Ngay lúc này, xe khách giường nằm của nhà xe Hải Lài (Sông Cầu, Phú Yên) mang biển số 78B - 02289 lưu thông cùng chiều với tốc độ cao bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe đang dừng bên lề đường (xe mang BKS 76B - 000451). Sau cú tông mạnh, chiếc xe này bị đẩy xuống lề đường một đoạn dài 30m và đâm vào bờ tường nhà dân, khiến xe biến dạng nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khi xe khách giường nằm mang BKS 76B - 00451 của nhà xe Kim Thành (Quảng Ngãi) đang di chuyển theo hướng Quảng Ngãi - TP.HCM thì bất ngờ chết máy, tài xế buộc phải dừng xe bên lề đường để kiểm tra và sữa chữa.

Về phần xe khách mang BKS 78B - 02289, sau cú va chạm mạnh, tài xế mất tay lái lao về phía bên trái rồi va chạm với xe giường nằm khác mang biển kiểm soát 75B - 00638 đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khách giường nằm khiến ít nhất 3 người tử vong, trong đó có 1 người thuộc nhà xe Kim Thành (Quảng Ngãi), 2 người thuộc nhà xe Hải Lài (Phú Yên) và 17 người bị thương.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo bố trí phương tiện và mọi điều kiện tốt nhất để các hành khách trên 3 xe tiếp tục cuộc hành trình vào TP.HCM.

Hiện tại, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Một số hình ảnh về vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khách giường nằm: