Bên cạnh những trao đổi về công việc thông thường như nhiều nơi khác, nhà tuyển dụng thẳng thắng yêu cầu ứng viên phải cho sếp "sờ mó" khi làm việc. Người này cũng đảm bảo rằng mọi việc sẽ được giữ kín để không gây ảnh hưởng đến đời sống và tình cảm của ứng viên.

Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra đồng cảm với câu chuyện của cô gái. Một số khác còn chia sẻ việc mình bị gạ tình khi đi xin việc.

Không chỉ nữ, nam nhân viên cũng bị gạ tình khi xin việc

Xưa nay, chúng ta thường nghĩ chỉ phụ nữ mới bị gạ tình khi xin việc nhưng đoạn clip dưới đây khiến nhiều người khá bất ngờ vì nam nhân viên cũng không thoát khỏi việc bị sếp gạ tình.

Được biết, đoạn clip này do chính nam thanh niên này lén quay lại trong lúc đi phỏng vấn. Sau khi vượt qua vòng phỏng vấn, sếp mới không chỉ bàn giao công việc mà còn hỏi rất nhiều câu hỏi riêng tư. Chẳng hạn: “Em có đi tập gym không?”, khi nam nhân viên này trả lời là “có” thì người này lại nói tiếp: “Bảo sao người đẹp thế, anh cũng đi tập mà không được đẹp như em”.

Sau đó, tay sếp này lại hỏi thêm một câu hỏi chẳng hề liên quan đến buổi phỏng vấn như: “Em đã có người yêu chưa?”.

Mặc dù nhân sự mới chưa chính thức làm việc nhưng tay sếp này đã đề nghị nhân viên mới đi tiếp khách với mình.

Khi nam thanh niên nói phải về thay quần áo, anh ta không ngần ngại đề nghị cậu ta về nhà mình thay với lý do: “Nhà anh cũng ở gần đây, em mặc đồ của anh thoải mái á mà”.

Mặc dù không biết sự việc sau đó kết thúc như thế nào nhưng sự việc thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.