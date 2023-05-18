Động đất mạnh 4.0 độ richter, Kon Tum phát cảnh báo sóng thần

Xã hội 18/05/2023 09:03

Trận động đất có độ lớn 4.0, xảy ra vào 21h33 ngày 17/5, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km, tại tọa độ 14.843 độ Vĩ Bắc - 108.261 độ Kinh Đông, thuộc địa phận huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Dẫn tin từ VOV, theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu ngày 17/5 tại Kon Tum xảy ra hai trận động đất.

Theo đó, trận động đất có độ lớn 4.0, xảy ra vào 21h33 ngày 17/5, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km, tại tọa độ 14.843 độ Vĩ Bắc - 108.261 độ Kinh Đông, thuộc địa phận huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, lúc 21h06, khu vực này xảy ra trận động đất có độ lớn 3.3 tại tọa độ 14.851 độ Vĩ Bắc - 108.280 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trong những ngày qua, khu vực huyện Kon Plông thường xuyên xảy ra động đất. Tính riêng từ đầu tháng 5/2023 đến nay, khu vực này đã xảy ra 12 trận động đất loại này. Ngay trong ngày 16/5, khu vực này cũng đã xảy ra 2 trận động đất có độ lớn 3.0 và 3.7.

Động đất mạnh 4.0 độ richter, Kon Tum phát cảnh báo sóng thần - Ảnh 1
Khu vực xảy ra động đất mạnh 4.0 độ richter - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, kể từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra hàng trăm động đất có độ lớn từ 2,4 đến 4,7. Chiều 23/8/2022, khu vực này đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,7, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trận động đất có độ lớn cao thứ hai tại khu vực này xảy ra vào trưa 18/4/2022 với độ lớn là 4,5.

Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết từ tháng 6/2021, Viện Vật lý Địa cầu đã cử cán bộ đến khu vực này để thiết lập thêm các trạm quan trắc nhằm tìm hiểu rõ hơn và cảnh báo kịp thời các hiện tượng địa chất nguy hiểm xảy ra. Đầu tháng 9/2022, tỉnh Kon Tum đã hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt mới 3 trạm quan trắc cảnh báo động đất tại thủy điện Thượng Kon Tum, nâng tổng số trạm quan trắc thuộc khu vực hoạt động của thủy điện này lên 6 trạm.

Trên cơ sở số liệu động đất ghi nhận được tại khu vực huyện Kon Plông cho thấy, động đất xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây và có xu hướng tăng lên về độ lớn. Mặc dù cho đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và người tại khu vực trên, tuy nhiên chắc chắn các rung động địa chấn do động đất gây ra đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống của nhân dân trong khu vực. Khu vực tỉnh Kon Tum nói chung, huyện Kon Plông nói riêng thuộc đới đứt gãy nhỏ. Các nghiên cứu trước chỉ ra rằng, các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá 5,0.

Viện cũng thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền, người dân tại khu vực này. Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo người dân, chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng; các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh.

 

 

Ngày 16/5: Có 3 trận động đất liên tiếp xảy ra tại Kon Tum

Ngày 16/5: Có 3 trận động đất liên tiếp xảy ra tại Kon Tum

Trong đó có một trận động đất mạnh 3,7 độ richter xảy ra tại huyện Kon Plông, vào khoảng 11h; gây rung lắc mạnh cho nhiều khu vực ở Kon Tum và một số tỉnh lân cận gồm Quảng Ngãi và Gia Lai.

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