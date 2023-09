Giải thưởng “Tin & Dùng” là chương trình khảo sát ý kiến người tiêu dùng qua hệ thống ấn phẩm Thời báo Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Tư vấn Tiêu & Dùng và phiếu điều tra trực tiếp tại các siêu thị Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, để công bố và tôn vinh 100 sản phẩm và dịch vụ được được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và uy tín do Tạp chí Tư vấn Tiêu & Dùng thuộc Thời Báo Kinh Tế Việt Nam khởi xướng và thực hiện từ năm 2006.

Sản phẩm “Bảo hiểm Hỗn hợp Bệnh hiểm nghèo Phúc Bảo An Phú” (Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Phú Bảo An Phú) của Fubon Life Việt Nam đã giành giải TOP100 sản phẩm, dịch vụ Tin&Dùng. Kết quả bình chọn được thu thập từ đánh giá của hơn 70.000 người tiêu dùng tham gia trong suốt 10 tháng (từ tháng 1 tới tháng 10 năm 2017) đối với hơn 3.500 sản phẩm, dịch vụ được đề cử. “Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Phú Bảo An Phú” của Fubon Life Việt Nam được đánh giá cao trên 3 tiêu chí: