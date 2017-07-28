Thảm án nạn nhân bị cắt lìa thi thể ở Hòa Bình: Lời kể kinh hoàng của người thân

Đời sống 28/07/2017 12:37

Tối 26/7, trong trang trại ở huyện Đà Bắc (Hòa Bình), người nhà phát hiện ông Lò Văn Thía (58 tuổi) và bà Bùi Thị Diên (54 tuổi) tử vong bất thường. Trong đó, ông Thía được phát hiện có vết chém ở cổ.

Theo thông tin ban đầu do gia đình nạn nhân cung cấp, vào ngày 25/7/2017, con của ông Thía có mời bố mẹ lên nhà dùng cơm.Tuy nhiên, buổi chiều ngày xảy ra sự việc, ông Thía cho biết vợ không khỏe nên chỉ có một mình ông lên ăn.

Con dâu ông Thía kể: “Sau khi dùng cơm xong, bố tôi xin về lều để chăm sóc mẹ đang ốm. Sang đến ngày hôm sau, do không thấy ông bà lên chơi như mọi hôm, gọi điện cũng không thấy ông bà nghe máy nên đến khoảng 20 giờ ngày 26/7, tôi có nhờ anh Lò Văn Mơ, anh họ con nhà bác, lên trên lán kiểm tra thì phát hiện ông bà đã tử vong, trên người có rất nhiều vết chém”.

Thảm án nạn nhân bị cắt lìa thi thể ở Hòa Bình: Lời kể kinh hoàng của người thân - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing

Tại hiện trường, ông Thía bị chém gần đứt lìa phần đầu, còn thi thể bà Diên cách đó không xa cũng bị chém đứt một cánh tay. Vật dụng trong nhà có nhiều xáo trộn, quần áo ông bà Thía mặc bị rách toạc.

Được biết, trước đó, vợ chồng ông Thía có mở một trang trại nhỏ để trông coi bò và chăn nuôi một đàn vịt. Để tiện chăm sóc, ông Thía và bà Diên dựng một cái lán nhỏ trong trang trại. Điều đáng nói là tại nơi hai nạn nhân bị sát hại cũng không có đồ đạc hay vật dụng gì có giá trị.

Theo hàng xóm nhận định, khi còn sống, vợ chồng ông Thía và bà Diên vô cùng hiền lành, không hề gây xích mích với bất kỳ ai.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người thân của gia đình ông Thía đã liên lạc với cơ quan chức năng để điều tra vụ việc. Qua các dấu vết khám nghiệm, cảnh sát nhận định nạn nhân tử vong do bị chém.

Thảm án nạn nhân bị cắt lìa thi thể ở Hòa Bình: Lời kể kinh hoàng của người thân - Ảnh 2
Tại hiện trường, người thân phát hiện thi thể của hai nạn nhân có nhiều vết chém - Ảnh: Zing

Lãnh đạo địa phương cho biết, nhân chứng phát hiện vụ việc là một người cháu của ông Thía. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, ông Bàn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Pheo trả lời phóng viên Báo Đất Việt như sau: 

''Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi, kiểm tra hiện trường. Do vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin về vụ án''.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin vụ việc.

Phẫn nộ cảnh người đàn ông tâm thần sống cô độc bị hàng xóm vứt rác trước cửa nhà

Phẫn nộ cảnh người đàn ông tâm thần sống cô độc bị hàng xóm vứt rác trước cửa nhà

Hơn 10 năm qua, trước cửa nhà anh Đức - người đàn ông mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt - luôn ngập ngụa rác thải do chính những người hàng xóm vứt ra.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người thảm án ở Hòa Bình thi thể bị cắt lìa

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 30 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 30 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 30 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?