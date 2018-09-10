Quầng thâm mắt xỉn đen như gấu trúc cũng tiêu tan sau vài ngày nhờ 1 quả cà chua

Da quanh mắt rất nhạy cảm so với các bộ phận khác của cơ thể. Lưu thông máu không tốt cũng là một trong những nguyên nhân làm biến đổi sắc tố da tại khu vực này.

Quầng thâm mắt là vấn đề về da khá phổ biến mà đa số mọi người đều mắc phải. Vấn đề này làm khuôn mặt trông thiếu sức sống, mệt mỏi và u sầu. Đôi mắt thâm sạm xuất hiện bởi một số lý do như thiếu ngủ, căng thẳng, hút thuốc lá, uống rượu, mất cân bằng nội tiết tố, tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời...

Trong đó, nguồn dưỡng chất có tác dụng tẩy trắng của cà chua là thành phần tốt nhất để làm sáng vùng da bị thâm xỉn. Loại quả này chứa vitamin A, B và C giúp tái tạo, làm trẻ hóa làn da thâm sạm. Nguồn chất chống oxy hóa dồi dào giúp xử lý da hư tổn, cải thiện sắc tố.

Để xóa mờ hoàn toàn quầng thâm mắt, biện pháp khắc phục tại nhà là tốt nhất. Mặc dù phải mất thời gian nhưng các biện pháp này sẽ cung cấp cho bạn kết quả như mong muốn mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Do đó, hãy thử áp dụng các biện pháp từ cà chua dưới đây thường xuyên trong vòng 1 đến 2 tuần, chắc chắn kết quá sẽ không khiến bạn phải thất vọng.

Cà chua và chanh

Cà chua và chanh đều có đặc tính tẩy trắng giúp làm sáng vùng da xỉn màu quanh mắt vô cùng nhanh chóng, an toàn.

Thành phần:

- 1 muỗng canh nước ép cà chua

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

Kết hợp chanh và cà chua, bạn sẽ nhanh chóng xóa mờ hẳn quầng thâm, sở hữu làn da trắng hồng đều màu - Ảnh: Internet

Cách làm:

Tất cả những gì bạn cần làm là trộn lẫn nước ép cà chua với nước cốt chanh trong chiếc bát nhỏ. Sử dụng miếng bông mềm để thoa hỗn hợp này lên vùng xa quanh mắt. Thư giãn trong 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Bạn có thể sử dụng phương pháp này 2 lần mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt hơn.

Cà chua, bạc hà và dưa leo

Dưa leo giúp dưỡng ẩm da, trong khi lá bạc hà có tác dụng loại bỏ hắc sắc tố quanh mắt. Còn cà chua có công dụng làm trắng da hiệu quả.

Thành phần:

- 1/4 quả cà chua

- 5-6 lá bạc hà

- 1 lát dưa leo

Cà chua, bạc hà và dưa leo đều là nguyên liệu làm đẹp tuyệt vời - Ảnh: Internet

Cách làm:

Cho cà chua, lá bạc hà và dưa leo vào máy xay thật nhuyễn hoặc bạn có thể tự nghiền bằng muỗng. Thoa đều hỗn hợp thu được trên vùng da quanh mắt trong vòng 10 - 15 phút, sau đó rửa sạch với nước mát.

Để có kết quả nhanh hơn, hãy liên tục thực hiện biện pháp này trong vài ngày.

Cà chua, vỏ chanh và nước chanh

Có nguồn dưỡng chất mang khả năng tẩy trắng mạnh mẽ, nước cốt chanh và vỏ chanh kết hợp với nhau sẽ mang đến hỗn hợp loại bỏ dầu thừa, cải thiện sắc tố xung quanh mắt hiệu quả.

Thành phần:

- 1/4 quả cà chua

- ½ muỗng canh nước cốt chanh

- 2 muỗng cà phê bột vỏ chanh

Cà chua giàu các dưỡng chất làm sáng da, nhờ đó xóa mờ, điều trị quầng thâm cực kỳ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách làm:

Trong chiếc bát sạch, nghiền nhuyễn lượng cà chua đã chuẩn bị. Tiếp đó, thêm vỏ chanh và nước cốt chanh vào rồi trộn đều. Thoa hỗn hợp thu được xung quanh mắt, để khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch với nước mát. Lặp lại biện pháp khắc phục này ít nhất 2 - 3 lần mỗi tuần để nhanh chóng xóa mờ quầng thâm mắt "cứng đầu".

Tận dụng 3 phương pháp từ cà chua trên, quầng thâm mắt đen sẽ bị xóa mờ nhanh chóng, để lại cho bạn làn da trắng mịn, đều màu rạng rỡ.