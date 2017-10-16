Nàng dâu tốt số được bố mẹ chồng cưng như con ruột, chiều chuộng và tâm lý vô cùng khiến hội chị em 'ghen' đỏ mắt

Trong các hội nhóm dành cho phụ nữ trên Facebook, không khó để bắt gặp những tâm sự ấm ức của các nàng dâu khi sống chung với nhà chồng. Tuy nhiên, chị H. - nhân vật trong bài viết sau đây lại may mắn có được bố mẹ chồng hoàn hào và tâm lý hết mực khiến hội chị em phát sốt vì ghen tị.

"Đây là bố mẹ chồng mình và tin nhắn mình với mẹ chồng. Nhiều mẹ trên hội ngộ đời lắm, người ta than mẹ chồng thì vào chửi xối xả. Còn ai khen mẹ chồng thì vào gato phán tè le, xấu tính lắm.

Đây nhé, mẹ chồng và bố chồng mình tốt tính dã man. Không chỉ với dâu mà cả với người ngoài cũng thế. Thương con thương dâu thương cháu, nói chung gần như hoàn mỹ.

Sáng bình thường mình ngủ dậy tầm 8h - 9h là xuống nhà có đồ ăn sáng (mỗi ngày 1 món mẹ gọi người giao tới). Đồ ăn cho cháu gái, mẹ nấu món nào bé thích nhất (cơm luôn là cơm nóng cơm nấu sáng chiều. Người lớn ăn nấu nóng cho cháu cái khác).

Lúc mình có bầu, bị tiểu đường thai kỳ, không ăn được ngọt nữa, mẹ chồng lên mạng tìm cách khắc phục. Thế là sáng dậy pha bình trà xanh lá cho mình uống. Đồ ăn của mình bắt đầu nấu riêng. Mỗi ngày mỗi món khác nhau và lúc nào cũng 3 món trở lên.

Đến lúc sắp sinh, mẹ sợ không có phòng, qua bệnh viện đặt phòng trước hỏi kỹ thủ tục, giấy tờ thì đưa bố photo hộ. Sinh trong bệnh viện đã có sẵn đồ ăn mỗi bữa, có bà làm chăm, thế mà mẹ sợ không ăn quen trong viện, sợ ăn không đủ (vì bản tính rất kén ăn) nên nấu thêm đem vào cho mình. Sinh xong 1 tuần là mẹ có việc đi Hà Nội. Mẹ vào siêu thị mua sẵn 1 tủ lạnh đồ ăn, dặn dò mợ ở nhà nấu đủ món, dặn thêm bà nấu chè vằng nụ vối các thứ. Mẹ chồng mình là người trên cả tuyệt vời.

Bố chồng thì chịu khó 1 tay làm vệ sinh hết quạt và máy lạnh mà không cần phải nhờ đến thợ. Mình sinh 2 đứa đều ở nhà chồng, nhà mình cách nhà chồng 8 km thôi, nhưng mẹ ruột mình lớn tuổi và mắt kém. Đến nay là 3 năm mình ở nhà chồng. Mẹ chồng thì lúc nào cũng thương và chu đáo.

Nên nhiều thánh ở đây cứ đừng phán linh tinh, kẻo nhiều cô không dám lấy chồng và có suy nghĩ tiêu cực về mẹ chồng nhé”.

Không hiếm những nàng dâu tốt số

Câu chuyện về bố mẹ chồng cực tâm lý và yêu chiều con dâu lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hầu hết các chị em đều chúc mừng nàng dâu tốt số và dành nhiều lời khen ngợi đến bố mẹ chồng chị H.

"Chị may mắn thật đấy", "Nàng dâu này tốt số ghê", "Ước gì sau này kết hôn mình cũng có bố mẹ chồng như vậy", "Những câu chuyện thế này cần được chia sẻ nhiều hơn để tạo thêm động lực lấy chồng cho chị em"... Đó là một số ý kiến tiêu biểu của dân mạng về câu chuyện bố mẹ chồng "nhà người ta" này.

Nhân dịp này, không ít mẹ bỉm sữa khoe gia đình chồng mình cũng tốt không kém nên cuộc sống của các chị vô cùng hạnh phúc.

"Mẹ chồng mình dễ thương lắm. Chỉ cần nói vu vơ thèm ăn gì đó là mai mẹ nấu cho ăn ngay. Mình sinh con xong cũng một tay mẹ chăm sóc, hết 3 tháng ở cữ mới được đụng vào nước lạnh. Chính vì thế, mình luôn tự nhắc nhở bản thân phải yêu thương và báo đáp mẹ thật tốt" - chị K. kể.