Tết Đoan Ngọ 2023 là ngày nào? Tết Đoan Ngọ nên làm gì để cả năm được may mắn và bình an?

Tại Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được dân gian quen gọi là Tết diệt sâu bọ hay Tết nửa năm. Năm nay, Tết Đoan Ngọ 2023 sẽ rơi vào thứ Năm, ngày 22/06/2023 dương lịch. Cùng tìm hiểu một số điều thú vị về ngày Tết truyền thống này nhé!

Tết Đoan Ngọ 2023 là ngày nào? Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch) hay còn gọi là Tết Đoan Dương là một ngày lễ quan trọng tại một số quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam. Đoan Ngọ có nghĩa là bắt đầu giữa trưa (Đoan: mở đầu, Ngọ: giữa trưa) còn Đoan Dương có nghĩa bắt đầu lúc khí dương đang thịnh (Dương: mặt trời, khí Dương). Tại Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được dân gian quen gọi là Tết diệt sâu bọ hay Tết nửa năm. Năm nay, Tết Đoan Ngọ 2023 sẽ rơi vào thứ Năm, ngày 22/06/2023 dương lịch. Thường vào ngày này, mọi nhà thường làm lễ thắp hương để tạ ơn trời đất, tổ tiên, gửi gắm hy vọng mùa màng sẽ tươi tốt, mầm bệnh bị tiêu diệt với mong muốn con người luôn mạnh khỏe, không bệnh tật.

Một mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ Tết Đoan Ngọ nên làm gì để cả năm được may mắn và bình an? Thực hiện nghi thức giết sâu bọ Người xưa quan niệm rằng: Trong cơ thể con người, nhất là bộ phận tiêu hóa thường có sâu bọ ẩn sống, nếu không diệt trừ thì sâu bọ ngày càng sinh sôi nảy nở gây nguy hại cho con người. Lũ sâu bọ này chỉ lộ diện vào ngày 5 tháng 5 âm lịch nên phải làm lễ trừ sâu bọ vào ngày này. Theo quan niệm cổ truyền, có thể giết sâu bọ bằng cách ăn thức ăn, hoa quả, rượu nếp vào ngày 5 tháng 5. Người miền Bắc thường giết sâu bọ ngay khi thức dậy vào sáng sớm và giết sâu bọ bằng thức ăn, nhất là bằng rượu nếp, bánh tro và hoa quả...

Theo quan niệm dân gian, cơm rượu nếp có thể tiêu diệt ký sinh trùng, mầm bệnh trong cơ thể Với trẻ em: Sáng sớm ngủ dậy khi trẻ còn ở trên giường cho trẻ ăn hoa quả, ít rượu nếp, trứng luộc, bôi hồng hoàng vào thóp đầu, vào ngực, vào rốn để diệt sâu bọ. Sau đó mới đi rửa mặt mũi, chân tay, đánh răng rửa mặt. Với người lớn: Sáng ngủ dậy không được đặt chân xuống đất mà phải súc miệng 3 lần cho sạch sâu bọ, tiếp đó ăn một quả trứng vịt luộc. Sau đó bước chân ra khỏi giường uống một ít rượu (hoặc ăn một bát rượu nếp) cho sâu bọ say, tiếp đó ăn trái cây cho sâu bọ chết. Phóng sinh Nhiều người phóng sinh với mong muốn hành động này được ơn trên ghi nhận và đền đáp bằng những may mắn, suôn sẻ trong cuộc sống Tết Đoan Ngọ được xem là ngày lành trong trong năm nên sẽ vô cùng thích hợp để phóng sinh. Phóng sinh là việc thiện và sẽ mang lại phước lành, may mắn cho người thực hiện. Tắm lá nước mùi Theo quan niệm xưa, việc tắm lá mùi có ý nghĩa xua tan những điều xui xẻo và trị bệnh tật Vào ngày mùng 5/5, sau khi ăn cơm rượu nếp để giết sâu bọ, nhiều gia đình chuẩn chuẩn bị nước tắm từ các loại thảo dược như lá mùi, lá tía tô, kinh giới, lá sả, lá tre… Người xưa cho rằng, việc tắm lá thuốc giúp cơ thể thơm tho, khoan khoái dễ chịu, trị được cảm mạo và xua mầm bệnh. Trong ngày Tết Đoan ngọ, theo quan niệm cũng có những kiêng kỵ vào ngày này như kiêng để dép lộn xộn, không soi gương sau nửa đêm, tránh làm rơi hay mất tiền, tránh dừng chân nơi âm u... Hái lá thuốc Theo quan niệm truyền thống, 12 giờ trưa là thời điểm dương khí tốt nhất vì ánh nắng tỏa ra nhiều nhất Theo quan niệm truyền thống, 12 giờ trưa là thời điểm dương khí tốt nhất vì ánh nắng tỏa ra nhiều nhất. Do đó, hái lá thuốc vào thời điểm đó sẽ có tác dụng trị bệnh hiệu quả hơn. Tuy nhiên, phong tục này chỉ diễn ra ở một số địa phương.

Nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Đoan Ngọ Tết Đoan Ngọ rơi vào ngày mùng 5/5 âm lịch, là một ngày Tết truyền thống tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tet-doan-ngo-2023-la-ngay-nao-tet-doan-ngo-nen-lam-gi-de-ca-nam-duoc-may-man-va-binh-an-593608.html