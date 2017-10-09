Vợ đòi ly hôn bị chồng đâm chết tại tòa án: Nghiện rượu, đốt nhà, đánh vợ, bạo hành triền miên suốt mấy mươi năm

Đời sống 09/10/2017 17:01

Những ngày gần đây, dư luận vô cùng bàng hoàng trước vụ việc bà Sa Thị C. (60 tuổi) bị chồng đâm chết tại TAND huyện khi đang thực hiện thủ tục ly hôn. Thông qua lời kể của những người hàng xóm, ai nấy càng thêm căm phẫn gã chồng máu lạnh và thương xót cho người vợ tần tảo, hiền lành.

Liên quan đến vụ chồng dùng dao đâm chết vợ tại TAND huyện Yên Lập khi làm thủ tục ly hôn khiến dư luận bàng hoàng, PV Phụ Nữ Việt Nam đã liên hệ với những người hàng xóm của hai vợ chồng để tìm hiểu kỹ hơn về sự việc.

Nạn nhân là bà Sa Thị C. (60 tuổi), trú tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Kẻ sát hại bà C. là Nguyễn Văn Cường (60 tuổi). Hàng xóm gần nhà nạn nhân cho biết ông Cường đánh đập bà C. thường xuyên như cơm bữa. Người chồng này còn có tính cuồng ghen, mỗi lần nổi cơn ghen là lại đánh đập vợ rất tàn nhẫn. Ngày trước còn có con cái ở nhà khuyên can, nay chúng đều lập gia đình và ở riêng khiến ông Cường càng đánh vợ không tiếc tay.

Nhìn người vợ tần tảo, hiền lành lại phải chịu đựng những trận bạo hành, người dân xung quanh nhiều lần khuyên bà C. ly hôn để thoát khỏi người chồng vũ phu. Tuy nhiên, sợ con cái mang tiếng nên bà C. cắn răng chịu đựng suốt mấy chục năm. Đến khi con gái út lấy chồng, bà C. quyết định ly hôn để giải thoát cho chính mình. Đáng tiếc là người phụ nữ đáng thương chưa kịp sống một ngày yên ổn đã phải chết oan dưới nhát dao oan nghiệt của chồng.

Vợ đòi ly hôn bị chồng đâm chết tại tòa án: Nghiện rượu, đốt nhà, đánh vợ, bạo hành triền miên suốt mấy mươi năm - Ảnh 1
Người phụ nữ đáng thương chưa kịp sống một ngày yên ổn đã phải chết oan dưới nhát dao oan nghiệt của chồng - Ảnh: Zing 

Ông Sa Đình Nghi - Trưởng khu 7, xã Mỹ Lung, Yên Lập thở dài khi nói về trường hợp của Nguyễn Văn Cường: "Ôi, ông ấy đánh vợ suốt ngày, có lần đánh vợ xong còn đốt luôn cả nhà. Chính quyền địa phương đã rất nhiều lần can ngăn, thậm chí đưa sự việc ra xã để xử lý nhưng ông ta vẫn chứng nào tật nấy".

Ngoài ra, ông Nghi cũng cho biết ông Cường bị nghiện rượu, mỗi lần có hơi men trong người là tìm cách ghen tuông, đánh đập vợ. Không chịu nổi sự ghen tuông mù quáng của chồng, bà C. bỏ xuống Hà Nội đi làm thuê để né tránh đòn roi của chồng. Sau đó, bà làm đơn xin ly hôn gửi lên TAND huyện Yên Lập.

Sau khi tiếp nhận đơn của bà C., TAND huyện chỉ mời một mình bà lên làm việc. Tuy nhiên, giấy mời lại được gửi về nhà nên ông Cường biết được, canh vợ có mặt ở tòa rồi ra tay sát hại.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Theo Zing.vn, khoảng 7h sáng ngày 4/10, bà Sa Thị C. (60 tuổi) đến trụ sở TAND huyện Yên Lập để làm việc theo giấy mời của Tòa vì trước đó bà có gửi đơn xin ly hôn với ông Nguyễn Văn Cường. Tuy nhiên, ông Cường bất ngờ có mặt ở Tòa án và rút dao đâm nhiều nhát vào người bà C.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Ông Nguyễn Văn Cường bị bắt ngay sau đó.

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