Sáng 22/8, trên trang cá nhân, Phạm Tuấn - một người em thân thiết với Khá Bảnh , người này thường gọi mẹ ruột của Khá Bảnh là mẹ - đăng tải bài viết xác nhận thông tin mẹ ruột của Khá Bảnh đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Cụ thể, anh viết: "Mong Mẹ yên nghỉ, vừa sáng hôm qua con về vẫn nói “Phạm Tuấn chứ ai".

Trước đó, khi mạng xã hội rầm rộ thông tin mẹ ruột của Khá Bảnh "bị bệnh viện trả về" vì không còn phương pháp điều trị, nhiều người còn đang lo lắng liệu không biết bà có đợi được con của mình về không. Thế nhưng sức khoẻ sa sút, tình hình chuyển biến nặng khiến bà trút hơi thở cuối cùng và không thể chờ ngày con trở về. Vậy là trước đây bố mất, vì đang thi hành án, Khá Bảnh không về chịu tang được. Lần này mẹ anh qua đời, anh cũng không thể về báo hiếu lần cuối vì vẫn đang ở trại.

Bà Khánh - mẹ ruột Khá Bảnh đứng đợi con trong phiên tòa xét xử hồi năm 2019

Được biết, mẹ Khá Bảnh tên Nguyễn Thị Khánh (SN 1956), sống tại Bắc Ninh. Trong một chia sẻ với báo Người Lao Động, bà Khánh - mẹ ruột Khá Bảnh chia sẻ: "Từ ngày bố mất, Khá một mình đi làm nuôi mẹ và bà. Gần đây nổi tiếng, con tôi không làm gì, ở nhà livestream, ai mời đi đóng phim hát hò gì thì nó đi. Nghe tin con bị bắt vì liên quan đến đánh bạc, tôi buồn và thương con nhiều lắm. Nếu con phải vào trong tù mong con cải tạo tốt".

Về Khá Bảnh, anh tên thật là Ngô Bá Khá (SN 1993, xã Tam Sơn, TX Từ Sơn, Bắc Ninh), con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Anh nổi tiếng lên mạng xã hội với các video clip có nội dung bạo lực, trái với thuần phong mỹ tục, với gần 2 triệu lượt người theo dõi. Khá Bảnh có nhân thân xấu, từng bị đưa vào trại giáo dưỡng và có nhiều tiền án, tiền sự.

Khá Bảnh bị TAND thị xã Từ Sơn tuyên phạt 4 năm tù về tội "đánh bạc", 6 năm 6 tháng tù về tội "tổ chức đánh bạc", tổng hình phạt 10 năm 6 tháng tù

Năm 2019, Khá Bảnh bị TAND thị xã Từ Sơn tuyên phạt 4 năm tù về tội "đánh bạc", 6 năm 6 tháng tù về tội "tổ chức đánh bạc", tổng hình phạt 10 năm 6 tháng tù. Trong giờ giải lao chờ HĐXX nghị án, Khá Bảnh nói lời cuối, "Sau khi bị cáo bị tạm giam tại trại tạm giam Bắc Ninh, bị cáo nhận thấy hành vi là sai trái. Bị cáo mong toà xử nhẹ, để về với gia đình, để làm công dân tốt". Anh cũng dặn mẹ chăm sóc bản thân và "chờ con cải tạo tốt trở về". Thế nhưng lời hứa “con ra tù sẽ về báo hiếu mẹ” của Khá Bảnh đã mãi mãi không thể thực hiện được.