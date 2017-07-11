Sự thật câu chuyện 'ông chồng ích kỷ bắt 3 mẹ con ăn chung 1 bát phở'

Sau đó, con đòi mãi anh mới gọi thêm bát nữa nhưng lại ra xe về trước để 3 mẹ con tiếp tục ăn rồi tự dắt nhau đi bộ về.

Lúc tầm 10 giờ tối hơn, nhà tớ chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì hai vợ chồng với 2 đứa con 1 trai 1 gái vào ăn, và gọi 2 bát phở (nhìn gia đình thực sự là không có điều kiện cho lắm). Tớ thấy thế nên làm mỗi bát nhiều lên chút để cho cả 2 đứa bé kia ăn no nữa, chứ nếu làm 1 người ăn thì chắc là không đủ .

Toàn bộ câu chuyện được chủ nhân facebook N.T.T chia sẻ như sau: “Nhà tớ mở cửa hàng ăn cũng hơn chục năm nay rồi. Gặp qua nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên tớ chứng kiến cảnh 1 ông bố ích kỷ và gia trưởng đến như thế.

Mọi người biết không? Tớ bê bát thứ nhất ra thì bà chị đẩy sang cho anh chồng, đang ngồi cạnh bé trai. Và anh chồng không nói gì cả, cứ thế ngồi ăn thôi, còn thằng bé ngồi nhìn. Xong, tớ bê bát thứ hai ra thì anh chồng chơi ngay câu: "Mày sang ngồi với mẹ", và tiếp tục cắm cúi ăn. Khổ thân đứa con cứ ngồi nhìn bố ăn, tớ đoán chắc nó đói lắm vì lúc mẹ nó đợi phở nguội đi một tí mà mồm nó cứ liến thoắng đòi ăn thôi.

Chị vợ thì cứ thổi một miếng đút cho đứa này, xong quay sang bên kia đút cho đứa kia mà còn không kịp, còn chị ấy chỉ ăn được chắc 2, 3 miếng thôi. Rồi thằng bé đòi uống nước ngọt, nó cứ ngồi nói mãi mẹ nó mới gọi cho 1 chai nước cam 2 anh em uống chung, lúc này anh chồng cũng ăn hết bát phở.

Tớ nghĩ sao trên đời lại có người đàn ông ích kỷ như thế, chỉ biết cái thân mình xong vợ con thì mặc kệ.

Mà chị vợ kia thì cam chịu, cứ ngồi im đút cho 2 đứa ăn mà không nói gì. Kế tiếp, hai đứa kia ăn xong nhưng mà thằng bé với chị vợ vẫn đói. Nhưng chị ý không dám nói gì, còn thằng con cứ ngồi cạnh đòi ăn nữa. Nó bảo câu: "Mẹ ơi, hay mình ăn bát nữa, ăn no rồi tí nữa về chỉ ngủ thôi, không phải ăn nữa". Chị kia cũng chẳng dám nói gì, nghĩ mà thương. Lúc sau chị mới quay lại nhìn chồng thì anh ấy mới gọi tớ làm thêm cho thằng bé kia bát nữa vì nó vẫn còn đói. Còn anh ấy không đợi mà phóng xe về trước, để 3 mẹ con lại, tự đi bộ về.

Tớ là người rất hay xúc động, nhưng lúc chướng mắt lên thì không cần biết là ai tớ cũng mắng luôn vào mặt. Mà đến hôm nay cũng bất lực, vì chưa thấy người nào như thế cả.

Đây là ảnh lúc anh chồng về rồi, con bé chạy ra vỉa hè, còn mỗi hai mẹ con ngồi ăn".

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc vì hành động của người đàn ông này, họ thi nhau “ném đá” với nhiều từ ngữ vô cùng khó nghe.

Sự thật bất ngờ

Sau đó, thật bất ngờ, một tài khoản facebook tên là D.K tự nhận là người chồng trong câu chuyện và lên tiếng về sự việc.

Theo như những gì anh chia sẻ, anh làm bảo vệ trong một khu dân cư. Thường ngày, anh sẽ tan ca lúc 8 giờ, vợ và con sẽ chờ anh về cùng ăn tối. Tuy nhiên, vào ngày xảy ra sự việc vì anh phải trực giúp một người đồng nghiệp nên phải đến 10 giờ mới có thể ra ăn. Lúc đó, vợ anh đến tìm để lấy tiền đi đám ma tiện thể anh ăn tối. Vì nghĩ hai đứa con chỉ ăn hết một bát phở nên anh chỉ gọi 2 bát, một bát cho mình và một bát cho hai đứa con.

Đến khi anh phải quay trở về làm, mới biết được vợ chưa ăn tối nên gọi thêm một bát rồi tính tiền trở về nơi làm việc.

Vì cả hai vợ chồng đều không sử dụng facebook nên khi hàng xóm cho vợ anh xem thì hai người mới biết về câu chuyện được chủ quán phở chia sẻ. Điều này khiến anh vô cùng bức xúc khi câu chuyện bị lái theo một hướng khác và anh bị rất nhiều người chửi bới.

Những câu chuyện ảo khiến người thật lao đao

Ngày nay, khi nhà nhà người người đều sử dụng facebook thì chỉ cần một bức ảnh và một vài lời chú thích cũng có thể gây nên một cơn bão trên mạng xã hội. Anh D.K chỉ là một trong những nạn nhân của những người thích sống ảo trên facebook.

Mới đây nhất, vụ việc hai nữ sinh ở Bình Thuận bị cư dân mạng đồn thổi hiếp dâm nam thanh niên đến mức muốn tự tử khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Thế mới biết, bất cứ thứ gì cũng có hai mặt của nó. Facebook có thể giúp chúng ta kết nối bạn bè, buôn bán kiếm tiền thì nó cũng có thể khiến cuộc sống chúng ta lao đao mang đến những điều khủng khiếp không thể đoán trước được.

Bên cạnh đó, khi chúng ta tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội cần phải biết chọn lọc và có cái nhìn khách quan. Đừng vội a dua theo hiệu ứng đám đông mà đẩy câu chuyện đi xa sự thật trong khi chúng ta không biết gì về nó.