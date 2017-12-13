Sản phẩm “Bảo hiểm Hỗn hợp Bệnh hiểm nghèo Phúc Bảo An Phú” (Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Phú Bảo An Phú) của Fubon Life Việt Nam đã giành giải TOP100 sản phẩm, dịch vụ Tin&Dùng. Kết quả bình chọn được thu thập từ đánh giá của hơn 70.000 người tiêu dùng tham gia trong suốt 10 tháng (từ tháng 1 tới tháng 10 năm 2017) đối với hơn 3.500 sản phẩm, dịch vụ được đề cử. “Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Phú Bảo An Phú” của Fubon Life Việt Nam được đánh giá cao trên 3 tiêu chí:

Giải thưởng “Tin & Dùng” là chương trình khảo sát ý kiến người tiêu dùng qua hệ thống ấn phẩm Thời báo Kinh tế Việt Nam, Tạp chí Tư vấn Tiêu & Dùng và phiếu điều tra trực tiếp tại các siêu thị Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, để công bố và tôn vinh 100 sản phẩm và dịch vụ được được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và uy tín do Tạp chí Tư vấn Tiêu & Dùng thuộc Thời Báo Kinh Tế Việt Nam khởi xướng và thực hiện từ năm 2006.

Thứ hai, sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng: sản phẩm thông qua chi trả bảo hiểm tai nạn cho toàn gia đình với mức chi trả cao nhất lên tới 10 tỷ đồng/người và chi trả hỗ trợ viện phí cho cả gia đình tới 90 ngày/năm khi thành viên gia đình tham gia “Bảo hiểm bổ trợ viện phí do tai nạn” và “Bảo hiểm bổ trợ tử kỳ do tai nạn” của Fubon Life Việt Nam.

Thứ nhất, tính năng sản phẩm độc đáo: tạo lập nguồn lực tài chính tập trung mạnh mẽ cho khách hàng trước 37 bệnh hiểm nghèo phổ biến tại Việt Nam với quyền lợi bảo hiểm lên tới 100% số tiền bảo hiểm;

Thứ ba, người tiêu dùng đánh giá rất cao tính ứng dụng thực tế của “Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Phú Bảo An Phú” vì với mức phí hợp lý, nhiều người dân sẽ được tiếp cận và tạo lập được nguồn kinh phí cho chữa trị bệnh hiểm nghèo. Nếu trong trường hợp người tham gia bảo hiểm hoàn toàn khỏe mạnh thì kế hoạch tài chính của gia đình được hưởng lợi từ quyền lợi tiết kiệm ưu việt với mức chi trả lên tới 230% so với số tiền bảo hiểm khi hợp đồng đáo hạn.

Gia đình nhỏ cần được bảo vệ bằng một hợp đồng bảo hiểm lớn!

Mr. Rick Chiang, Tổng Giám Đốc Fubon Life Việt Nam cho biết, thấu hiểu phía sau mỗi người trụ cột là một gia đình cùng con trẻ, gia đình cần một điểm tựa tài chính vững chắc trước rủi ro cuộc sống, đặc biệt là rủi ro bệnh hiểm nghèo. Cùng với “Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Phúc Bảo An Phú”, để tăng cường quyền lợi chi trả khi khách hàng không may mắc bệnh hiểm nghèo và ung thư, ngày 08 tháng 11 năm 2017, Fubon Life Việt Nam tiếp tục ra mắt thị trường sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đột phá mới “Phúc Bảo Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo”. Sản phẩm với 5 tính năng bảo vệ mạnh mẽ, hoạt động đồng thời và tập trung gồm:

Phạm vi bảo hiểm rộng lên tới 100 bệnh hiểm nghèo, ung thư thường mắc;

Đảm bảo cả cha mẹ và con trẻ đều có sẵn nguồn tài chính lên tới 2 tỷ đồng/người để chữa trị;

Chi trả ngay từ giai đoạn đầu giúp cha mẹ và con trẻ nắm thời cơ vàng để chữa trị;

Đặc biệt chi trả gấp đôi quyền lợi trong trường hợp mắc bệnh ung thư;

Chi trả nhiều lần trong suốt thời gian hợp đồng.

Ông Rick Chiang, Tổng Giám Đốc Fubon Life Việt Nam tại buổi lễ trao giải Tin & Dùng 2017

Theo đó khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm chính của Fubon Life Việt Nam, khách hàng có thể lựa chọn tham gia bảo hiểm “Phúc Bảo Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo” cho cả gia đình với một mức phí rất hợp lý để tăng cường quyền lợi chi trả, tạo nguồn kinh phí lớn cho chữa trị bệnh hiểm nghèo và ung thư. Sản phẩm “Phúc Bảo Bổ Trợ Bệnh Hiểm Nghèo” tạo lập nguồn tài chính dành cho chữa bệnh hiểm nghèo lên tới 2 tỷ VND/người với đối tượng bảo vệ là toàn bộ gia đình gồm cha mẹ và con cái với phạm vi bảo vệ lên tới 100 bệnh hiểm nghèo và ung thư.

Nhận thức sâu sắc trọng trách của một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trước sứ mệnh phục vụ xã hội, Fubon Life Việt Nam không ngừng nỗ lực thực hiện trách nhiệm cộng đồng. Ngay từ khi mới thành lập năm 2010, Fubon Life Việt Nam khởi động chương trình học bổng “Vì nhân tài ngành bảo hiểm Việt Nam”. Gần 100 triệu đồng học bổng được trao cho 32 sinh viên của 4 trường Đại Học (Đại học Kinh tế Quốc Dân, Đại học Lao động Xã Hội, Đại học Hàng Hải và Học viện Tài Chính). Cùng với chương trình học bổng, hàng ngàn món quà đầy ý nghĩa đã được trao tới các em học sinh nghèo vượt khó trên các tỉnh thành cả nước. Hơn 10.000 suất cháo yêu thương được trao tới người bệnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên cả nước.

Ghi nhận những nỗ lực thực hiện sứ mạng bảo vệ tài chính gia đình và đẩy mạnh hoạt động trách nhiệm cộng đồng, Fubon Life Việt Nam đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như liên tiếp 5 năm nhận giải thưởng “Rồng Vàng” cho doanh nghiệp có cống hiến xuất sắc cho nền kinh tế, Top 100 sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em và Top 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm Uy tín năm 2017. Liên tiếp 5 năm nhận được giải thưởng và niềm tin từ cộng cồng là nguồn động viên cho Fubon Life Việt Nam và đội ngũ đại lý trên toàn quốc không ngừng nỗ lực mang lợi ích sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vì mỗi mái ấm gia đình.