Cách làm cơm rượu đơn giản, ngon đúng vị cho ngày Tết Đoan Ngọ thêm đầm ấm

Để giúp chị em thực hiện thành công món ăn truyền thống này, chúng tôi xin chia sẻ cách làm cơm rượu đơn giản sau.

Vào ngày Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), cơm rượu là một trong những món ăn không thể thiếu của các gia đình Việt. Tuy nhiên, lo ngại về vấn đề vệ sinh, chị em nội trợ thường tìm kiếm các công thức làm món cơm rượu để tự tay thực hiện nhằm đảm bảo sức khỏe cho gia đình.

Gạo nếp: 500g (Nên chọn mua những loại gạo nếp dẻo, hạt dài để cơm rượu được dẻo và thơm).

Men rượu: 5 - 7 viên (Có thể mua tại các cửa hàng tạp hóa trong chợ hay siêu thị).

Nước lọc: 500ml

Muối

Cách làm:

Bước 1: Gạo nếp vo nhiều lần cho thật sạch và ngâm khoảng 4 - 6 tiếng, sau đó để ráo.

Bước 2: Đổ gạo vào nồi cơm điện, cho nước nước xăm xắp và thêm nửa muỗng cà phê muối vào rồi bấm nút nấu như bình thường. Khi chín, bạn dùng đũa xới nếp thật đều cho dẻo và tơi xốp.

Cho nếp vào nồi cơm điện nấu như bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Với men rượu, các chị em nội trợ giã nhuyễn thành bột sau đó rắc đều vào nếp. Lưu ý: Không được trộn men khi nếp còn nóng vì sẽ làm chết men, cơm rượu sẽ không ngon.

Giã viên men rượu thành bột nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Bạn vo nếp thành từng những viên tròn vừa ăn. Bạn nên chuẩn bị một chén nước muối pha loãng dùng để thoa vào tay chống dính.

Bước 5: Xếp những viên nếp vào hũ thủy tinh sạch, đậy nắp kín rồi ủ từ 3 - 5 ngày. Khi thấy có nước tiết ra là cơm rượu đã chín và có thể dùng được.

Ủ cơm rượu trong hũ từ 3 - 5 ngày - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Bạn nên bảo quản hũ cơm rượu trong ngăn mát tủ lạnh để giữ độ ngọt vừa phải của món ăn. Nếu thích dùng ngọt, các chị em có thể nấu ít nước đường, để nguội rồi đổ vào chén cơm rượu trước khi ăn.

Cơm rượu thơm ngon đã hoàn thành với vài bước đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cơm rượu nếp cẩm

Chuẩn bị:

Nếp cẩm: 500g

Men rượu: 5 - 6 viên

Lá chuối hoặc giấy bạc

Cách làm:

Bước 1: Ngâm gạo nếp cẩm trong nước từ 8 – 10 tiếng. Để tiết kiệm thời gian bạn có thể để qua đêm. Cách làm này sẽ giúp nếp cẩm nấu nhanh chín và mềm hơn.

Bước 2: Vo sạch gạo nếp cẩm, nhặt bỏ các hạt bị hỏng rồi cho vào nồi cơm điện, thêm nước xăm xắp mặt gạo và nấu như bình thường.

Nếp cẩm cần ngâm trước khi nấu để nhanh chín và mềm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Cơm nếp cẩm chín, bạn xới ra đĩa to và dàn mỏng cho nhanh nguội.

Bước 4: Trong lúc chờ nếp cẩm nguội, bạn dùng cối giã nhuyễn những viên men rượu thành bột mịn.

Bước 5: Cho men vào rây rồi rắc đều lên mặt nếp cẩm đã nguội và dùng đũa trộn cho thật đều. Sau đó, bạn gói kín nếp cẩm vào trong lá chuối hoặc giấy bạc đã đục một vài lỗ nhỏ.

Trộn men rượu với nếp cẩm thật đều - Ảnh minh họa: Internet

Bước 6: Tiếp theo, bạn để một chiếc chén vào nồi rồi đặt nếp cẩm vào ủ, đậy kín nắp và không để gói cơm chạm đáy. Sau 3 - 4 ngày, cơm rượu nếp cẩm sẽ tiết ra nước và bắt đầu tỏa mùi thơm đặc trưng.

Bước 7: Để giữ cơm rượu nếp cẩm được lâu bạn nên cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản.

Món cơm rượu nếp cẩm lạ miệng đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Với cách làm cơm rượu đơn giản nhưng đảm bảo thơm ngon ở trên, hy vọng các chị em nội trợ sẽ thực hiện thành công và nhận được nhiều lời khen trong ngày Tết Đoan Ngọ sắp tới nhé!