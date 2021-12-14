'Thả nhẹ' chiếc ảnh khoe nhan sắc 'sương sương' Tiên Nguyễn khiến mạng xã hội chao đảo - không hổ danh 'Đệ nhất rich kid Việt'

Đời sống 14/12/2021 05:16

Cùng với Ngọc Thanh Tâm, Thy Huỳnh và Anh Sa thì Tiên Nguyễn là một trong những cái tên nổi đình đám trong "làng" rich kid Việt Nam. Cô nàng rich kid 9x này được cư dân mạng mệnh danh là "Đệ nhất rich kid Việt Nam".

Tiên Nguyễn là ái nữ của doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Lê Hồng Thuỷ Tiên, cô nàng cũng là em chồng của Tăng Thanh Hà. Nói không ngoa thì cô nàng đã được “ngậm thìa vàng” ngay từ khi sinh ra. Tiên Nguyễn có một cuộc sống xa hoa đáng mơ ước của nhiều người và cô nàng thực xứng với danh hiệu rich kid nổi tiếng đình đám nhất Việt Nam. Mọi thông tin cô nàng rich kid này đăng tải trên mạng xã hội đều được truyền thông và cộng đồng mạng chú ý và quan tâm.

'Thả nhẹ' chiếc ảnh khoe nhan sắc 'sương sương' Tiên Nguyễn khiến mạng xã hội chao đảo - không hổ danh 'Đệ nhất rich kid Việt' - Ảnh 1
Tiên Nguyễn - Rich kid có profile "khủng" nhất Việt Nam

Trong những bài đăng trên mạng xã hội cô nàng rich kid 9x luôn gây sự chú ý cho cộng đồng mạng với gout thời trang sành điệu của mình. Tiên Nguyễn là một tín đồ của thời trang cao cấp nên ta sẽ thường xuyên bắt gặp cô “xuất hiện” với những bộ đồ hiệu xa xỉ hết sức sang trọng và tinh tế. Thậm chí mỗi lần Tiên Nguyễn xuất hiện chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một bộ đồ hiệu mới của cô khiến chúng ta phải trầm trồ, thán phục. Cô nàng cũng thường xuyên tham gia các show thời trang nổi tiếng trên thế giới như: Chanel, Roberto Cavalli, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana.

'Thả nhẹ' chiếc ảnh khoe nhan sắc 'sương sương' Tiên Nguyễn khiến mạng xã hội chao đảo - không hổ danh 'Đệ nhất rich kid Việt' - Ảnh 2
Chiếc túi được Tiên Nguyễn yêu thích này là mẫu Dolce & Gabbana Sicily da cá sấu có giá 21.000 USD (480 triệu đồng) 
'Thả nhẹ' chiếc ảnh khoe nhan sắc 'sương sương' Tiên Nguyễn khiến mạng xã hội chao đảo - không hổ danh 'Đệ nhất rich kid Việt' - Ảnh 3
 Khi diện đồ mang phong cách trẻ trung, cô nàng lại kết hợp với chiếc túi thương hiệu Hermès khoảng 500 triệu đồng làm nổi bật sự thời thượng nhưng không kém phần trẻ trung, năng động. 
'Thả nhẹ' chiếc ảnh khoe nhan sắc 'sương sương' Tiên Nguyễn khiến mạng xã hội chao đảo - không hổ danh 'Đệ nhất rich kid Việt' - Ảnh 4
 Ái nữ tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng sở hữu cho mình túi hiếc túi Chanel Sand By The Sea Flap Bag Pearl Clear có trị giá khoảng 148 triệu đồng
'Thả nhẹ' chiếc ảnh khoe nhan sắc 'sương sương' Tiên Nguyễn khiến mạng xã hội chao đảo - không hổ danh 'Đệ nhất rich kid Việt' - Ảnh 5
 Chiếc túi LV trên tay cô nàng có trị giá lên đến 127 triệu đồng

Cô nàng Rich kid Tiên Nguyễn còn gây chú ý cho cộng đồng mạng bởi ngoại hình thu hút của mình. Tiên Nguyễn sở hữu cho mình nụ cười rạng rỡ, ngoại hình ưa nhìn cùng nước da nâu khoẻ khoắn mang nét Tây khiến cô trở nên cực kì quyến rũ.

'Thả nhẹ' chiếc ảnh khoe nhan sắc 'sương sương' Tiên Nguyễn khiến mạng xã hội chao đảo - không hổ danh 'Đệ nhất rich kid Việt' - Ảnh 6
 Mặt mộc ở nhà cực kì xinh đẹp và quyến rũ của rich kid Tiên Nguyễn
'Thả nhẹ' chiếc ảnh khoe nhan sắc 'sương sương' Tiên Nguyễn khiến mạng xã hội chao đảo - không hổ danh 'Đệ nhất rich kid Việt' - Ảnh 7
 Đường cong ngút ngàn và nóng bỏng gây chú ý của Tiên Nguyễn trong bộ outfit bó sát đơn giản của mình
'Thả nhẹ' chiếc ảnh khoe nhan sắc 'sương sương' Tiên Nguyễn khiến mạng xã hội chao đảo - không hổ danh 'Đệ nhất rich kid Việt' - Ảnh 8
Tiên Nguyễn vẫn cực kì xinh đẹp trong những bức ảnh sống ảo của mình bất chấp đam mê ăn uống của cô nàng
 
'Thả nhẹ' chiếc ảnh khoe nhan sắc 'sương sương' Tiên Nguyễn khiến mạng xã hội chao đảo - không hổ danh 'Đệ nhất rich kid Việt' - Ảnh 9
Body cực “bén” của cô nàng khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ

Để có một vóc dáng quyến rũ như vậy, cô nàng rich kid Tiên Nguyễn không hề có một bí quyết nào mà đó là do cô nàng đã chăm chỉ tập thể dục rất nhiều. Cô nàng đã luôn tập thể hình và rèn luyện body để bù lại cho niềm đam mê ăn uống của mình.

'Thả nhẹ' chiếc ảnh khoe nhan sắc 'sương sương' Tiên Nguyễn khiến mạng xã hội chao đảo - không hổ danh 'Đệ nhất rich kid Việt' - Ảnh 10
Nhan sắc của cô nàng rich kid càng “bén” và “cháy” hơn sau khi giảm cân
'Thả nhẹ' chiếc ảnh khoe nhan sắc 'sương sương' Tiên Nguyễn khiến mạng xã hội chao đảo - không hổ danh 'Đệ nhất rich kid Việt' - Ảnh 11
Cô nàng đã luôn chăm chỉ luyện tập để duy trì vóc dáng
'Thả nhẹ' chiếc ảnh khoe nhan sắc 'sương sương' Tiên Nguyễn khiến mạng xã hội chao đảo - không hổ danh 'Đệ nhất rich kid Việt' - Ảnh 12
Với thần thái ngút ngàn của nhà tài phiệt cùng với gout thời trang sành điệu kết hợp với body quyến rũ, thật không ngoa khi cô nàng Tiên Nguyễn được cư dân mạng gọi là “Đệ nhất rich kid Việt Nam”
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