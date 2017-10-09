Bị mẹ chồng kỳ thị vì nghèo, suốt ngày đòi ngủ chung, nàng dâu uất ức biên tâm thư 'tố' trên mạng xã hội

Đời sống 09/10/2017 21:43

Mẹ chồng thường xuyên mỉa mai con dâu vì cô này nghèo, làm áp lực bắt gửi về quê 5 triệu/tháng. Chưa kể, bà còn tìm cách ngủ chung với vợ chồng con trai và không bao giờ đỡ đần con dâu việc gì. Quá uất ức, nàng dâu đã lên tiếng...

Mẹ chồng - nàng dâu luôn là vấn đề muôn thuở được phụ nữ mang ra bàn tán khắp các diễn đàn mạng xã hội. Mới đây, một cô vợ trẻ đăng đàn "nói xấu" mẹ chồng trong một nhóm kín khiến chị em dậy sóng.

Uất ức vì mẹ chồng khó tính

Theo những gì bài viết đăng tải, bà mẹ chồng này quả thật rất xấu tính, luôn có tư tưởng chia rẽ con trai và con dâu, thậm chí đánh tiếng mong con dâu... bỏ chồng để con trai bà kiếm được người vợ giàu có hơn.

Bị mẹ chồng kỳ thị vì nghèo, suốt ngày đòi ngủ chung, nàng dâu uất ức biên tâm thư 'tố' trên mạng xã hội - Ảnh 1
Tâm sự của nàng dâu có mẹ chồng xấu tính - Ảnh: Facebook

Nguyên văn lời chia sẻ đầy ấm ức của nàng dâu:

"Ngày em sinh đẻ, mẹ chồng không vô chăm được ngày nào, khi con em được 1 tuổi thì vô ở suốt, cứ từ qua lễ 30/4 đến Tết. Nhà nhỏ, tuy có gác nhưng bà không ngủ, cứ ngủ chung với vợ chồng em, năm nào cũng vậy hết, 4 người ngủ chung với nhau. Chồng bà, bà để ở quê một thân một mình, cũng tội nghiệp lắm, không ai cơm nước cho cơ.

Con em ốm nằm bệnh ở viện gần 10 ngày, đồ cầm về, bà chỉ giặt cho cháu chứ không giặt cho em, em phải tự về mà giặt. Người ta thì vun vén cho con hạnh phúc, mẹ chồng em thì so sánh, nói con nhà ta lấy vợ giàu, không phải lo nhà cửa, xe cộ, con dâu người ta phước đức xây nhà cho bố mẹ chồng, nói con trai bà lấy phải vợ nghèo nên cực khổ, rồi suốt ngày kể cho chồng em chuyện con bé kia nhường chồng cho người khác để chồng đi lấy Việt kiều, quay ra hỏi em như em thì em tính sao. Em nói bộ mẹ muốn chia rẽ vợ chồng con hay sao mà hỏi vậy, bà im luôn. Rồi lại so sánh, nói người ta đi làm công nhân tháng mười mấy triệu, còn ăn học ra làm lương không bao nhiêu (ý nói em).

Em quan tâm hỏi han, nhưng chẳng bao giờ bà ừ 1 tiếng các mẹ ạ. Ngày nào đi làm cũng chào, đi làm về cũng hỏi, nhưng bà cứ bơ đi, coi như không nghe thấy. Em cũng mệt mỏi, đi làm về đã mệt, bà ở nhà không lo giúp được còn tạo áp lực. Chồng em thì trước mặt bà lạnh lùng bảo thủ với em và bênh mẹ 100%, cho dù là chuyện đúng sai, còn sau lưng mẹ thì cũng vẫn quan tâm em, nhiều lúc chồng lại ôm em nhưng lại giật mình sợ mẹ thấy. Bữa nào mẹ thấy vợ chồng em nói chuyện vui xíu thì mặt mẹ chồng em lại xị ra, em có cảm giác bà ghen tỵ với em, các mẹ ạ.

Riết vợ chồng em ít nói chuyện. Em đi làm về thấy 2 mẹ con ổng nói chuyện hợp lắm, lâu lắm. Rồi chồng quay ra chơi với con xíu, rồi chơi điện tử, đọc báo, cũng chẳng thèm hỏi em tiếng nào. Còn em đi làm về tắm con, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp rồi cho con ngủ là hết buổi tối. Mẹ chồng em ngủ sớm, 9h30 là chuẩn bị đi ngủ.

Cuộc sống của em mệt mỏi quá, đi làm về tưởng rằng được nghỉ ngơi, nhưng lại áp lực vô cùng. Các mẹ tin không, em từ 60kg giờ chỉ còn 44kg, so với 3 năm lấy chồng, em xuống 16kg vì áp lực".

Lỗi là tại... anh chồng?

Chia sẻ của nàng dâu nhanh chóng nhận "bão" bình luận từ chị em. Đa số đều lên tiếng cảm thông, an ủi cô vợ trẻ đáng thương gặp phải mẹ chồng vừa tính toán vừa vô duyên. Số khác thì "ném đá" anh chồng thậm tệ vì quá vô tâm, thờ ơ và không biết bảo vệ vợ. 

Bị mẹ chồng kỳ thị vì nghèo, suốt ngày đòi ngủ chung, nàng dâu uất ức biên tâm thư 'tố' trên mạng xã hội - Ảnh 2
Một số ý kiến của cư dân mạng xung quanh câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu này - Ảnh: Facebook

Bạn Thanh Thủy bức xúc: "Mẹ chồng đòi ngủ chung với vợ chồng con trai thì thua rồi. Cái mình không hiểu nổi là chồng bạn nghĩ gì mà không can thiệp. Đúng là đàn ông nhu nhược chỉ làm khổ vợ. Nếu bạn không nhanh chóng tìm cách giải quyết chắc sẽ trầm cảm mất". 

"Chồng chị chính là tác nhân gây mâu thuẫn lớn nhất. Trước mặt thì bênh mẹ, sau lưng lại bênh vợ. Làm như vậy sẽ khiến mẹ chồng càng thêm quá quắt vì tưởng mình đúng, con dâu lại càng ấm ức hơn, đúng là chẳng khác gì thêm dầu vào lửa" - bạn My Trần bày tỏ.

Một nàng dâu khác bình luận: "Mình mời mẹ chồng lên nhà hai vợ chồng chơi mà bà lần lữa mãi vì sợ phiền con cháu. Tuy nhiều lúc hai mẹ con chưa thật sự hợp nhau nhưng bà rất tâm lý và luôn cố gắng lắng nghe, thấu hiểu tâm tư của con dâu. Mình thấy mẹ chồng bạn quá vô duyên, luôn tìm cách xúi con trai bỏ vợ để "tuyển" con dâu khác giàu có hơn".

"Theo em nghĩ chị không nên nín nhịn nữa mà hãy khéo léo tỏ thái độ để bà biết. Nếu khó chịu chuyện ngủ chung thì ôm con lên gác ngủ riêng hoặc hỏi bà rằng mẹ đi suốt thế thì ba ai chăm" - bạn Anh Nguyễn cho biết.

Vợ đòi ly hôn bị chồng đâm chết tại tòa án: Nghiện rượu, đốt nhà, đánh vợ, bạo hành triền miên suốt mấy mươi năm

Vợ đòi ly hôn bị chồng đâm chết tại tòa án: Nghiện rượu, đốt nhà, đánh vợ, bạo hành triền miên suốt mấy mươi năm

Những ngày gần đây, dư luận vô cùng bàng hoàng trước vụ việc bà Sa Thị C. (60 tuổi) bị chồng đâm chết tại TAND huyện khi đang thực hiện thủ tục ly hôn. Thông qua lời kể của những người hàng xóm, ai nấy càng thêm căm phẫn gã chồng máu lạnh và thương xót cho người vợ tần tảo, hiền lành.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ chồng nàng dâu mẹ chồng tham lam mẹ chồng ghét con dâu

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 45 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?