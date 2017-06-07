Sốc với những kiểu tuyển dụng vô đạo đức: Nữ phải cho sếp 'mò', nam gạ tình đổi việc

Đời sống 07/06/2017 15:03

Trong bối cảnh thị trường lao động và việc làm tồn tại nhiều vấn đề như hiện nay, lắm lúc để có được một việc làm ưng ý không phải là điều dễ dàng. Thậm chí, đã có những tình huống hết sức oái ăm, chẳng hạn như câu chuyện sau đây: đối mặt với những lời trao đổi gạ tình để đổi lấy công việc.

Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình chụp thông báo tuyển dụng của một công ty với nội dung gạ tình vô cùng trắng trợn. Nội dung cụ thể của thông báo đó như sau:

“Chào em!

Chị đã xem qua hồ sơ của em và chị đồng ý nhận em vào làm. Công việc cụ thể như sau:

Thu chi, chấm công, lương bảo hiểm, sổ sách, ngân hàng, công nợ. Lương khởi điểm 6,3 triệu. Làm từ 8 giờ đến 17 giờ. Và cũng như chị, em thỉnh thoảng cho sếp mò xíu (không quan hệ). Đảm bảo hoàn toàn bí mật và không ảnh hưởng đến cuộc sống và tình cảm riêng tư của em. Có gì chị giúp đỡ cho em, em đồng ý thì hồi âm lại cho chị biết nhé”.

Sốc với những kiểu tuyển dụng vô đạo đức: Nữ phải cho sếp 'mò', nam gạ tình đổi việc - Ảnh 1
Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên khi đi làm phải chấp nhận cho sếp "sờ mó" - Ảnh: Interner

Bên cạnh những trao đổi về công việc thông thường như nhiều nơi khác, nhà tuyển dụng thẳng thắng yêu cầu ứng viên phải cho sếp "sờ mó" khi làm việc. Người này cũng đảm bảo rằng mọi việc sẽ được giữ kín để không gây ảnh hưởng đến đời sống và tình cảm của ứng viên.

Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra đồng cảm với câu chuyện của cô gái. Một số khác còn chia sẻ việc mình bị gạ tình khi đi xin việc.

Không chỉ nữ, nam nhân viên cũng bị gạ tình khi xin việc

Xưa nay, chúng ta thường nghĩ chỉ phụ nữ mới bị gạ tình khi xin việc nhưng đoạn clip dưới đây khiến nhiều người khá bất ngờ vì nam nhân viên cũng không thoát khỏi việc bị sếp gạ tình.

Sốc với những kiểu tuyển dụng vô đạo đức: Nữ phải cho sếp 'mò', nam gạ tình đổi việc - Ảnh 2
Không chỉ nữ mà các đấng mày râu cũng bị gạ tình khi xin việc - Ảnh chụp màn hình

Được biết, đoạn clip này do chính nam thanh niên này lén quay lại trong lúc đi phỏng vấn. Sau khi vượt qua vòng phỏng vấn, sếp mới không chỉ bàn giao công việc mà còn hỏi rất nhiều câu hỏi riêng tư. Chẳng hạn: “Em có đi tập gym không?”, khi nam nhân viên này trả lời là “có” thì người này lại nói tiếp: “Bảo sao người đẹp thế, anh cũng đi tập mà không được đẹp như em”.

Sau đó, tay sếp này lại hỏi thêm một câu hỏi chẳng hề liên quan đến buổi phỏng vấn như: “Em đã có người yêu chưa?”. 

 

Mặc dù nhân sự mới chưa chính thức làm việc nhưng tay sếp này đã đề nghị nhân viên mới đi tiếp khách với mình.

Khi nam thanh niên nói phải về thay quần áo, anh ta không ngần ngại đề nghị cậu ta về nhà mình thay với lý do: “Nhà anh cũng ở gần đây, em mặc đồ của anh thoải mái á mà”.

Mặc dù không biết sự việc sau đó kết thúc như thế nào nhưng sự việc thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Sốc với những kiểu tuyển dụng vô đạo đức: Nữ phải cho sếp 'mò', nam gạ tình đổi việc - Ảnh 3
Khi bị cấp trên gạ tình, cần tỏ thái độ cứng rắn và dứt khoát để đối phương không tiếp tục - Ảnh: Internet

Nên làm gì khi bị cấp trên gạ tình?

Khi bị gạ tình ở nơi làm việc, nếu bạn tỏ ra bẽn lẽn hay ngại ngùng không những không có tác dụng gì mà còn khiến đối phương tiếp tục lấn tới vì nghĩ bạn đồng tình với hành vi đó. Thay vào đó, hãy tỏ thái độ dứt khoát để người đó biết rằng bạn không chấp nhận hành vi đó của sếp. 

Tuy nhiên, nếu còn có ý định làm việc lâu dài thì bạn phải lịch sự, tế nhị đừng tung hê hay làm sếp mất mặt trước mặt mọi người.

Nếu bạn có thói quen ăn mặc gợi cảm thì nên thay đổi vì nó dễ khiến sếp lầm tưởng bạn đang gửi tín hiệu đến ông ta. Cuối cùng, bạn nên hạn chế tiếp xúc với sếp ở những nơi quá riêng tư, nếu bị gọi vào phòng riêng hãy đảm bảo cửa phòng không bị khóa trái để giữ an toàn cho bản thân.

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