến mẹ chồng càng thêm quá quắt vì tưởng mình đúng, con dâu lại càng ấm ức hơn, đúng là chẳng khác gì thêm dầu vào lửa" - bạn My Trần bày tỏ.

Một nàng dâu khác bình luận: "Mình mời mẹ chồng lên nhà hai vợ chồng chơi mà bà lần lữa mãi vì sợ phiền con cháu. Tuy nhiều lúc hai mẹ con chưa thật sự hợp nhau nhưng bà rất tâm lý và luôn cố gắng lắng nghe, thấu hiểu tâm tư của con dâu. Mình thấy mẹ chồng bạn quá vô duyên, luôn tìm cách xúi con trai bỏ vợ để "tuyển" con dâu khác giàu có hơn".

"Theo em nghĩ chị không nên nín nhịn nữa mà hãy khéo léo tỏ thái độ để bà biết. Nếu khó chịu chuyện ngủ chung thì ôm con lên gác ngủ riêng hoặc hỏi bà rằng mẹ đi suốt thế thì ba ai chăm" - bạn Anh Nguyễn cho biết.