Con dâu ông Thía kể: “Sau khi dùng cơm xong, bố tôi xin về lều để chăm sóc mẹ đang ốm. Sang đến ngày hôm sau, do không thấy ông bà lên chơi như mọi hôm, gọi điện cũng không thấy ông bà nghe máy nên đến khoảng 20 giờ ngày 26/7, tôi có nhờ anh Lò Văn Mơ, anh họ con nhà bác, lên trên lán kiểm tra thì phát hiện ông bà đã tử vong, trên người có rất nhiều vết chém”.

Theo thông tin ban đầu do gia đình nạn nhân cung cấp, vào ngày 25/7/2017, con của ông Thía có mời bố mẹ lên nhà dùng cơm.Tuy nhiên, buổi chiều ngày xảy ra sự việc, ông Thía cho biết vợ không khỏe nên chỉ có một mình ông lên ăn.

Tại hiện trường, ông Thía bị chém gần đứt lìa phần đầu, còn thi thể bà Diên cách đó không xa cũng bị chém đứt một cánh tay. Vật dụng trong nhà có nhiều xáo trộn, quần áo ông bà Thía mặc bị rách toạc.

Được biết, trước đó, vợ chồng ông Thía có mở một trang trại nhỏ để trông coi bò và chăn nuôi một đàn vịt. Để tiện chăm sóc, ông Thía và bà Diên dựng một cái lán nhỏ trong trang trại. Điều đáng nói là tại nơi hai nạn nhân bị sát hại cũng không có đồ đạc hay vật dụng gì có giá trị.

Theo hàng xóm nhận định, khi còn sống, vợ chồng ông Thía và bà Diên vô cùng hiền lành, không hề gây xích mích với bất kỳ ai.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người thân của gia đình ông Thía đã liên lạc với cơ quan chức năng để điều tra vụ việc. Qua các dấu vết khám nghiệm, cảnh sát nhận định nạn nhân tử vong do bị chém.

Lãnh đạo địa phương cho biết, nhân chứng phát hiện vụ việc là một người cháu của ông Thía. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, ông Bàn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Pheo trả lời phóng viên Báo Đất Việt như sau:

''Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi, kiểm tra hiện trường. Do vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin về vụ án''.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin vụ việc.