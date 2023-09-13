Rùng mình trước lời khai của người cha trong vụ sát hại con gái rồi chụp gửi ảnh lên zalo ở Biên Hòa 

Đời sống 13/09/2023 17:20

Tại cơ quan công an, Lưu đã khai nhận do mâu thuẫn với vợ nên sau khi uống rượu đã sát hại con gái rồi gửi lên một nhóm Zalo để báo tin. 

 

Theo báo Pháp Luật đưa tin, ngày 13-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là cháu gái NTKN (11 tuổi), con của Lưu.

Rùng mình trước lời khai của người cha trong vụ sát hại con gái rồi chụp gửi ảnh lên zalo ở Biên Hòa  - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Pháp Luật. 

Trước đó, trưa 11- 9, Lưu đã sát hại con gái là cháu N tại căn nhà thuê ở khu phố 3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa.

Sau khi phát hiện mọi người chạy đến thì thấy Lưu, hai con gái là cháu N và một cháu 3 tuổi ở bên trong nhưng cửa bị khóa trái. Nhìn qua cửa sổ phát hiện cháu N đã nằm bất động trên nền nhà. 

Rùng mình trước lời khai của người cha trong vụ sát hại con gái rồi chụp gửi ảnh lên zalo ở Biên Hòa  - Ảnh 2
Nguyễn Tiến Lưu khi mới bị bắt. Ảnh: Báo Pháp Luật. 
Rùng mình trước lời khai của người cha trong vụ sát hại con gái rồi chụp gửi ảnh lên zalo ở Biên Hòa  - Ảnh 3
Hiện trường nơi vụ án cha nghi sát hại con gái ruột. Ảnh: Báo Pháp Luật và Đời Sống. 

Theo Soha, hàng xóm yêu cầu Lưu mở cửa nhưng người đàn ông này không chịu. Sự việc được trình báo công an phường. Các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng có mặt nhưng đối tượng vẫn bất hợp tác. Lực lượng công an phải phá cửa, khống chế và bắt giữ Lưu. Đồng thời, giải cứu cháu bé 3 tuổi ra ngoài an toàn, còn cháu bé 10 tuổi đã tử vong.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lưu khai nhận do mâu thuẫn với vợ là chị T.T.T.V (38 tuổi) nên mua rượu về nhà uống. Khi có "ma men" trong người không làm chủ được hành vi nên Lưu đã dùng tay bóp cổ con gái 10 tuổi dẫn đến tử vong và gửi lên một nhóm Zalo, nơi vợ làm cùng.

Bắt người cha nhẫn tâm sát hại con gái  ruột 11 tuổi rồi gửi ảnh cho đồng nghiệp báo tin

Bắt người cha nhẫn tâm sát hại con gái  ruột 11 tuổi rồi gửi ảnh cho đồng nghiệp báo tin

Sau khi cãi nhau, người vợ bỏ nhà đi nên người chồng đã ra tay sát hại chính con gái 11 tuổi của mình rồi gửi hình ảnh vào nhóm chát của công ty, nơi 2 vợ chồng đang làm việc.

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