Mới đây, trên một trang mạng xã hội nổi tiếng dành cho giới trẻ đã chia sẻ bài viết về những túi rác chứa thi thể của các bào thai bị người ta phá bỏ.

Được biết, người cung cấp thông tin cho trang fanpage này là một bạn sinh viên (viết tắt là A.) đang học ngành Y. Hiện, bên cạnh việc học, A. còn là một tình nguyện viên tham gia thu nhặt những thai nhi bị vứt bỏ ở các phòng khám rồi đem về rửa ráy, chôn cất. Cụ thể, công việc của A. là mang các thi thể đã nhặt được về tắm rửa, có đôi khi bạn sinh viên này còn phải khâu các phần của thi thể lại với nhau. Sau đó, xác các thi thể thai nhi sẽ được bỏ vào trong một chiếc tủ lạnh chờ ngày đem chôn.

Một trong những người đã cùng A. đi khắp nơi để thu nhặt các sinh linh bị vứt bỏ đã chia sẻ như sau: "Quãng thời gian nửa tháng theo chân A. đi khắp các nơi nhặt những thi hài sơ sinh được vứt một cách lạnh lùng rẻ rúng ấy, bọn mình đã vô cùng sốc và bàng hoàng trước thực trạng có quá nhiều những ca nạo phá thai. Bên cạnh đó, tại sao những người làm ở phòng khám sản tư nhân lại có thể nỡ lạnh lùng mang những hài nhi vô tội đã có số phận éo le không được làm người, mà vẫn phải chịu kiếp phận ngang những đống lá cây, cỏ rác như vậy ư? Bạn sẽ không thể hình dung ra được khi mở 1 túi rác chứa thi thể không còn nguyên vẹn sẽ như thế nào đâu, và vì đã ghê đến mức không còn từ gì để có thể diễn tả được nó như thế nào”.

Người đồng hành với A. lâu nhất trong công việc thu gom các bào thai bị vứt bỏ là cô lao công ở khu vực này. Cứ mỗi khi nhìn thấy các túi ni lông đen trước cửa những phòng khám thai là cô lại tự động gọi cho tình nguyện viên A.

Có lẽ việc nạo phá thai ở nước ta không còn là điều gì quá xa lạ nhưng hầu hết mọi người thường không mấy quan tâm đến số phận những bào thai ấy sẽ đi về đâu. Bởi ai cũng đinh ninh rằng các trung tâm sẽ xử lý chúng một cách sạch sẽ và nhân văn. Chỉ đến khi sự thật được phơi bày một cách trần trụi như thế này, chúng ta mới thấy được sự nhức nhối và tàn nhẫn của việc nạo phá thai.

Khi những hình ảnh, thông tin liên quan được chia sẻ đã thu hút rất nhiều ý kiến của cư dân mạng. Ai nấy đều tỏ ra phẫn nộ và cho rằng đây là hành động vô nhân tính cần được pháp luật trừng trị một cách thích đáng.