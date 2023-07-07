Sáng 7/7: Liên tiếp 4 trận động đất gây rung chấn tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, chỉ trong sáng nay (7/7), 4 trận động đất liên tiếp đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trận thứ hai xảy ra ngay sau đó, lúc 9 giờ 32 phút 10 giây với độ lớn 4.0. Trận thứ ba xảy ra lúc 9 giờ 37 phút 18 giây, ở độ sâu 8.1km, độ lớn 3.5.

Tâm chấn trận động đất mạnh 4.2 độ trong sáng nay - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo các chuyên gia động đất, trận động đất có độ lớn 4.2 có thể cảm nhận rõ rung chấn trên mặt đất tại khu vực xung quanh nơi xảy ra động đất.

Sau một thời gian tương đối yên tĩnh, những ngày qua, động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Kon Plông, Kon Tum. Trước khi xảy ra 4 trận động đất sáng nay, trong tuần qua, khu vực này ghi nhận 8 trận động đất, riêng ngày 27/6 ghi nhận 4 trận nhưng cường độ nhỏ.

Theo thông tin từ VTV News, Viện Vật lý Địa cầu thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này. Để có kết luận chính xác, thời gian theo dõi hoạt động động đất phải đủ lớn, các cán bộ thuộc Viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện Kon Plông.

Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo người dân và chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng; các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh. Đặc biệt, khi có động đất xảy ra, chính quyền và người dân tại khu vực bị ảnh hưởng cần thực hiện nghiêm theo các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phòng, chống động đất, sóng thần.

Các trận động đất xảy ra liên tiếp, cách nhau chỉ vài phút, xảy ra từ 9h31 đến 9h48 ngày 7/7 - Ảnh: VTV News

Theo đó, khi nhận được tin động đất, cảnh báo sóng thần, mọi công dân trong vùng bị ảnh hưởng phải chủ động sơ tán khỏi vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn. UBND các cấp phải bằng mọi hình thức thông báo tin trên đến nhân dân trong khu vực; tổ chức hướng dẫn sơ tán dân và huy động các phương tiện trên địa bàn để giúp dân sơ tán đến nơi an toàn, đồng thời có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực.

Ngay sau khi xảy ra động đất, sóng thần, chính quyền các cấp phải huy động mọi nguồn lực tại chỗ theo quy định để cứu người bị nạn, cấp cứu người bị thương, tìm kiếm người mất tích đồng thời tổng hợp thông tin và báo cáo khẩn cấp đến cấp có thẩm quyền để chỉ đạo các biện pháp cần thiết, hạn chế thiệt hại do động đất, sóng thần gây ra.