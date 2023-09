Liên quan đến vụ chồng dùng dao đâm chết vợ tại TAND huyện Yên Lập khi làm thủ tục ly hôn khiến dư luận bàng hoàng, PV Phụ Nữ Việt Nam đã liên hệ với những người hàng xóm của hai vợ chồng để tìm hiểu kỹ hơn về sự việc.

Nạn nhân là bà Sa Thị C. (60 tuổi), trú tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Kẻ sát hại bà C. là Nguyễn Văn Cường (60 tuổi). Hàng xóm gần nhà nạn nhân cho biết ông Cường đánh đập bà C. thường xuyên như cơm bữa. Người chồng này còn có tính cuồng ghen, mỗi lần nổi cơn ghen là lại đánh đập vợ rất tàn nhẫn. Ngày trước còn có con cái ở nhà khuyên can, nay chúng đều lập gia đình và ở riêng khiến ông Cường càng đánh vợ không tiếc tay.