Tai nạn liên hoàn 3 xe khách giường nằm, ít nhất 3 người chết

Đời sống 19/07/2017 09:48

Lúc 0 giờ 15 phút sáng nay 19/7/2017, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 3 xe giường nằm đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 17 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khi xe khách giường nằm mang BKS 76B - 00451 của nhà xe Kim Thành (Quảng Ngãi) đang di chuyển theo hướng Quảng Ngãi - TP.HCM thì bất ngờ chết máy, tài xế buộc phải dừng xe bên lề đường để kiểm tra và sữa chữa.

Ngay lúc này, xe khách giường nằm của nhà xe Hải Lài (Sông Cầu, Phú Yên) mang biển số 78B - 02289 lưu thông cùng chiều với tốc độ cao bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe đang dừng bên lề đường (xe mang BKS 76B - 000451). Sau cú tông mạnh, chiếc xe này bị đẩy xuống lề đường một đoạn dài 30m và đâm vào bờ tường nhà dân, khiến xe biến dạng nghiêm trọng.

Sau khi bị tông mạnh từ phía sau, xe giường nằm mang BKS 76B - 00451 lao xuống lề đường, đâm vào bờ tường nhà dân - Ảnh: Internet
Sau khi bị tông mạnh từ phía sau, xe giường nằm mang BKS 76B - 00451 lao xuống lề đường, đâm vào bờ tường nhà dân - Ảnh: Internet

Về phần xe khách mang BKS 78B - 02289, sau cú va chạm mạnh, tài xế mất tay lái lao về phía bên trái rồi va chạm với xe giường nằm khác mang biển kiểm soát 75B - 00638 đang lưu thông cùng chiều. 

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khách giường nằm khiến ít nhất 3 người tử vong, trong đó có 1 người thuộc nhà xe Kim Thành (Quảng Ngãi), 2 người thuộc nhà xe Hải Lài (Phú Yên) và 17 người bị thương.

Sau khi bị tông mạnh từ phía sau, xe giường nằm mang BKS 76B - 00451 lao xuống lề đường, đâm vào bờ tường nhà dân - Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Vụ va chạm khiến giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) bị tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh: Internet
Vụ va chạm khiến giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) bị tắc nghẽn nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo bố trí phương tiện và mọi điều kiện tốt nhất để các hành khách trên 3 xe tiếp tục cuộc hành trình vào TP.HCM. 

Hiện tại, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Một số hình ảnh về vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khách giường nằm:

Sau vụ va chạm mạnh, phần đầu của xe khách mang biển kiểm soát 78B - 02289 bị biến dạng nghiêm trọng - Ảnh: Internet
Sau vụ va chạm mạnh, phần đầu của xe khách mang biển kiểm soát 78B - 02289 bị biến dạng nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc, sau đó vào khoảng 3 giờ sáng giao thông trên quốc lộ 1A đã thông thoáng trở lại - Ảnh: Internet
Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc, sau đó vào khoảng 3 giờ sáng giao thông trên quốc lộ 1A đã thông thoáng trở lại - Ảnh: Internet

Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc, sau đó vào khoảng 3 giờ sáng giao thông trên quốc lộ 1A đã thông thoáng trở lại - Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc, sau đó vào khoảng 3 giờ sáng giao thông trên quốc lộ 1A đã thông thoáng trở lại - Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Từ khóa:   tai nạn liên hoàn 3 xe giường nằm tai nạn giữa 3 xe giường nằm tại bình thuận tai nạn giữa 3 xe giường nằm tại hàm thuận bắc 3 xe giường nằm tông nhau ở bình thuận

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 15 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 15 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?