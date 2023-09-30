Mạng xã hội lan truyền đoạn clip nữ sinh quỳ và khóc trước cửa lớp. Sau đó, giáo viên đi ra có hành động túm cổ áo học sinh, kéo lê ngay tại cửa lớp học.

Theo thông tin từ VTC news, sáng 30/9, đại diện Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh clip cô giáo túm cổ áo, kéo học sinh tại trường THPT Đa Phúc.

Ông Nguyễn Duy Hiền - Hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc cho biết, sự việc xảy ra vào sáng 29/9 trong tiết sinh hoạt của lớp 12D4. Tuy nhiên, ông Hiền khẳng định, đoạn clip đã bị cắt xén, không phải toàn bộ sự việc nên dễ gây hiểu nhầm cho người xem là cô giáo bạo hành học sinh, thực tế không phải như vậy.

"Học sinh này mắc lỗi nên giáo viên mời ra ngoài. Tuy nhiên, khi ra ngoài em học sinh khóc lóc, quỳ ở cửa lớp. Cô giáo bảo học sinh đứng dậy thì em này bỗng xin lỗi" - ông Hiền nói và cho biết thêm, lúc đó sức khỏe học sinh không tốt nên em đã nằm xuống nền nhà, lời của cô giáo có thể hơi to và cô có động tác chưa phù hợp là kéo học sinh đứng dậy.

Ông Hiền cho biết thêm, việc nữ sinh xin lỗi cô và quỳ trước cửa lớp là do nữ sinh tự ý quỳ, không có chuyện cô giáo yêu cầu học sinh quỳ bên ngoài cửa lớp.

Đoạn clip cô giáo lôi cổ áo, kéo lê học sinh gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông từ báo Giao thông, Hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc thông tin thêm: "Cô giáo khi đó một tay cầm điện thoại, một tay kéo cổ áo em học sinh lên, không hề đánh mắng gì cả" - ông Hiền nói.

Ngay khi nhận được thông tin, đã liên hệ với cô giáo, nhắc nhở hành vi cư xử với học trò chưa chuẩn mực. Đồng thời, nhà trường cũng đã liên hệ với phụ huynh học sinh để xin lỗi.

"Nhà trường đã làm việc với phụ huynh và học sinh, cả phụ huynh và học sinh đều nhận lỗi do mình. Hôm nay, học sinh đã ổn định hơn và đến trường đi học bình thường", ông Hiền chia sẻ.

Trước đó, chiều muộn ngày 29/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip nữ sinh quỳ và khóc trước cửa lớp. Sau đó, giáo viên đi ra có hành động túm cổ áo học sinh, kéo lê ngay tại cửa lớp học. Về phía học sinh thì liên tục nói xin lỗi.

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